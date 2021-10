Curso de posicionamiento SEO para desarrollar tu visibilidad en Internet

En el siglo XXI, si un negocio o entidad no está en Internet, no existe. Pero no solo es importante disponer de una página web, también es esencial conocer cómo podemos mejorar la visibilidad de nuestra web entre los buscadores de la red.

Para eso, son esenciales las auditorías SEO realizada por profesionales, un documento estratégico para el posicionamiento y para los distintos proyectos digitales de una empresa. Permite construir una verdadera estrategia de Search Engine Optimisation (SEO) para posicionar un sitio web de la mejor manera posible.

Claves para un posicionamiento cualitativo

Para adquirir conocimientos precisos y pragmáticos en esta materia, la agencia española Eskimoz ha lanzado el curso Eskimoz, una agencia que cuenta con especialistas y profesionales en el estudio de las actualizaciones google.

“Nuestro equipo de expertos están cualificados para proporcionar a los alumnos las claves para obtener un posicionamiento duradero y cualitativo. Con este curso de formación SEO, el profesional se aplicará en todo lo necesario sobre posicionamiento en google y sobre las mejores prácticas en posicionamiento SEO”, explican desde la agencia.

Porque, como explican desde Eskimoz, google usa un algoritmo muy potente para encontrar (y penalizar) los enlaces externos de calidad débil. ¿Cómo protegerse de una penalidad o/y erradicarla? Estos cursos dan las respuestas.

Tres cursos

La agencia ofrece tres cursos:

Posicionamiento on-site , un módulo para conocer todas las claves para incrementar la fama de la web en internet.

, un módulo para conocer todas las claves para incrementar la fama de la web en internet. Posicionamiento off-site para conocer las herramientas necesarias para pilotar una estrategia de posicionamiento off-site.

para conocer las herramientas necesarias para pilotar una estrategia de posicionamiento off-site. Posicionamiento on-site y off-site, para construir una estrategia de posicionamiento global, incluyendo ambos aspectos.

Estos cursos están dirigidos principalmente a webmaster, redactores de contenidos, Community Manager y responsables de comunicación y de prensa digital.

Auditoria SEO

El posicionamiento SEO debe ser visto como un conjunto de acciones y no solo como una multitud de recursos aislados, porque todos los elementos son inter-vinculados. Una de las fortalezas de esta agencia que la acreditan como una de las mejores en posicionamiento SEO y que la capacitan para impartir estos cursos, es su profesionalidad en realizar auditorias SEO, un análisis exhaustivo del sitio web.

Porque no es solo es necesario hacer un estudio de nuestra web, sino también las de los competidores.

¿En qué consiste?

“Se trata de un análisis exhaustivo del sitio web realizado pormenorizadamente, no solo interno sino también de la competencia. El resultado final es un documento bastante completo (con más de 50 páginas) que permite hacer un balance del sitio (auditoría on site y off site), de los sitios de los competidores (auditoría SEO de la competencia), del posicionamiento y de las palabras claves (auditoría SEO de las palabras claves)”, explican desde la agencia.

Tras este estudio, los analistas recomendarán a la empresa algunos puntos para mejorar la visibilidad de la web. Desde rediseñar la arquitectura y el diseño de la página, analizar el contenido del sitio que incluyen textos, imágenes y vídeos que puedan ser optimizados según palabras claves, detectar problemas en la semántica o en los titulares H1, H2 o H3, cómo incrementar la tasa de clics en nuestra página, problemas técnicos, hasta estrategias de linkbuilding implementada para mejor posicionar el sitio web.

“Las recomendaciones que ofrecemos en este documento deben ser implementadas con el objetivo de obtener cambios verdaderos en el tráfico y en el posicionamiento del sitio”, manifiestan desde la agencia sevillana.

Auditoria de la eficiencia

En el plano comercial, uno de los objetivos de mejora del negocio de las empresas es aumentar el tráfico de nuestra web. Para ello, Eskimoz examina las estrategias de un buen posicionamiento SEO analizando la situación actual para entender mejor el sitio.

Según el tamaño y la eficiencia de la web analizada, el análisis de la eficiencia no será el mismo. Las acciones que se implementarán serán diferentes según los objetivos y la eficiencia del sitio en el momento del análisis.

Auditorias técnicas y editorial

Para conseguir este objetivo, también es esencial estudiar dónde se encuentran los mayores proyectos de crecimiento.

“Consiste en analizar el sitio en detalles gracias a un crawl completo, con una observación precisa para ver lo que conviene o no, gracias a varias herramientas SEO. Este estudio detallado ayudará en determinar los elementos fuertes y débiles del sitio para concluir con recomendaciones realistas para implementar el posicionamiento SEO del sitio web”, exponen desde la agencia.

Descubrir lo que se puede mejorar

Según Olivier Hue, consultor especializado en SEO de la agencia, “gracias a una auditoría, la empresa puede descubrir lo que se debe mejorar en un sitio para implementar las bases de una estrategia que traiga crecimiento SEO. Es uno de los documentos más importantes cuando se busca optimizar el SEO del sitio y colocar a la web en las primeras posiciones de los buscadores”.

Eskimoz es una agencia creada en 2010 a partir de una observación: el mercado SEO carece de transparencia y calidad. Estos dos valores son los que forman la base fundamental de su estrategia.

Además, su premisa fundamental, conseguir calidad entre sus clientes, es la que proporciona la excelencia de la agencia: “Nunca contabilizamos el tiempo que pasamos optimizando los sitios de cada cliente”, afirman desde la agencia.