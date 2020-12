Es el momento de estudiar una oposición

Si estás pensando en estudiar una oposición y ser empleado público, este es el momento más adecuado para ello. Debido a la situación económica en la que nos encontramos, encontrar un trabajo en el sector privado es algo complicado. Por el contrario, el Estado está abriendo cada vez más plazas para los puestos de trabajo públicos, pues están realizando mayores esfuerzos para solventar la situación económica provocada por la crisis del coronavirus.

Los sectores donde puede resultar más interesante estudiar unas oposiciones en estos tiempos son, sin duda, el sanitario y el educativo. El primero, por razones obvias, dado que se ha visto durante las peores etapas de la pandemia que es necesario ampliar el número de profesionales de la salud. El segundo, debido a que por las características de la situación actual, es necesario ampliar también el número de maestros en los colegios.

Por estos motivos, es un momento idóneo para estudiar una oposición que esté relacionada con estos dos ámbitos.

Por qué estudiar unas oposiciones

Hay cinco motivos básicos para estudiar unas oposiciones, sea el momento que sea. Y es que este tipo de estudios ofrecen algunas ventajas con respecto a otro tipo de enseñanza. Veamos cuáles son estas ventajas:

Estabilidad laboral: Es el principal beneficio que tiene opositar. Cuando consigues un puesto de trabajo opositando, tendrás un empleo fijo para el resto de tu vida, con un salario determinado que consta de un salario base, unas retribuciones complementarias y unas pagas extraordinarias.

Vacaciones: A diferencia de los trabajos a tiempo parcial, si eres empleado del Estado, te corresponden siempre al menos 22 días hábiles de vacaciones, además de que dispondrás de seis días de permiso retribuidos, para asuntos particulares. Dependiendo del cuerpo o la categoría de trabajo a la que oposites, te podrán corresponder más días de vacaciones.

Conciliación laboral y personal: Los puestos laborales de la Administración Pública disponen, en general, de buenos mecanismos de conciliación laboral y personal, además de que se pueden disponer de jornadas flexibles, permisos, excedencias y otras ventajas como la reducción de jornada, que son muy interesantes en caso de necesidad. Esto no pondrá en peligro tu puesto de trabajo, como puede ocurrir en la empresa privada, donde además estas prácticas en ocasiones están mal vistas.

Promoción profesional: Otra de las ventajas que tiene trabajar como empleado público es que se puede ascender de categoría laboral, siempre que se cumplan los requisitos académicos necesarios. De esta manera, aunque empieces a trabajar en una categoría, puedes ir ascendiendo poco a poco, lo que podría conllevar además a un aumento de salario.

Seguridad laboral: Este es un punto especialmente importante en estos tiempos de pandemia en los que nos encontramos. Hemos visto infinidad de casos de personas que se han quedado sin empleo, o bien que se han visto obligados a cumplir con exigencias laborales que no habían imaginado debido a la situación que estamos viviendo. Como empleado del estado, dispondrás de la seguridad de que no perderás tu puesto de trabajo, pues aun estando en una crisis económica como la que vivimos, los empleados públicos no pasan a formar parte de las listas del paro, a pesar de que puedan ver congelados sus salarios.

Cómo estudiar oposiciones en tiempos de pandemia

La mejor manera de estudiar unas oposiciones en estos tiempos es hacerlo a través de internet. Se disponen de cursos específicos para diversos puestos de trabajo de la Administración que permiten que estudies desde casa, con la comodidad de llevar el ritmo que necesites.

Vamos a recomedaros algunos de ellos que pueden ser de vuestro interés, orientados a los ámbitos sanitario y educativo. No obstante, podrás encontrar también otros cursos online especializados en áreas como la administrativa.

Es el momento de que des el paso y te conviertas en el empleado de la Administración que quieres ser, de forma que puedas disfrutar de tu trabajo y de todas las ventajas que ofrece ser empleado público. No te lo pienses, el momento es ahora.