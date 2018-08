¿Por qué los españoles no hablamos inglés?

¿Pero cuál es la razón de este bloqueo? Si tenemos en cuenta que en España se “estudia” el inglés desde el colegio, generalmente a partir de los 3 años (2 años antes que otros países de la UE como Italia, Luxemburgo, Austria o Portugal, donde los niños empiezan a estudiar inglés a los seis años de edad) y que, durante la educación secundaria el porcentaje de alumnos que lo estudia roza el 100%, cabe preguntarnos qué está fallando.

Considerando que muchos españoles le dedican al inglés tiempo, dinero y esfuerzo, parece claro que no se trata de una falta de interés sino de un problema con la metodología de enseñanza ¿Es posible “estudiar” mucho tiempo un idioma y no hablarlo? De hecho, sí y la razón es bastante sencilla: básicamente el aprendizaje del inglés en España está orientado a la enseñanza sistemática de un conjunto de reglas gramaticales y ortográficas. Es decir, aprendemos a conocer la estructura de la lengua, que, es en realidad un conocimiento más profundo y denso, algo así como si para aprender a hablar español nos hubieran matriculado en filología hispánica, cuando lo prioritario, al aprender un idioma es, sencillamente familiarizarse con él, aprender a entenderlo y comunicarse.

Suele decirse que los españoles "sabemos más inglés del que creemos pero nos cuesta soltarnos a hablarlo o escribirlo". Es cierto, pero no precisamente porque seamos un país tímido, sino porque, sencillamente nos han enseñado mal. Sabemos declinar un verbo irregular, pero estamos entrenados para entenderlo cuando alguien lo pronuncia. Sencillamente nuestro oído no capta el matiz y nuestro cerebro no lo procesa. Y esa es precisamente la clave de todo. Porque el lenguaje es una habilidad, no un conocimiento, y no se puede estudiar, hay que entrenarlo. Entrenar el oído y prepararlo para que empiece a identificar sonidos, palabras y frases en un entorno divertido y de bajo estrés en el que pueda entender, al menos, un 50% de lo que escucha.

Así es como BrainLang ha desarrollado su metodología Visual Listening

Y es que el "Visual Listening" es el único método cien por cien efectivo que permite progresar cinco veces más rápido en el aprendizaje del inglés. El único que funciona con todo el mundo porque no se trata de una metodología milagrosa, sino del modo en el que el cerebro aprende el lenguaje.

Sin duda, la mejor manera de aprender inglés es hacer una inmersión en un país de habla inglesa



