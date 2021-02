Por qué estudiar para Policía Local

¿Estás pensando en convertirte en Policía Local? Si es así, estás en el artículo adecuado, porque aquí te explicaremos cuáles son los motivos y las ventajas de estudiar las oposiciones para Policía Local.

Una apuesta segura

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta en cuanto a los motivos por los que pueda ser recomendable estudiar unas oposiciones para Policía Local es que ser funcionario es una apuesta segura, pues te aseguras un puesto de trabajo de por vida.

Por si esto fuera poco, los cuerpos de Policía Local disponen del estado de “segunda actividad”, lo que supone también varias ventajas. ¿Pero qué es la “segunda actividad”? Según la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, “la segunda actividad es una situación administrativa en la que se permanecerá hasta el pase a la jubilación u otra situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que el pase a la situación de segunda actividad se produzca como consecuencia de la pérdida de aptitudes psicofísicas y que las causas que lo motivaron hayan desaparecido”.

Y una de las causas para disfrutar de la “segunda actividad” es cumplir la edad que determine la escala, y que será a partir de los cincuenta y cinco años. En este régimen, el policía desempeñará otras funciones, manteniendo las mismas retribuciones básicas y complementarias que en sus labores anteriores.

Además, los policías locales cuentan con unas vacaciones de 22 días hábiles, sumados a los festivos, que se incrementarán a medida que se acumule la antigüedad hasta un total de 28 días hábiles. A esto hay que sumarle los 7 días que se disponen para asuntos propios, que aumentarán a lo largo del tiempo hasta un máximo de 14 días.

Una carrera por vocación

Pero no todo es una cuestión de ventajas laborales. La vocación es esencial para aquellos que quieren ser Policía Local. Y es que si quieres dedicarte toda tu vida a ser Policía Local, tienes que disponer de una vocación de servicio a los demás, tener un fuerte compromiso con la sociedad y entregarte a tu trabajo con gran dedicación.

Ser policía supone ciertos sacrificios que no todos están dispuestos a asumir, y es que esta profesión exige que seas una persona capaz de superar situaciones de alto nivel de estrés, entre otras cosas. Además, para ser Policía Local es necesario que tengas una buena formación, unos rasgos psicológicos determinados, y unos valores y unas actitudes que no tiene todo el mundo. Se recomienda tener una buena forma física, un deseo de superación, un gran autocontrol, una intensa empatía y cierto interés en los demás.

Si quieres dedicar tu vida a defender los valores de la sociedad, luchar por la paz entre la ciudadanía, con convivencia y respeto, y, en definitiva, ayudar a los demás, entonces tienes la vocación para ser policía.

Una vida de película

Los policías tienen una vida que puede parecer de película. Y es que no son pocos los largometrajes que se han producido con historias reales de policías como tema principal. Si quieres tener una vida de película, ¿por qué no hacerlo siendo policía?

Los Policías Locales en la actualidad se entrenan en las más modernas técnicas policiales, fomentando el aprendizaje de la investigación, la deducción y la colaboración. Todas ellas son necesarias para el buen funcionamiento del Cuerpo de Policía.

Como policía, vivirás experiencias únicas. Aunque muchos de los puestos son ‘de oficina’, la mayor parte de los policías trabajan a pie de calle, en el terreno. Si quieres patrullar las calles, estudiar para Policía Local es el primer paso.

Además, harás amigos para toda la vida, pues formando parte de equipos o de parejas de policías, compartirás experiencias que, sin duda, forjarán fuertes lazos entre tus compañeros y tú.

Cómo prepararse para ser Policía Local

La vocación no basta para convertirse en un miembro de la Policía Local. Para lograr este objetivo, debes emplearte a fondo para superar las oposiciones. Será necesario hacer un gran esfuerzo, pero el resultado merecerá la pena.

Para convertirte en Policía Local tendrás que superar unas pruebas físicas y otras psicotécnicas y de conocimientos. La mejor forma para hacerlo es con la ayuda de profesionales.

Gracias a este Curso de Policía Local de Campus Training, adquirirás todos los conocimientos necesarios para superar las oposiciones. Si no lo consigues a la primera, no te preocupes, pues este curso no terminará hasta que superes las oposiciones, así que la duración será de carácter flexible y adaptable a tus necesidades.

El curso ha sido desarrollado para que lo trabajes con la modalidad a distancia con los materiales que te enviará en centro, pero también podrás cursarlo presencialmente y con la metodología semipresencial. Ten en cuenta que este curso estará adaptado a la localidad en la que quieras hacer tus oposiciones, dependiendo de cada ayuntamiento o entidad convocante.

Otro curso que te puede resultar interesante es este Curso de Policía Local de MasterD Oposiciones. También tiene carácter semipresencial y, al igual que el curso anterior, se adapta a las oposiciones de tu localidad, tanto con el material más completo y actualizado como con las preparaciones y los simulacros de exámenes.

Si estás en Granada, entonces te interesará este curso de preparación para las Oposiciones de Policía Local de Granada, unas de las convocatorias más complicadas de superar. Gracias a la academia Edisur los alumnos matriculados podrán aprobar de forma exitosa los procesos de selección permitiéndoles obtener su plaza en el Cuerpo Local de Policía. Esta academia ofrece todos los temarios actualizados y formación personalizada para ayudarte a conseguir tu objetivo.

Como ves, hay muchas razones por las que te puede interesar convertirte en Policía Local y ofrecer tu vida a ayudar a los ciudadanos de tu localidad. Esperamos que este artículo te haya ayudado a convencerte acerca de si quieres o no ser Policía Local, y recuerda que tienes diversos cursos como los que te recomendamos que te pueden ayudar a conseguir tus objetivos para que, si lo deseas, patrulles tu ciudad como Policía Local.