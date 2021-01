Fórmate en organización de eventos

Debido a la pandemia de coronavirus que estamos viviendo, son muchos los eventos que están siendo pospuestos o aplazados, tales como bodas, celebraciones familiares, congresos, ferias, convenciones o actividades culturales. Por ello, este es el momento ideal para formarse en esta materia, pues se prevé que el número de eventos que tendrán lugar cuando se haya vuelto a la normalidad será muy elevado y el perfil de profesionales especializados será muy demandado por la empresas.

El futuro próximo en el mercado

Casi todos los eventos que estaba previsto que tuvieran lugar desde marzo de 2020 fueron cancelados o retrasados. Muy pocos pudieron realizarse, y los que lo hicieron fue con grandes medidas de seguridad para proteger la salud de todos los asistentes. Desde conciertos a eventos deportivos, pasando por ferias o fiestas populares, la mayor parte de estas actividades se retomarán, previsiblemente, a partir de la segunda mitad de este 2021 o ya en el próximo 2022, dependiendo del progreso de la vacunación contra la COVID-19 en nuestro país.

Se prevé que el número de eventos que se realizarán en el año 2022 será mucho mayor que el que se ha venido teniendo hasta 2019. Muchas de las celebraciones se han pospuesto, de forma que reunirán a los asistentes durante el próximo año 2022. Esto supone que las empresas organizadoras de eventos y las administraciones públicas requerirán contratar a nuevos profesionales especializados en este tipo de eventos. También es muy probable que aumente el número de empresas dedicadas a estas actividades, a pesar de que muchas de las que había hasta ahora hayan dejado de facturar debido a la situación en la que nos encontramos.

La formación en organización de eventos

Por estas razones, formarse en organización de eventos puede considerarse una apuesta casi segura para encontrar empleo en los próximos años. Todo apunta a que habrá una gran facilidad para colocarse una vez se hayan adquirido los conocimientos necesarios para poder trabajar en esta especialidad, ya sea en empresas que se dedican a la creación de eventos festivos, como bodas, comuniones, bautizos o cumpleaños; compañías que se especializan en la organización de seminarios, conferencias, ferias, convenciones o congresos; corporaciones o asociaciones culturales, orientadas a la planificación y coordinación de conciertos, festivales o fiestas locales y nacionales; o agrupaciones destinadas a la organización de eventos deportivos de toda índole.

Debemos tener en cuenta que muchos de los eventos que no se han podido desarrollar durante el año 2020 y aquellos que no se podrán desarrollar tampoco durante este 2021, se intentarán llevar a cabo durante 2022 y los años posteriores. De este modo, la demanda de los servicios ofrecidos por las empresas de organización de eventos será muy alta, de forma que no solamente se demandarán mucho los perfiles profesionales especializados en la organización de eventos, sino que además estos puestos de trabajo tan codiciados tendrán remuneraciones más elevadas que las que venían teniendo hasta que dio comienzo la pandemia por coronavirus.

La figura del Wedding Planner

Como venimos diciendo, unos de los eventos que están siendo pospuestos o retrasados desde marzo de 2019 son las bodas y las celebraciones asociadas a las mismas. Infinidad de parejas han optado por esperar unos meses para poder celebrar el día de su boda de la mejor manera posible, rodeados de sus seres queridos.

Son muchos los que afirman que el día de su boda es el día más importante de su vida. Por ello, la situación actual, así como la que se ha vivido desde marzo del pasado año, ha alejado en el tiempo a muchas parejas el día más importante de sus vidas. Sin embargo, a medida que la situación vaya mejorando, el número de bodas que se celebrarán será mucho mayor que lo que ha sido nunca.

Y aquí es donde entra la figura del Wedding Planner, o el planificador de bodas, el o la profesional especializada en la organización de fiestas para las bodas. Un Wedding Planner sabrá cómo diseñar, organizar y planificar todo tipo de fiestas de bodas, asesorando a sus clientes, en este caso las parejas que se van a casar, y guiándose según sus necesidades, preferencias y gustos, para conseguir un evento perfecto.

Este Máster en Organización de Eventos + Máster en Wedding Planner ofrecido por Emagister.com y Esneca Business School ofrece a sus alumnos la posibilidad de adquirir competencias y conocimientos como protocolo, organización de eventos, planificación o presupuesto, entre otros, para que se conviertan en los mejores profesionales en planificación de eventos y, en concreto, especializados en Wedding Planning.

El vídeo del día China confirma un nuevo muerto por coronavirus ocho meses después

El turismo de negocios

Pero es que las empresas, tanto pequeñas y medianas como grandes corporaciones, también están aplazando en el tiempo muchas de sus celebraciones o actividades, de manera que tengan lugar cuando se haya normalizado la situación. Algunos de los eventos corporativos se han pasado a la modalidad online, pero son muchos los que están aún a la espera de que hayamos superado a la COVID-19 para celebrarse como se merecen.

Congresos, aniversarios, convenciones, debates, conferencias, seminarios y otros muchos eventos tendrán lugar previsiblemente a finales de este año o durante el año que viene. Y a esto se suman otro tipo de eventos empresariales, como todas aquellas jornadas que sacan a los empleados de su zona de confort orientadas a generar cohesión de equipo y a mejorar el ambiente laboral.

El turismo de negocios es la disciplina que se encarga de estos eventos, y está constituido por eventos que van de pequeñas a grandes reuniones, abarcando convenciones y congresos, ferias comerciales y exposiciones, entre otras. Se prevé que crezca enormemente en los próximos años.

Cursos como este Master en Organización de Eventos, Protocolo y Turismo de Negocio ayudarán a los profesionales a especializarse en este tipo de eventos y les permitirán asistir a congresos de reconocimiento mundial. Este curso online, concretamente, permitirá a los alumnos crear un proyecto real donde puedan mostrar sus destrezas en el sector, y además podrán hacer el montaje y ejecución de un evento organizado por ellos mismos.

Otro interesante máster para aquellos graduados, diplomados o licenciados que busquen especializarse en la organización y producción de eventos, o aquellos con experiencia que deseen actualizar su formación y disponer de las herramientas y tendencias más novedosas del sector, es este Máster Oficial en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño de Eventos.

Sus alumnos aprenderán temas como Nuevas Tecnologías, Dirección empresarial, Protocolo Internacional, Eventos Especializados, Investigación, Dirigir, Coordinar y Organización integral de eventos entre muchos otros conceptos. Además, todos los alumnos que superen satisfactoriamente este programa obtendrán un Título Oficial de Máster por la Universidad Camilo José Cela, reconocido por el Ministerio de Educación y válido en todo el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).