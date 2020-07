Nueva convocatoria de Correos prevista para este verano

Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre ello, es posible que este año Correos convoque una nueva convocatoria con 3421 plazas para este año. Esta podría organizarse verano y el examen se celebrará de cara al próximo otoño. No sabremos nada realmente hasta que haya convocatoria en el BOE; todo lo que sabemos nos llega desde los sindicatos.

Sin embargo, el temario todavía no ha sido publicado, por lo que la importancia de la preparación para Correos es muy elevada. En el momento en el que se confirme la previsión, se tendrán únicamente 4 meses para prepararse al examen y, como ya se sabe, es muy poco tiempo para trabajar en una oposición.

Las condiciones de la convocatoria irán apareciendo en una serie de 2 fases: en la primera de ella podemos ver los requisitos que deben de cumplir los participantes, en que consiste el sistema de selección, que fases hay que pasar, cuáles son las pruebas y las valoraciones máximas que se pueden obtener en cada una de ellas. También sabremos quién compondrá el órgano de selección, así como otros aspectos de interés.

También habrá una segunda fase de esta nueva convocatoria de Correos para 2020 en donde veremos publicadas las bases relacionadas con la distribución de los puestos laborales, características, la forma y el plazo de presentación.

Algunos consejos para preparar las oposiciones de Correos 2020

En las siguientes líneas te hemos preparado un pequeño listado con consejos que te ayudarán a preparar las oposiciones:

Crea fichas por productos: Te recomendamos crear un esquema o fecha para cada pregunta y aprovechar para momento del día a día para hacer un repaso. La idea es aprovechar las horas muertas que perdemos al esperar el tren, cuando esperamos a nuestros hijos, mientras hacemos la comida. Las plazas para Correos 2020 estarán más disputadas que nunca, y este truco para ayudarnos a diferenciarnos de nuestros adversarios.

Organización del tiempo: Es importante ser metódicos para exprimir el tiempo. Organiza tus estudios en periodos de 50 minutos y descansa 10. Los descansos son cruciales ya que permiten recargar tu mente para que pueda asimilar mejor los nuevos conceptos. No sirve de nada pegarse grandes atracones de estudio y luego tener mucho tiempo de inactividad.

Sigue el orden de los temas: Los Temarios y Cursos Online para Correos 2020 están diseñados de manera que deben ser estudiados de forma correlativa, para que se puedan comprender mejor los conceptos. Si un tema no te gusta, o no te apetece estudiarlo, deberías forzarte a hacerlo. Saltártelo tan solo te llevará a la confusión: te encontrarás con conceptos que no llegarás a entender porque no los has estudiado.

Trabaja siempre con el material oficial: Olvídate de trabajar con material obsoleto. Sabemos que Correos todavía no ha publicado el temario, pero ya no puede tardar demasiado en hacerlo. Será cuestión de estar pendientes y empezar a estudiar desde el minuto 0.

Es el momento de prepararse para las oposiciones de Correos. Con un poco de suerte conseguirás un trabajo fijo, bien remunerado y con buenas perspectivas laborales.