Opiniones y consejos para preparar las oposiciones a Correos

Con la llegada del nuevo año y con las nuevas 3.254 nuevas plazas ofertadas por Correos, son muchos los opositores que se han planteado como propósito para este 2021 preparar las oposiciones a Correos.

No es de extrañar que obtener una plaza en Correos sea el objetivo de muchos opositores: un puesto fijo, un sueldo fijo, horarios con los que poder disfrutar de tiempo libre, conciliación laboral, y las ventajas que proporciona la empresa a sus empleados, entre otros factores, son los que hacen de Correos uno de los destinos más codiciados para los opositores.

Y, recién salida la nueva convocatoria de plazas, enero es un mes perfecto para empezar a estudiar estas oposiciones y tener éxito en todo el proceso de la oposición para conseguir la ansiada plaza.

Por qué preparar las oposiciones de Correos en una academia

Estudiar una oposición es un proceso largo y arduo. Sin embargo, si se está respaldado por con el apoyo de profesores, tutores y si se tiene un temario completo y actualizado, algo primordial, es un plus para aprobar el examen y con el que no va a contar un opositor que decida prepararse la oposición por su cuenta.

Las ventajas de preparar las oposiciones de Correos en una buena academia como Centro Innova son muchas, y las posibilidades de obtener una plaza aumentan considerablemente.

Formación presencial y telepresencial

El alumno puede elegir entre la forma clásica de estudiar o poder preparar las oposiciones de Correos de forma telepresencial, de manera que puede estudiar a distancia.

Planificar el tiempo de estudio y poder compaginarlo con la vida personal es muy importante.

Ambas opciones puedes encontrarlas en la academia de oposiciones Innova, y para ello, nada mejor que escuchar las opiniones de los alumnos que están preparando sus oposiciones a Correos con ellos.

Profesorado especializado

Otro de los puntos fuertes de Innova que destacan en sus opiniones los alumnos de la academia a los que hemos consultado, es que todos los profesores son expertos en la materia que imparten.

David González Vallejo opina al respecto que: “Aunque es un temario que puede ser denso, el profesorado te ayuda a que sea ameno”. Además, en la academia, los profesores”.

Laura Gil, que también está preparando estas oposiciones, opina al respecto: “Me gustan muchísimo los profesores. Son gente dinámica. El temario es difícil y te ayudan a entenderlo bien. Te ayudan a adentrarte en una formación y en un contenido muy espeso de una manera más fácil”.

Temarios actualizados

Este es uno de los puntos clave para no perder el tiempo ni la paciencia buscando temarios por Internet o corriendo el riesgo de comprar temarios que están desactualizados.

Los alumnos estarán al corriente de todas las actualizaciones que se vayan produciendo hasta el momento del examen, incluidos los test, materiales, etc. tanto si escogen la opción de preparar la oposición a Correos de forma presencial o en el aula virtual.

Este es otro de los puntos fuertes de Innova, avalado por las opiniones y recomendaciones de sus alumnos.

Todo lo que la academia proporciona, tanto si el alumno estudia de forma presencial o en el aula virtual va orientado a preparar las oposiciones de Correos para que el alumno consiga su propósito de obtener su plaza fija.

Acceso a recursos específicos

No solo es importante el temario. Que el alumno tenga acceso a materiales específicos orientados a facilitarle el estudio, como son esquemas, resúmenes, test, pruebas psicotécnicas, materiales audiovisuales, presentaciones, etc., es otro de los puntos fuertes de Innova, según las opiniones de sus alumnos.

No es caro

Es cierto que lo barato sale más caro, tanto económicamente como, sobre todo, en relación al tiempo perdido.

Al inscribirse en una academia especializada para preparar las oposiciones a Correos, todos los alumnos de Innova tienen sobre esto las mismas opiniones: el tener el temario actualizado, recursos que apoyan la formación, el contar con los profesores y tutores, tanto de modo presencial y online, tener acceso a innumerables test, etc., hace que no se pierda nada de tiempo ni de dinero adquiriendo cada cosa por separado.

Además de contar siempre con un profesor que ayuda al alumno desde el primer minuto a preparar con eficacia las oposiciones de Correos.

El método de Innova que triunfa para preparar las oposiciones a Correos

Innova propone un método que parece sencillo aunque, a veces, no resulta tanto, pero que tiene un altísimo porcentaje de éxito asegurado a la hora de preparar las oposiciones a Correos.

Los expertos de la academia nos hablan del “Método GIT”. En Innova, sus alumnos saben muy bien qué es y sus consejos al respecto no pueden ser mejores.

Método GIT

Si un opositor lo lleva diariamente a la práctica, el éxito está asegurado.

Los alumnos de Innova y los profesores de la academia tienen las mismas opiniones al respecto y es que, aplicar este método en todos los aspectos de la vida diaria, personal y académica, hará que todo lo que se haga se lleve a cabo con éxito.

Pero, ¿en qué consiste el “Método GIT”?

El método consiste en aplicar y combinar tres factores: Ganas, Ilusión y Trabajo.

Parece fácil, sin embargo, hay muchos opositores que no conjugan estos tres factores en su estudio diario.

En palabras de los expertos de Innova, a la hora de preparar las oposiciones de Correos, lo primero que hay que hacer es marcarse un objetivo, es decir, conseguir un empleo fijo con un sueldo fijo para toda la vida.

Aquí es donde entran en juego las ganas de alcanzar ese objetivo.

Pero por más ganas que se tengan si no se pone ilusión en ello para lograr el objetivo, las ganas pueden desaparecer.

Y aquí no se queda el plan trazado. El alumno puede tener claro su objetivo, y puede tener muchas ganas de alcanzarlo e ilusión, viéndose ya como un empleado de Correos con examen aprobado y su plaza fija.

Pero si no trabaja en ello, si no es constante, el objetivo no se logrará.

Para ello, Innova apuesta por la enseñanza 360º, es decir, una buena formación parar preparar las oposiciones a Correos no solo basada en el temario, sino complementada con toda una serie de recursos específicos que para los alumnos de Innova son imprescindibles, según sus opiniones.