Tres razones por las que aprender inglés puede mejorar tu vida

Si eres de estos últimos y estás decidido/a darle un impulso a tu carrera profesional te aconsejamos que empieces por el inglés ¿Por qué? Seguramente sabes que el inglés sigue siendo la gran asignatura pendiente para la mayoría de españoles y de hecho, no llega al veinte por ciento el porcentaje de españoles que afirma dominarlo. Sin embargo es un hecho que siete de cada diez ofertas de empleo demandan el manejo de este idioma como requisito indispensable; pero es que, además, hablar inglés te ofrece 3 ventajas fundamentales:

1. Puede ayudarte a ganar hasta un 30% más

¿No lo crees? Los datos muestran que, una vez contratados, los empleados con buen inglés pueden ganar, de media, hasta un treinta por ciento más que aquellos que no lo dominan. Así que aprender inglés resulta siempre una inversión muy rentable cuando se trata de mejorar nuestra carrera profesional.

2. Puede ayudarte a mejorar en la toma de decisiones

Hay muchas teorías que refrendan esta idea, como la del grupo de investigación Brainglot de la Universidad Pompeu Fabra, que estudia cómo el bilingüismo puede afectar al aprendizaje y a otras capacidades cognitivas. O como Rebecca Callaghan, académica de la Universidad de Texas, que afirma que “Los bilingües tienen una ventaja en la resolución de problemas. Pues están acostumbrados en codificar su mundo en al menos dos formas, de modo que cuando se acercan a un problema, inherentemente piensan que debe haber otras maneras de afrontarlos" Por tanto parece probado que las capacidades cognitivas de las personas bilingües les permiten ser más flexibles y adaptarse mejor a la realización de múltiples tareas.

3. Mejora tu autoestima

¿Por qué me cuesta tanto entenderlo si yo lo estudio? ¿Por qué no soy capaz de mantener una conversación en inglés? Enfrentarse al resto de dominar y disfrutar de una segunda lengua y conseguir superarlo de manera satisfactoria tiene un efecto directo sobre nuestra autoestima, y nos ayuda a reafirmar nuestras capacidades.

Seguramente ahora estés pensando: “Perfecto, pero yo ya he lo he probado todo y sigo siendo incapaz de entenderlo y mucho menos de dominarlo”. Pues aquí es donde vamos a darte una alegría: El Problema no eres tú, el problema ha sido el método. Seguramente, como la inmensa mayoría, hayas tratado de aprender inglés estudiando, sin embargo, el idioma es una habilidad no en conocimiento, y no se puede estudiar, hay que entrenar, entrenar tu oído. Tan sencillo como eso.

Por eso, si tienes el nivel suficiente para entender tus series o películas favoritas en versión original, te recomendamos que no dejes de hacerlo, pero si no es el caso, te animamos a que descubras el Visual Listening de BrainLang.

BrainLang es la empresa española que ha revolucionado el aprendizaje de idiomas a nivel mundial (con más de 60.000 usuarios activos) gracias a una metodología con base científica que se invita a aprender inglés sin esfuerzo, tan solo entrenando el oído, con historias adaptadas al nivel de cada usuario, que permiten progresar hasta cinco veces más rápido.

Así que, si este año quieres, de verdad, ampliar tus horizontes, y darle un impulso a tu carrera profesional, prueba a entrenar con BrainLang no tendrás que volver a estudiar y los dos primeros entrenamientos son gratis.

Entra y pruébalo ya en www.brainlang.com