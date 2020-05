Los perfiles con mayores oportunidades en los sectores "esenciales"

Según todos los expertos, las excepcionales medidas que la crisis sanitaria de la COVID-19 ha obligado a tomar al Gobierno al declarar el estado de alarma tienen un efecto rebote inminente tanto a nivel social como económico. Las consecuencias ya son palpables, con una subida del paro en el mes de marzo que a punto estuvo de alcanzar el 10%. Esto, unido a los millones de ciudadanos cuyas empresas se han visto abocadas a declarar un ERTE por el cese obligatorio de su actividad, supone un revés histórico para el mercado laboral, que también ha sufrido un cambio repentino.

Actualmente, las oportunidades, que existen, se centran en los sectores esenciales, los únicos que no solo no han visto detenida su producción, sino que la han multiplicado. No hay que tener el nivel intelectual de un Premio Nobel para saber que los tres mejores ejemplos de ello son el sector sanitario, el farmacéutico y el alimentario. Pero, ¿qué perfiles profesionales con alta cualificación son los que tienen mejores perspectivas laborales dentro de ellos?

Profesiones en alza

Dejando a un lado al personal cualificado en la actividad principal de dichos sectores, como es el caso de los médicos, enfermeros o farmacéuticos, por citar los tres más evidentes, hay toda una serie de posiciones profesionales vinculadas a los sectores citados que se han visto reforzadas por la deriva que ha tomado el mercado laboral ante las circunstancias que vivimos. La gestión sanitaria, expertos en márketing farmacéutico o expertos en seguridad y calidad alimentaria, los perfiles especializados en logística y también en prevención de riesgos laborales, vinculados evidentemente a los sectores mencionados, son cinco ejemplos concretos de las especialidades que más oportunidades nuevas abarcan.

Esta fotografía general del mercado laboral durante el confinamiento tiene visos de no cambiar demasiado durante la salida del mismo. Los sectores que no han detenido sus producciones son trenes que siguen su camino a toda velocidad, sin atisbos de encontrar en él nada que les detenga. Sin embargo, en todos aquellos sectores que deben partir desde cero de nuevo, las incógnitas son mucho mayores. En unos más que en otros, pero todos las tienen. Por ello, es un momento en el que también hay que replantearse el futuro laboral con uno mismo; analizar la situación y, si las circunstancias personales lo requieren o lo permiten si ese es tu deseo, elegir a corto plazo el camino de la formación especializada en cualquiera de los cinco ámbitos indicados es una decisión muy acertada.

La importancia de una buena formación

Una vez tomada la decisión de tomar el camino de las nuevas oportunidades, ya sea como plan A profesional o como plan B, reorientando tu futuro hacia estos sectores, toca dar un paso no menos importante: dónde formarte. Y es así donde centros como IMF Business School, primera escuela de negocio en el EFQM Global Index, son toda una garantía. En concreto, IMF es una entidad que aúna experiencia -de dos décadas- con calidad en la oferta formativo que ofrece y capacidad tecnológica para impartir dicha formación online.

Además, IMF Business School, que recientemente ha ampliado su programa de becas para ayudar a miembros de los colectivos que más impacto han recibido por la crisis social y económica que ha desatado la emergencia sanitaria de la COVID-19 -desempleados, afectados por ERTEs, sanitarios o titulados en farmacia, entre otros-, dispone de una potente oferta en las áreas profesionales a las que nos hemos referido desde el comienzo del texto. Prueba de ello son los planes de estudios de posgrado especializados de los que dispone, de los que a continuación daremos buena cuenta, pero también el privilegio de poder contar de forma exclusiva con el talento y la sapiencia de nombres como el del catedrático César Nombela, microbiólogo de referencia y académico de número de la Real Academia de Farmacia, o el de los fundadores del centro: Carlos Martínez, Premio Prevencionar al mejor profesional del año en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, y Belén Arcones, Premio Prever en Prevención de Riesgos Laborales y reconocida como una de las mejores directivas del país.

¿Qué masters pueden ayudarte?

Sirvan como ejemplo para argumentar lo desarrollado en líneas anteriores esta completa selección de másters ofrecidos por IMF enfocados en alguno de los sectores que ofrecen un horizonte más optimista en un mercado laboral en el que predomina, desgraciadamente, el gris de los días nublados. Por ejemplo, en relación a masters de salud, IMF dispone de títulos específicos en dirección y gestión sanitaria, especialidad en la que está formada, por ejemplo, la ministra de Sanidad del gobierno portugués, Marta Tamido, cuya gestión de las crisis sanitaria del coronavirus está siendo alabada de forma generalizada. Además, dentro del mismo espacio, IMF también ofrece la posibilidad de formarse en marketing farmacéutico, otro de las industrias que vive un repunte en la actualidad.

Excelentes elecciones serían también este máster en PRL (Prevención en Riesgos Laborales), condición indispensable para ejercer una profesión reglada que exige una formación previa de este nivel académico; cualquiera de las opciones enfocadas dentro del nicho de la dirección de empresas en el área de logística, transporte y cadena de suministro; y también el máster en seguridad alimentaria, un sector que va a tener un protagonismo todavía mayor con el desconfinamiento, puesto que la seguridad, sanitaria y alimentaria, va a ser uno de los pilares fundamentales en nuestra forma de vida posconfinamiento. Ya lo es desde hace tiempo, pero la pandemia de la COVID-19 no va a hacer otra cosa que aumentar la exigencia en este sentido, y eso tendrá una repercusión, positiva en este caso, en industrias como la de la seguridad alimentaria.

Quiero saber más.

Si quieres recibir más información, rellena este cupón y una persona de IMF te contactará.

Gracias.