Qué son las oposiciones y todo lo que necesitas saber para conseguir empleo público

Trabajar en el sector público como funcionario es posible a través de unas oposiciones, lo que da derecho a convertirse en funcionario, o mediante un contrato de personal laboral. Vemos con detalle cómo afrontar un desafío de este calibre.

¿Qué son las oposiciones?

Las oposiciones siempre han sido consideradas un pasaporte hacia la estabilidad laboral. Incluso cuando estaban más desprestigiadas, porque en el sector público se podía conseguir un mejor salario, la tranquilidad que aporta aprobar unas oposiciones y alcanzar un empleo público es lo que hacía que mucha gente se interesara por esta vía.

No obstante, desde hace algún tiempo, y más aún con la situación derivada de la pandemia, que ha generado mucha inestabilidad laboral, esta posibilidad es vista cada vez con mejores ojos por cientos de miles de personas.

Las oposiciones son puestos de empleo que ofertan las administraciones públicas y a las que se accede superando diferentes pruebas teóricas y prácticas, además de aportando méritos en algunos casos. En esta situación de pandemia, con restricciones de movilidad constantes y tanta inestabilidad, prepararse unas oposiciones es algo que atrae a mucha gente ahora más que nunca.

¿Qué oposiciones hay en la OPE 2020?

Existen muchos tipos de oposiciones, como veremos a continuación, pero las plazas que aprobó la Administración General del Estado para el ejercicio de 2021 y 2022 fue la OPE 2020, es decir, la Oferta Pública de Empleo realizada a finales del pasado año, 2020.

En ella se incluyen puestos de trabajo como funcionarios en la administración, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en distintos entes públicos, como funcionarios en el Instituto de Gestión Sanitaria, docentes dependientes del Estado y no de las Comunidades Autónomos y organismos locales. Pues en dichos casos corresponde a los correspondientes organismos públicos realizar tales ofertas.

Tipos de oposiciones

Las oposiciones varían en función del puesto de empleo a cubrir y el tipo de sector en el que se ubica. Los trabajadores funcionarios, que son los que se emplean en el sector público, se diferencian en función de grupos.

Como hemos visto, los opositores pueden prepararse para alcanzar puestos de trabajo indefinidos para todos aquellos servicios que dependan del Estado: Correos, Administración de Hacienda, Instituciones Penitenciarias, Administración de Justicia…

Centro Innova, una potente academia de oposiciones en Madrid, ofrece material suficiente, docentes con experiencia y muchas comodidades para preparar a los opositores para cualquiera de estas oposiciones cuyos procesos selectivos tienen como objetivo obtener una de las plazas convocadas. Es importante señalar que, a pesar de que la pandemia pronostique un futuro incierto en el ámbito económico, desde el punto de vista del opositor u opositora, esta limitación de relaciones sociales puede servir de estímulo para avanzar en el objetivo de conseguir un empleo público.

Ya que, por una parte, es el momento perfecto para pasar más tiempo aislado ya que la situación actual no permite tampoco tener una gran actividad social. Y por otra, porque pese a las dificultades económicas en lo que a empleo se refiere, estas no van a poder afectar en lo más mínimo en la oferta de empleo público. Y es que si algo ha comunicado la Administración Pública en los últimos años ha sido la necesidad de rejuvenecer las plantillas de funcionarios, así como actualizar los procedimientos de trabajo en base a las nuevas tecnolgías. Y eso, solo se consigue a través de convocatorias de empleo.

Qué son los méritos de una oposición

En los procesos de oposiciones cuyo sistema selectivo se produce mediante el sistema de concurso-oposición, más allá de superar pruebas teóricas y prácticas para alcanzar un empleo público, entran también en juego los méritos. Estos no son más que experiencias, hitos académicos y aptitudes que se pueden alegar para mejorar la calificación final. No obstante, el no disponer de ellos tampoco supone un impedimento para poder optar al puesto.

La puntuación de los méritos salen reflejados en las bases de la convocatoria y siempre han de estar homologados por el tribunal del que depende la concesión de los determinados puestos de empleo.

Qué diferencia hay entre una oposición y un concurso oposición

La introducción de los méritos nos sirve para diferenciar entre oposición y concurso-oposición, En ambos casos se trata de procesos selectivos de empleo para ocupar un puesto de trabajo en la administración pública.

En las oposiciones solo se evalúan las capacidades y aptitudes de los opositores cuando se enfrentan a las pruebas exigidas y a partir de ahí se fija un orden de prelación. En el caso del concurso-oposición, además de lo anterior, se tienen en cuenta los méritos aportados por los candidatos. Estos méritos han de ir fijados de manera detallada, con su valor para la calificación final, en la convocatoria del proceso.

Diferencia entre personal funcionario y laboral

Aprobar unas oposiciones y conseguir plaza, es decir, ser uno de esos candidatos que alcanza una de esas vacantes de empleo ofertadas, superando así a otros candidatos, convierte a este opositor en un trabajador funcionario, que se encuentra vinculado a la administración pública por una relación estatutaria.

Los funcionarios pueden ser de carrera o bien interinos. Estos últimos, ocupan plazas de funcionarios de carrera de forma temporal.

El personal laboral, por su parte, es el grupo de profesionales que presta servicios a las Administraciones Públicas mediante un contrato laboral. La diferencia más significativa es que los funcionarios regulan sus derechos mediante el Derecho Administrativo, y los laborales, a través del Derecho Laboral.

Además, los funcionarios gozan de una mayor estabilidad laboral, pues su puesto de trabajo es fijo hasta la jubilación. El personal laboral no tiene garantizada esta continuidad de igual forma. Con respecto al salario, esto va a depender del grupo de funcionariado y de otras cuestiones.

Qué se necesita para opositar

La idea de opositar es algo que genera interés entre muchas personas. Y más en una situación de inestabilidad laboral como la que vivimos actualmente. Los requisitos necesarios para aprobar unas oposiciones están fijados en cada proceso: cumplir con unos determinados requisitos, aprobar pruebas teóricas y prácticas, prepararse temarios generales y específicos… pero sobre todo, y lo más importante, desarrollar mucha paciencia, espíritu de superación y confianza en uno mismo para poder superar el proceso de la oposición.

Más allá de esto, no hay que perder la vista cuestiones como los méritos, pues la experiencia laboral es un gran aliado en muchos procesos de concurso-oposición, o la realización de cursos preparatorios para preparar las distintas pruebas y exámenes, tanto a nivel teórico como práctico, o pruebas físicas en el caso de las oposiciones que lo requieren.

Cómo preparar unas oposiciones

A la hora de preparar un reto de este tipo, debemos acudir solo a información de oposiciones que sea oficial. Otro aspecto importante es organizar y planificar bien todo el proceso, con un horario bien definido, estableciendo objetivos realistas y resolviendo dudas constantemente.

Otro aspecto importante es organizar y planificar bien todo el proceso, con un horario bien definido, estableciendo objetivos realistas y resolviendo dudas con la academia constantemente. Las técnicas de estudio son también muy relevantes, así como la mentalidad positiva y los ejercicios de paciencia, pues el proceso es largo, en ocasiones pesado, y requiere mucha concentración y constancia.

Con estos consejos, aprobar unas oposiciones sigue sin ser tarea fácil, pero el camino se allana. Ahora es un buen momento para acceder al empleo público, ¿te apetece intentarlo?