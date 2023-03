La 'Generación Idiota' de Agustín Laje, concita a jóvenes de todas las edades

Agustín Laje, Coautor de The Black Book of the New Left: Gender Ideology or Cultural Subversion y autor de La batalla cultural: Reflexiones críticas para una nueva derecha, es fundador y presidente de Fundación Libre, un think tank conservador, acaba de publicar, Generación Idiota, una crítica al adolescentrismo.

Portada del libro de Agustín Laje

Por sus críticas a la agenda progresista, especialmente cuando esta agenda involucra a los niños y la ideología de género, Laje periódicamente se ve envuelto en duras polémicas -y sufre las consecuencias y acusaciones habituales-. Su delito es hacer declaraciones políticamente incorrectas que se perciban como ofensivas y discriminatorias, tales como: “La homofobia es una construcción idiomática peyorativa para desacreditar a cualquiera que opine que un hombre vestido de mujer no es una mujer.

Naturalmente, la reacción de los ofendidos no es debatir ni argumentar, sino intentar silenciar a base de censura moral, estampando en la frente de Agustín Laje la etiqueta de "extrema derecha". El sello funciona más o menos como una contraseña, un mensaje a las milicias del bien: he aquí otro blanco a perseguir, anular, despellejar y fusilar, en las redes sociales y fuera de ellas.

Nada nuevo hasta aquí: este truco es tan anticuado que ya está teniendo mala reputación incluso entre algunos progresistas, para quienes comienza a caer en la cuenta de que han hecho el ridículo al creer que el amor ha ganado, o que se defienda la democracia con la censura y otras prácticas propias de las peores dictaduras.

Pues bien, frente a la narrativa hegemónica ahora en marcha -que une, de forma inédita, a multimillonarios y ultraizquierdistas, a la judicatura y a los grandes medios de comunicación-, Agustín Laje acaba de publicar un nuevo libro: Generación idiota: Una crítica al adolescenterismo.

El autor no se refiere a una generación específica, sino a un comportamiento adolescente, ahora común a jóvenes, adultos e incluso ancianos. Porque los límites antes claros entre adolescentes y personas maduras se han disipado por completo, en medio de la omnipresente neblina de laceración. La idiotez se ha democratizado: hoy cualquiera tiene derecho a ser idiota, tenga la edad que tenga.

¿No fue Marx quien dijo que en el socialismo así funcionarían las cosas: “a cada cual según sus necesidades”? La generación idiota se lo creyó

Todos los que felizmente participan en esta "generación idiota" parecen ser adictos a la cultura de la cancelación, y esa cultura woke les impide ver la evidente trampa en la que han caído: en nombre de la defensa de la diferencia luchan por destruir cualquier y todas las diferencias, desde la diferencia entre los sexos hasta la diferencia de opinión, y, finalmente, la diferencia entre generaciones, que ahora se mezclan en una sola transgeneración, en la que todos están unidos y mezclados en la misma idiotez.

La consecuencia de este proceso, paradójicamente, es que nunca se ha hablado tanto de tolerancia, pero nunca se ha practicado tanto la intolerancia; y cuanto más se habla de amor, más se practica el odio.

Según Laje, el mensaje que hoy prevalece es que puedo ser adolescente aunque sea viejo, de la misma manera que puedo ser mujer aunque sea hombre, o puedo ser hombre aunque sea una mujer. Porque lo único que importa es la autopercepción: soy lo que siento que soy. Es el cogito cartesiano adaptado a la era de la laceración: siento, luego existo.

Laje desmonta este truco de forma cristalina, con un ejemplo hipotético. El hecho de que una adolescente ya delgada siga adelgazando porque se percibe gorda -porque sufre bulimia, anorexia o algún trastorno por el estilo- no cambia el hecho de que cada vez está más delgada, y que esto puede ser peligroso para ella. su salud.

Pero por la lógica de la generación idiota, los padres de esta hipotética niña deberían animarla a hacer dieta para adelgazar aún más, ya que si se siente gorda, es gorda, como si un hombre de 130 kilos se sintiera como un delicada bailarina de 40 kilos, él es una bailarina de 40 kilos - y pobre de quien no esté de acuerdo o se atreva a negarle un lugar en la compañía de danza.

A esta generación también se le enseñó que los deseos son derechos. La responsabilidad de mis desdichas, de mis derrotas y fracasos, nunca es mía: la responsabilidad será siempre de mis padres -o de ese sustituto imaginario de los padres ausentes, el estado del bienestar.

¿No fue Marx quien dijo que en el socialismo así funcionarían las cosas: “a cada cual según sus necesidades”? La generación idiota le creyó. Ahora bien, ¿quién no quiere tener todas sus necesidades satisfechas por el Estado, sin tener que trabajar duro ni correr tras él? La libertad es un pequeño precio a pagar por este paraíso, así que está bien.

Una generación que creció volando una cometa en el ventilador y jugando a las canicas en la alfombra no estaba preparada emocionalmente para enfrentarse al mundo real.

Hablando de la generación idiota, casualmente ayer un columnista del diario O Globo publicó un artículo titulado "Los jóvenes de izquierda son más propensos a la depresión, según un estudio" (subtítulo: "Serían más sensibles y más impactados por los males del mundo").

El estudio existe, es serio, y no me sorprende en absoluto. Una generación que creció volando una cometa en el ventilador y jugando a las canicas en la alfombra - cuando en realidad vieron una cometa o una canica "en persona", porque la mayoría de ellos ni siquiera vieron una - no estaba ni emocional ni psicológicamente preparada para enfrentar el mundo real.

Transcribo a continuación algunos extractos de la columna en cuestión:

"El estudio, publicado en la revista 'SSM Mental Health', señaló una intrigante correlación entre la identidad política de los adolescentes y una escala que mide la depresión. Los estudiantes de secundaria (de 17 y 18 años) que se identifican como 'liberales' (en los Estados Unidos tradición, izquierdistas) tienen puntajes promedio significativamente más altos en una escala que mide la depresión que aquellos que se identifican como 'conservadores'. (...)

“El debate ha producido dos tipos de explicaciones. La primera cree que los jóvenes de izquierda se enferman más porque son más sensibles y más afectados por los males del mundo. (…)

"La columnista de 'The New York Times ', Michelle Goldberg, pronto se dio cuenta de que la hipótesis de los autores del estudio no era muy consistente con los datos. (...) La mayor tasa de depresión entre los adolescentes de tendencia izquierdista no pareció verse afectada por el cambio de gobierno, manteniéndose más alto tanto bajo la administración progresista de Barack Obama como bajo la administración conservadora de Donald Trump. (...)'

“La tesis de los autores también descarta que sería igualmente razonable esperar desajustes entre los valores y la percepción del mundo entre los adolescentes conservadores, ya que, en la comprensión de este grupo, son ellos los que están fuera de lugar en un mundo controlado por élites progresistas. que destruyen la familia convencional y los valores americanos tradicionales". (...)

“La segunda línea de interpretación, encabezada por el psicólogo social Jonathan Haidt, intenta explicar el enfermizo de la juventud de izquierda por la política progresista contemporánea, que, dice, estimula la sensibilidad ante las pequeñas agresiones y ve las simples ofensas como una gran e insoportable violencia. "

Pues bien, el aumento cada vez más evidente de la depresión, la ansiedad y otros trastornos entre los adolescentes -que ya se están convirtiendo en pandemia- es una consecuencia natural de este cruel experimento social que convierte a todos en víctimas y cobradores de derechos, sin desarrollar ningún sentido del deber ni de la responsabilidad. Y esto solo empeorará. Dejamos las consecuencias para más adelante.

Incluso puede dar cierto placer a muy corto plazo creer que, para ser feliz, basta con hacer una declaración, mostrar virtud, exigir derechos y señalar con el dedo. Pero, con el tiempo, estos jóvenes se darán cuenta -ya se están dando cuenta- de que el victimismo no lleva a ninguna parte, y que quienes les hicieron invertir en el papel de víctimas les darán la espalda cuando empiecen a llegar las facturas y se vean los verdaderos problemas. arriba. Estás siendo engañado, tonto