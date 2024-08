La academia de Leonor defiende el Grado de Ingeniería para los oficiales de la Armada

Escuela Naval Militar, en Marín (Foto: Gustavo de la Paz / Europa Press).

Los alumnos de la Escuela Naval Militar, de Marín (Pontevedra) empezarán el lunes 19 de agosto a incorporarse a este centro donde se forman los futuros oficiales de la Armada.

Entre los alumnos de Tercer Curso estará la guardiamarina de primero Leonor de Borbón y Ortiz. La princesa de Asturias inicia su segundo curso de formación militar, después de la etapa en la Academia General Militar, del Ejército de Tierra, en Zaragoza.

Quienes ingresan como nuevos alumnos en la escuela de Marín han recibido un documento de bienvenida, en el que se les orienta sobre cómo llegar a la academia, qué llevar, y se les dan algunas pistas de cómo serán sus primeros días y semanas allí.

Folleto de bienvenida a la Escuela Naval Militar.

El folleto incluye en las primeras páginas tres cartas. Las firman, por este orden, el comandante-director de la escuela, capitán de navío Pedro Cardona Suanzes; el director del Centro Universitario de la Defensa (CUD) en la escuela, José Martín Dávila; y el jefe de Instrucción y Adiestramiento, capitán de corbeta Ramón Díaz-Canel Blanco.

Centro Universitario de la Defensa

El Centro Universitario de la Defensa (CUD) en la Escuela Naval Militar es un centro público adscrito a la Universidad de Vigo, en virtud de un convenio entre la universidad y el Ministerio de Defensa.

Se ubica físicamente en el recinto de la escuela de Marín, y allí los futuros oficiales de la Armada estudian las asignaturas universitarias que les permiten obtener el título de Grado en Ingeniería Mecánica (Intensificación en Tecnologías Navales).

El director, José Martín Dávila, es un capitán de navío que pasó a la reserva en 2017. Como el director de la escuela, el tono de su carta es de bienvenida y de motivación a los nuevos alumnos: “Acabáis de tomar una de las decisiones más trascendentes de vuestra vida, vuestra profesión, que en este caso implica una vocación de servicio a España desde la milicia y la mar. Estad orgullosos, no podíais haber elegido mejor”.

También advierte de la dureza de esta formación universitaria que comienzan: “Acabáis de abrir la puerta que da acceso a ser un oficial de la Armada, pero os queda un largo camino por recorrer hasta que recibáis vuestro Despacho como Alférez de Navío o Teniente. Este camino va a ser duro, exigente, pero os garantizo que también satisfactorio, que estáis preparados y que, si os esforzáis, lo vais a conseguir. Merece la pena”.

“Yo he escogido ser marino, no ingeniero”

Como se ha indicado, Martín Dávila es responsable de la faceta más ‘civil’ de la formación de los alumnos de la Escuela Naval Militar.

En su carta, llaman la atención algunos párrafos, y sobre todo esta frase: “Os pido que no caigáis en tópicos simplistas tales como «yo he escogido ser marino, no ingeniero»”.

El director del CUD parece referirse a cierto debate interno en las Fuerzas Armadas, que se ha dado sobre todo en el Ejército de Tierra, de si es o no adecuado que la formación universitaria en las academias de oficiales de Tierra, Armada y Aire esté basada en grados en Ingeniería.

La polémica en el Ejército de Tierra ha acabado con un cambio de modelo de enseñanza de formación de los nuevos oficiales: en la Academia General Militar se empezará a impartir el Grado en Estudios para la Defensa y Seguridad, que sustituirá al Grado en Ingeniería de Organización Industrial.

Precisamente entre altos mandos del Ejército de Tierra críticos con el modelo del Grado en Ingeniería la reflexión que se repetía es que la academia de Zaragoza tenía que formar tenientes del Ejército de Tierra, que mandarían secciones de Infantería, Caballería… y no ingenieros.

Ese es el contexto en el que el director del Centro Universitario de la Defensa (CUD) en la Escuela Naval Militar incluyó en su carta a los nuevos alumnos esa reflexión contra los “tópicos simplistas tales como «yo he escogido ser marino, no ingeniero»”.

“No basta con ser un buen navegante”

El responsable del Centro Universitario de la Defensa de Marín argumenta esta reacción suya contra ese pensamiento que puede circular entre algunos aspirantes a futuros alféreces de navío o tenientes, que miran con recelo la formación en Ingeniería porque su vocación es ser marino, o infante de Marina.

“El ‘marino’ de hoy en día necesita de forma imprescindible una sólida formación técnica que complemente la tradicional. Con la ventaja añadida, en este caso, de que dicha formación se reconozca como un grado en ingeniería emitido por una universidad de prestigio en este campo”, señala.

En los párrafos anteriores de su carta, ya apunta esta misma idea: “En la época actual no basta con ser un buen navegante o un buen táctico para enfrentarse a las amenazas. Vivimos en una sociedad cada vez más tecnificada, y es la superioridad técnica, sumada a los valores tradicionales como el valor y la disciplina, la que permite enfrentarse a escenarios cada vez más complejos y cambiantes, empleando sistemas cada vez más sofisticados”.

“Por ello, es preciso que a la formación en valores y en materias del ámbito militar se sume una formación científico-técnica de alto nivel”, y lo ejemplifica en dos figuras míticas de la Historia militar: “La Armada necesita a hombres como Blas de Lezo, pero también a otros como Jorge Juan, el primero símbolo del arrojo y el segundo ejemplo de científico ilustrado”.

Ingeniería adaptada al ámbito naval

Para el director del Centro Universitario de la Defensa de Marín, donde estudiará la princesa de Asturias este nuevo curso académico, “por esta dualidad, la Armada decidió que la formación de sus oficiales aunase las enseñanzas militares tradicionales junto a una preparación técnica de alto nivel, ambas imbricadas en un único currículo, que proporciona una formación equiparable a las mejores en su ámbito”.

Con el objetivo de completar la faceta técnica en la formación de la Escuela Naval Militar, “se seleccionó cuidadosamente un grado de ingeniería de reconocido prestigio impartido por la Universidad de Vigo, el grado en ingeniería mecánica, y, dentro de lo que permite la legislación, se adaptó al ámbito naval (intensificación en tecnología naval)”.

Y se creó el Centro Universitario de la Defensa en el recinto de la Escuela Naval, al que se le encomendó la tarea de impartir dicho grado en las mismas condiciones que en la universidad.

Tierra, Aire y Guardia Civil

Los cambios en la enseñanza de las academias de oficiales no sólo se dan en el Ejército de Tierra.

También el Ejército del Aire ha diseñado un nuevo título de grado universitario “más identificado con el perfil del oficial”, que sustituirá al Grado en Ingeniería de Organización Industrial.

Los alumnos de la Academia General del Aire (San Javier, Murcia) estudian actualmente ese grado en el Centro Universitario de la Defensa (CUD), que en ese caso está vinculado a la Universidad Politécnica de Cartagena.

Hasta en la Guardia Civil han decidido dar un giro a la formación de sus futuros oficiales: el Grado de Ingeniería de la Seguridad dejará paso al Grado en Ciencias de la Seguridad Pública.

Además del nombre, lo relevante es que cambian los contenidos. Aunque se mantiene una carga importante científico-técnica, en los nuevos grados se potencian las asignaturas de Humanidades, la Historia, el Derecho, la Psicología…

En los tres casos citados, Ejército de Tierra, Ejército del Aire y Guardia Civil, desaparece la ingeniería de la denominación de estos grados. Si no hay novedades, sólo se mantendrán en la Armada, con su Grado en Ingeniería Mecánica (Intensificación en Tecnologías Navales).