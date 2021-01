El “yo acuso” de un antiguo piloto del Aire contra la ministra por el cese del JEMAD

La polémica suscitada por la vacunación del Jefe del Estado Mayor de la Defensa y de otros altos cargos cercanos a él condujo finalmente a que el general del Aire Miguel Ángel Villarroya solicitara su cese a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que relevó a Villarroya por el almirante general Teodoro López Calderón, hasta entonces Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA).

También ha habido críticas y alguna petición de cese hacia la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, y hacia el jefe de su gabinete técnico, el vicealmirante Antonino Cordero, como responsables de enviar el protocolo sobre vacunación al Estado Mayor de la Defensa, con instrucciones que podían interpretarse de forma ambigua.

Sin embargo, no ha habido dimisiones en la estructura del Ministerio de Defensa. Eso ha soliviantado a algunos militares, que empiezan a expresarse en defensa del general del Aire Villarroya y contra Margarita Robles.

Confidencial Digital ha podido saber que en los últimos días está circulando con profusión entre oficiales y oficiales generales de las Fuerzas Armadas, en grupos de WhatsApp que comparten, un mensaje (del que hay versiones más extensas o más reducidas) que va encabezado igual que el famoso alegato del escritor francés Émile Zola para defender al militar de origen judío Alfred Dreyfus: “Yo acuso”.

En este caso, el autor del escrito es “un antiguo subordinado suyo [se entiende que del ya ex JEMAD], aviador militar, que da su nombre: Juan Carlos Núñez de Andrés”: fue instructor en la Academia General del Aire, en San Javier, pero desde hace bastantes años trabaja en el sector privado, en Airbus.

La ministra “debía conocer” la vacunación

Este piloto comienza señalando que tiene “muchas razones” para acusar a distintas personas e instancias, “desde la tristeza, desde la impotencia y desde la indignación”.

Su primera acusación, y la más dura, va dirigida contra Margarita Robles. “Acuso a la Ministra de Defensa Doña Margarita Robles, por la que hasta este pasado fin de semana sentía gran respeto”, comienza, “de haber provocado y aceptado la dimisión del General D. Miguel Villarroya Vilalta, su eficaz colaborador y directo subordinado”.

En este mensaje se afirma que “la ministra de Defensa conocía, o debía conocer, que el general Villarroya, catalán de 63 años, no se había “saltado” a nadie al vacunarse. Por el contrario, había seguido las instrucciones emanadas de su Ministerio. Concretamente, de la Subsecretaría de Defensa que dirige Doña Amparo Valcarce. Según creo, militante socialista y amiga personal de la Ministra”.

Acusa también a Robles de haber abandonado al general del Aire Villarroya: “Ignoro las razones que la han llevado a abandonar a quien sólo ella podía defender y sabía inocente. Podemos especular con su intención de proteger a una amiga o de bloquear los ataques conjuntos de Podemos y del Ministro Grande Marlaska”.

Añade que “esto sólo son especulaciones”, pero lo que es un hecho “es que ha faltado, a sabiendas, a su deber de lealtad para con sus subordinados. Eso, es una villanía”.

Advertencia a Robles

La crítica contra Robles va más allá, ya que en el mensaje que está pasando de un militar a otro, como ya se ha dicho, sobre todo entre oficiales y oficiales generales, se lamenta que al dejar caer a Villarroya, la ministra “se ha hecho un flaco favor a sí misma y a las Fuerzas Armadas”.

Asegura que “ha perdido el respeto de la mayoría de los militares y ha mostrado a sus enemigos su debilidad y cobardía. Con ello ha contribuido probablemente a que pronto, haya otra persona en su puesto. Alguien que se dedique a desmontar las FAS más al gusto de Podemos”.

Contra Podemos y José Julio Rodríguez

El alegato va también dirigido contra Podemos: “Acuso a Podemos, particularmente a Enrique Santiago, de haber atacado al General Villarroya sabiéndole también inocente”. Santiago, secretario general del PCE y muy cercano a Pablo Iglesias, se expresó el mismo día que ECD reveló las vacunaciones en términos muy críticos, pidiendo el cese del JEMAD.

El autor del escrito señala a los dirigentes de Podemos porque “con su habitual y maquiavélica falta de escrúpulos, no han dudado en utilizar cualquier medio para atacar a las FAS y a sus enemigos políticos. En este caso, a la Ministra”.

Cita también al jefe de gabinete de Pablo Iglesias: “Dentro de Podemos no quiero dejar de acusar, aunque sólo fuera de complicidad por omisión, al ex JEMAD D. Julio Rodríguez. Hoy Secretario General de Podemos Madrid”.

Asegura que “Rodríguez, por haber sido JEMAD, sabe perfectamente que Villarroya no ha podido ‘colarse’ en el turno de vacunación. Es más, al conocerle personalmente [José Julio Rodríguez a Miguel Ángel Villarroya, ambos del Ejército del Aire] sabe positivamente que tampoco ha querido y que es incapaz de aprovecharse de su cargo para fin personal alguno. Parece que los valores de D. Julio han cambiado mucho desde los tiempos en que servía con distinción a España a los mandos de un F-18”.

Contra otros militares

En el mensaje hay también críticas hacia otros miembros de las Fuerzas Armadas: “Acuso igualmente a muchos militares de diversos empleos de haber dado por sentado, sin informarse, que ‘los Generales se estaban aprovechando’ y no haber seguido los conductos reglamentarios para exponer su queja”.

Lamenta que en vez de seguir los conductos reglamentarios, esos militares “murmuraron, crearon falsos rumores y traicionaron a sus jefes”, lo que a su juicio “les inhabilita para la Milicia”.

Otro objeto de este “yo acuso” es “las masas”, a las que reprocha que “sin hacer tampoco el menor esfuerzo por informarse, han pedido el cese, la degradación y hasta la cárcel para el General Villarroya en las redes sociales. Me gustaría comparar los logros y preparación de muchas de estas indignadas personas con los de Miguel Villarroya. Vivimos en una sociedad dónde todos opinan de lo que desconocen totalmente y sin que ese hecho les importe lo más mínimo”.

Contra la prensa

A la prensa, a los medios de comunicación, les acusa de no haberse informado: “No han preguntado, investigado ni contrastado. Se han quedado en la superficie. O lo han hecho así a propósito”.

Añade que “parece ser que nuestra Prensa, haciendo dejación de su vital papel, puede también encuadrarse en el grupo de los que ‘de todo opinan y de nada saben’”.

Por último, ataca “a un buen número de nuestros políticos, poca sorpresa es ya la falta de valores de la mayor parte de nuestros servidores públicos, pero aún duele”. Menciona concretamente a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que pidió la dimisión del JEMAD “sin sentir tampoco la conveniencia de informarse o preguntar antes de hablar. Ya daba por descontados a los de Podemos y el PSOE, pero ¿también ustedes? Bueno, Doña Inés será pronto historia pasada muy probablemente. Esperemos que se informe algo mejor hasta entonces”.

A las órdenes de Villarroya

El mensaje termina con una defensa al ultranza del ya ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa: “La lista de acusaciones, desgraciadamente, podría ser aún muy larga. Pero debo terminar. Pero antes quiero explicar brevemente algunas cosas sobre Miguel A. Villarroya Vilalta”.

El autor del escrito que tanto éxito está teniendo entre militares, Juan Carlos Núñez de Andrés, explica que tuvo “el honor” de servir a las órdenes de Villarroya en el Ala 31 del Ejército del Aire, y de verle en más de una situación comprometida, “la mejor forma de conocer a un líder. Probablemente la única”.

Por ello, “y como cualquiera que le conozca, sé que es incapaz de aprovecharse de su cargo”, sentencia.

Un rescate en Hércules en la selva de Ruanda

Núñez escribe que aunque los servicios más importantes del general del Aire Villarroya “se habrán realizado seguramente en los despachos y en tareas de alta gestión, con algunos de los momentos más interesantes de su carrera se podrían hacer películas muy interesantes”.

Por ejemplo, recuerda un despegue desde una remota pista de tierra en plena selva de Ruanda: “Él y su tripulación habían aterrizado allí con su Hércules para evacuar monjas, niños y paracaidistas belgas. Salieron de allí de milagro, cuando estaban ya rodeados de milicias hutus”.

Termina con una serie de alabanzas al anterior Jefe del Estado Mayor de la Defensa:

-- “El general Villarroya ha pedido la dimisión porque es un hombre de honor, al contrario que los citados aquí arriba. Su preparación, capacidad de gestión y liderazgo, y su inteligencia le hacían la persona idónea para el difícil puesto que ocupaba”.

-- “Pero aún más importante, Miguel Villarroya pertenece a la nobleza. Y no me refiero a la nobleza hereditaria y caduca. Me refiero a la nobleza que definía Ortega en la Rebelión de las Masas. Aquellos que se exigen cada día más a sí mismos. Las Masas, al contrario, se contentan con su mediocridad, rehúyen el esfuerzo y abuchean o aclaman según les dictan”.

-- “Cataluña y España perdieron este fin de semana un valiosísimo servidor, perteneciente a esa minoría, cada vez más exigua, de los que se preocupan más de cumplir deberes que de reclamar derechos”.