La aglomeración de aviones en el aeropuerto de Lérida pone en riesgo el mayor festival aéreo de Cataluña

La incertidumbre rodea a la “Festa al Cel” (Fiesta del cielo), el mayor festival aéreo de Cataluña, al que cada año suelen acudir aeronaves de las Fuerzas Armadas a exhibirse y que también ha provocado en ocasiones el boicot de los independentistas.

El problema este año es de espacio en la ubicación que fijaron tras marcharse de Mataró. Debido al abarrotamiento del Aeropuerto de Lleida-Alguaire, los organizadores del evento aéreo se han visto obligados a buscar un nuevo espacio para el festival.

Según explica a Confidencial Digital un portavoz de la organización de la “Festa al Cel”, aún no han encontrado ninguna ubicación alternativa. Por ello, y por la situación del aeropuerto leridano, todavía no pueden confirmar que se vaya a celebrar la edición prevista para este próximo mes de septiembre.

Ahora mismo el Aeropuerto de Lleida-Alguaire se encuentra saturado. Un portavoz oficial del mismo explica que sus pistas están llenas de aviones de las empresas Aeronpark y Servitec debido a la paralización de aeronaves Boeing 737. Los aviones se encuentran en estado de letargo por los accidentes que sufrió ese modelo en 2018 y 2019.

Por ello a día de hoy no hay espacio suficiente en este aeródromo para organizar allí una exhibición aérea como la “Festa al Cel”. De no hallar otro lugar, el festival aéreo se cancelará hasta el año que viene. En 2016 tampoco se llegó a celebrar al marcharse de Mataró y no fructificar las negociaciones con otros municipios como Santa Susanna.

Las patrullas que son invitadas tienen compromisos en distintos lugares, por lo que necesitan atenerse a una fecha concreta con suficiente antelación para confirmar su asistencia. “Los participantes ya están informados de la situación. Tomaremos una decisión a finales de este mes, para notificárselo”, aseguran desde la organización.

Para poder realizar el festival aéreo lo principal es encontrar un sitio suficientemente amplio. Esto facilitaría que, de realizarse, se garantizasen las medidas de sanidad obligatorias por el coronavirus.

“Siempre hemos calculado una densidad de público que prácticamente permitiría la separación. Cuando lo hemos hecho en Barcelona contábamos con tres kilómetros de playa y cuando lo hemos hecho en el Aeropuerto de Lleida-Alguaire teníamos una plataforma, en la que podían caber casi 200.000 personas, pero en la que sólo ubicábamos a 30.000 asistentes. Por lo tanto, nunca ha existido problema de aglomeración de gente” explican los impulsores de la “Festa al Cel”.

Más allá de la distancia de seguridad, están pendientes de que el Gobierno establezca medidas de seguridad concretas para este tipo de eventos. Por ello, la organización del festival necesita saber con seguridad el lugar donde se realizaría para hacer cálculos sobre el aforo y prever cómo pueden gestionarse los protocolos sanitarios pertinentes.

En las ediciones anteriores, a la “Festa al Cel” han acudido distintas aeronaves y unidades de las Fuerzas Armadas, que según los años enviaban mayor o menor representación.

Tanto en Barcelona como en Mataró y más recientemente en Lérida se han exhibido cazabombarderos F-18 y Eurofighter, así como el avión de transporte A400M del Ejército del Aire; aviones Harrier de la Armada; helicópteros Chinook de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra...

También algunos años participó la Patrulla Águila, e incluso hubo saltos de efectivos de la Brigada Paracaidista (Bripac). La “Festa al Cel” también ha contado con aeronaves de ejércitos extranjeros, como un Hércules C-130H de la US Air Force que participó en 2019.