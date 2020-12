El ascenso a cabo primero del Aire exigirá una prueba de conocimientos como en Tierra y en la Armada

El Ejército del Aire ‘homologa’ el proceso de ascenso al empleo de cabo primero con el Ejército de Tierra y la Armada, al incluir por primera vez una prueba específica de conocimientos que hasta ahora no se exigía.

Así lo destaca el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), una asociación que precisamente había presentado una alegación a través del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) para igualar las condiciones en los tres ejércitos para ascender a cabo primero.

Examen en Tierra y la Armada pero no el Aire

“Como se puede comprobar, tanto el Ejército de Tierra como la Armada tienen en la fase de oposición un examen o prueba escrita [...], cuya superación y posterior ordenación entre los opositores supondrá el nombramiento de alumno del curso de actualización para el ascenso, el cual preparará al militar para el desempeño de los cometidos del empleo superior”.

“Por el contrario, en el Ejército del Aire, este examen o prueba escrita, previa al nombramiento como alumno del curso de actualización, no existe, por lo cual aquellos que hayan obtenido la mejor ordenación en la fase concurso serán nombrados alumnos y ascenderán, en caso de aprobar el curso de actualización”.

Esa es la queja que desde ATME trasladaron al Ministerio de Defensa. Habían analizado con detalle las convocatorias de los procesos selectivos de distintos ejércitos y cuerpos, con los siguientes resultados:

-- I/20 Concurso-Oposición para el Ascenso a Cabo Primero del Ejército de Tierra (BOD 28.02.20). Consta de las siguientes fases: Fase de Evaluación / Fase de Concurso / Fase de Oposición (Examen Oposición y Curso de Actualización). La Fase de Oposición consiste en un examen-oposición y un curso de actualización.

-- XXXVII Proceso Selectivo para el Ascenso a Cabo Primero de la Escala de Tropa del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada (BOD 26.06.20). Consta de las siguientes fases: Fase de Evaluación / Fase de Concurso / Fase de Oposición. La Fase de Oposición consiste en la superación de una prueba escrita y de un curso de actualización..

-- XXX Proceso Selectivo para el Ascenso a Cabo Primero de la Escala de Marinería del Cuerpo General de la Armada (BOD 26.06.20). Consta de las siguientes fases: Fase de Evaluación / Fase de Concurso / Fase de Oposición. La Fase de Oposición consiste en la superación de una prueba escrita y de un curso de actualización.

– I/19 Concurso-Oposición para el Ascenso al Empleo de Cabo Primero del Ejército del Aire (BOD 23.08.19). Consta de las siguientes fases: Fase de Evaluación / Fase de Concurso / Fase de Oposición. La Fase de Oposición tiene por objeto establecer la ordenación de los seleccionados en función de la puntuación obtenida. Consiste en un curso que, de acuerdo con lo que determina el Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa, tiene la consideración de Curso de Actualización para el Ascenso.

El sistema de concurso-oposición

Como se puede ver, en el Ejército de Tierra, en el Cuerpo General de la Armada y en la Infantería de Marina el proceso cuenta con “un examen-oposición” o “una prueba escrita”.

Por el contrario, el Ejército del Aire se limitaba hasta ahora a ordenar a sus alumnos según el curso que siguen los militares, sin una prueba concreta.

En el escrito enviado al Coperfas, la Asociación de Tropa y Marinería Española indicaba que el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, establece que el ascenso al empleo de cabo primero se produce por el sistema de concurso-oposición.

De acuerdo con ese mismo decreto, el sistema de concurso-oposición tiene las siguientes fases:

a) “Fase de evaluación. Será previa al proceso de valoración y tiene por finalidad determinar la aptitud o no aptitud de los solicitantes. La declaración de no aptitud en esta fase no contabilizará como una de las convocatorias a las que se refiere el artículo 16.8”.

b) “Fase de concurso. Tiene por objeto establecer la ordenación de los solicitantes en función de los méritos y capacidades demostradas.

En aquellos procesos en que así lo establezca la convocatoria, esta fase servirá para seleccionar a los asistentes al curso que se menciona en el párrafo c) siguiente”.

c) “Fase de oposición. Esta fase consiste en la superación de una prueba, que podrá ser una prueba específica o una prueba y un curso, si así se determina en la correspondiente convocatoria. Tiene por objeto establecer la ordenación de los seleccionados en función de la puntuación obtenida.

Con la puntuación obtenida entre la fase de concurso y la de oposición, y con los criterios que se fijen en la convocatoria se seleccionará, en su caso, a los asistentes al curso de actualización que corresponda o se dará por finalizado el proceso selectivo.

En el caso de que se realice un curso de actualización la puntuación del mismo formará parte de la fase de oposición en la proporción que determine la convocatoria correspondiente”.

La nueva convocatoria

Desde ATME destacaban ese punto de que “esta fase consiste en la superación de una prueba, que podrá ser una prueba específica o una prueba y un curso”.

El Ejército del Aire ha modificado este proceso recientemente. El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa del 18 de noviembre incluyó la Resolución 765/17329/20, por la que se convoca “I/20 Concurso-Oposición para el Ascenso al Empleo de Cabo Primero del Ejército del Aire”.

En la convocatoria antes citada de 2019, el Ejército del Aire sólo establecía que la fase de oposición “tiene por objeto establecer la ordenación de los seleccionados en función de la puntuación obtenida. Consiste en un curso que, de acuerdo con lo que determina el Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa, tiene la consideración de Curso de Actualización para el Ascenso”.

La resolución para el próximo proceso de ascenso a cabo primero del Aire detalla una fase de oposición mucho más compleja.

“Prueba específica de conocimientos”

Ahora, el Ejército del Aire establece que la fase de oposición “consiste en la superación de una prueba específica de conocimientos. Tiene por objeto establecer la ordenación de los seleccionados en función de la puntuación obtenida”.

En primer lugar, el general director de Enseñanza nombrará a un Tribunal de Oposición “para la realización y calificación de la prueba específica de conocimientos de la que consta esta fase”, de forma que adopte las medidas necesarias para garantizar que el ejercicio de la fase de oposición sea corregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

Aire ha decidido que esta nueva prueba de conocimientos “consistirá en contestar por escrito un ejercicio tipo test de cincuenta preguntas teóricas con cuatro opciones de respuesta, de las que solo una de ellas será la correcta. Podrán establecerse preguntas de reserva, siempre a criterio del Tribunal de Oposición. El tiempo para la realización del ejercicio será de sesenta minutos. Se realizará por el sistema de tanda única”.

Incluso ha decidido ya el temario para la prueba específica de conocimientos.

Para superar la prueba “será necesario tener una puntuación igual o superior a la media aritmética menos una desviación típica de las calificaciones obtenidas de todos los aspirantes”. Los resultados obtenidos tras la aplicación de la correspondiente fórmula se expresarán con tres cifras decimales, redondeadas a la milésima.

La nota de esta fase de oposición “tendrá una valoración del 30 por ciento del proceso selectivo global”.