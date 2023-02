Una asociación de militares participó en un seminario de defensa personal con el jefe de seguridad de Izquierda Unida

Militares del Ejército del Aire.

‘Militares Con Futuro’, una de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas registradas ante el Ministerio de Defensa, participó con algunos de sus dirigentes y socios en un seminario con el título “Cómo evitar ser víctima”, el sábado 21 de enero.

Se desarrolló en un espacio público de Rivas Vaciamadrid, un municipio al suroeste de la capital de España, que desde 1991 gobierna Izquierda Unida. Fue gratuito y tenía un aforo máximo de 30 personas.

El seminario se extendió durante todo el día (de 9:30 a 19:00), fue teórico-práctico, y trató de adiestrar a los participantes en las siguientes materias:

-- Definición legal de legítima defensa y consecuencia de los actos violentos.

-- Reingeniería mental.

-- Manejo de la ira: control a través de la confianza.

-- Habilidades depredadoras: cómo desarrollar las propias para detectar las ajenas.

-- Consciencia y control situacional.

-- La Psicología del combate.

-- La Fisiología en los encuentros violentos: cómo la situación puede afectar a las acciones corporales.

-- Anatomía para soluciones de combate: aprender a luchar es difícil, destruir cuerpos es fácil.

-- Acciones físicas: nuestro cuerpo como herramienta y cómo usarlo.

-- Movimiento agresivo hacia delante. Cambio de mentalidad.

Areani Consulting

Esta jornada formativa, dirigida, entre otros, a socios de ‘Militares Con Futuro’ (por tanto, miembros de las Fuerzas Armadas en activo), la organizó una empresa, Areani Consulting, también citada como Areani Ciberseguridad y Ciberinteligencia.

Dicha jornada de formación para militares sobre defensa personal muestra el vínculo de ‘Militares Con Futuro’ con partidos políticos como Podemos e Izquierda Unida, unas relaciones sobre las que ya se conocen algunos detalles en las Fuerzas Armadas y que se han ido desvelando en estas páginas.

‘Ciudadanos de Uniforme’

Según ha podido confirmar ECD, a la jornada de formación acudió Marco Domínguez, cabo del Ejército de Tierra y secretario general de la asociación ‘Militares Con Futuro’.

Informes de inteligencia identifican a Domínguez también como principal responsable del grupo de Telegram ‘Ciudadanos de Uniforme’, dedicado a difundir denuncias internas sobre las Fuerzas Armadas, y que provocó una alerta en las Fuerzas Armadas por una campaña de “subversión” coincidiendo con la avalancha de extranjeros a las fronteras de Ceuta en mayo de 2021.

Escolta de Alberto Garzón

En la actividad, celebrada en la Casa de la Juventud de Rivas-Vaciamadrid, estuvo presente un suboficial del Ejército de Tierra en situación de excedencia, que pasó por la Brigada Paracaidista y se marchó para trabajar en seguridad privada, y que desde hace tiempo es el responsable de seguridad de Izquierda Unida: de hecho, en ocasiones se le ha visto escoltar a Alberto Garzón, cuando era sólo coordinador de IU y no ministro de Consumo.

Este suboficial de Tierra en excedencia fue identificado en mayo de 2021 como la persona a la que Juan Carlos Monedero (fundador e ideólogo de Podemos) entrevistó, en su programa de Público.es, como portavoz de ‘Ciudadanos de Uniforme’.

Apareció vestido con uniforme de camuflaje y con el rostro cubierto con un pasamontañas. Además, le distorsionaron la voz. Algunos compañeros lo identificaron claramente y, a sus preguntas, él no lo negó. En ciertos ámbitos de las Fuerzas Armadas se le investigó por este motivo.

Recibió a los asistentes

ECD ha podido saber que el jefe de Seguridad de IU se encargó de recibir a los asistentes al curso organizado por ‘Militares Con Futuro’ para aprender “Cómo evitar ser víctima”.

El programa indicaba que la jornada de formación comenzaría a las 9:30. Desde un rato antes, este suboficial del Ejército de Tierra en excedencia estuvo saludando y recibiendo a las personas que llegaban para participar en el evento.

La convocatoria indicaba que las plazas disponibles eran un máximo de 30. ECD pudo comprobar que fueron llegando más de una quincena de personas. La mayoría eran hombres jóvenes, de edades en torno a la treintena, aunque también algunos quizás por encima de los 40 años. También acudieron al menos un par de mujeres.

A algunos de los asistentes, el jefe de seguridad de Izquierda Unida les saludó dándoles un abrazo.

También se pudo ver llegar al secretario general de ‘Militares Con Futuro’, Marco Domínguez. Estuvo un buen rato hablando en la puerta con el jefe de seguridad de Izquierda Unida, quien parecía dirigir el evento.

Cuando ECD se puso en contacto con él en mayo de 2021, este suboficial aseguró que él no era la persona que fue entrevistada por Juan Carlos Monedero. También declaró que él no colaboraba de ninguna manera con ‘Ciudadanos de Uniforme’, y que simplemente seguía el canal en Telegram, al igual que lo hacía con otros canales de asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, como Asfaspro, la asociación de suboficiales.

Policías y guardias civiles

La misma mañana del seminario, el 21 de enero, ‘Militares Con Futuro’ difundió tres fotografías en su canal de Telegram. En las mismas se ve a Marco Domínguez con el jefe de Seguridad de Izquierda Unida, al que no se cita por su nombre ni por su cargo en ese partido, sino como “responsable del área de Latinoamérica” de Areani, la empresa que impartió esa jornada formativa.

Publicación de Militares Con Futuro sobre el seminario.

‘Militares con Futuro’ señala que al seminario asistieron socios suyos, “junto con profesionales de la Policía y la Guardia Civil”.

La convocatoria indicaba que el curso lo impartiría Michael P. Wagg, “instructor con una gran experiencia en la capacitación avanzada, tanto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como de unidades militares en diferentes países”.

Finalmente, Wagg no pudo asistir presencialmente. Intervino por videoconferencia, para dar una charla teórica, y del resto de la formación se encargaron otros profesionales de Areani.

Las imágenes difundidas por ‘Militares Con Futuro’ muestran a una quincena de asistentes (militares, policías y guardias civiles, según la asociación) atendiendo a las explicaciones del jefe de Seguridad de IU. Aunque aparecen de espaldas, los rostros de los participantes en el seminario, salvo el del “responsable del área de Latinoamérica” de Areani, se ven distorsionados para dificultar que puedan ser reconocidos.

Seminario de Areani.

Ayuntamiento de IU

A preguntas de ECD, fuentes de la empresa Areani precisan que el curso “no fue para ‘Militares Con Futuro’”. Aseguran que ellos invitaron a esta asociación, “por si querían mandar a alguien”. Insisten en que la jornada se iba a celebrar igual “para formación interna”, y que se decidió enviar invitaciones para darse a conocer.

Una semana antes del seminario, el secretario de ‘Militares Con Futuro’ anunció en Twitter que la asociación había llegado a un acuerdo con la empresa de seguridad Areani, presente en varios continentes, para la formación de sus socios.

Añadió que próximamente tendría lugar “el primer seminario”, lo que puede entenderse como que la jornada del 21 de enero sobre “Cómo evitar ser víctima” no será una participación puntual y única, sino que puede haber más seminarios.

Los asistentes no tuvieron que pagar por participar. Areani corrió con los gastos y alquiló la sala, que, como se ha indicado, pertenece al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, se presentó a las últimas elecciones municipales en la lista que compartieron Izquierda Unida, Equo y Más Madrid. Esta candidatura ganó las elecciones y gobierna en coalición con el PSOE y con Podemos, que concurrió en solitario.

Desvincular a ‘Militares con Futuro’

ECD se puso en contacto por escrito con el jefe de Seguridad de Izquierda Unida, con ‘Militares con Futuro’ y con Areani Consulting, para recabar su versión oficial sobre esta información.

Desde ‘Militares con Futuro’ aseguraron que “es por completo incierto que MCF contratara, organizara, pagara y/o financiara tal curso, y que tan solo nos llegó información sobre dicho evento, como posiblemente le llegó a otras organizaciones o asociaciones”. Insistieron en que la asociación “no tiene en absoluto nada que ver en relación a ese curso, decir lo contrario a esto sería una calumnia”.

Por su parte, Areani Consulting indicó que “la compañía en ningún momento ha organizado un seminario destinado a ‘Militares con Futuro’”, sino que “se realizó un seminario privado para la propia compañía, se invitó a diversas personas de varias organizaciones y empresas privadas, entre esas organizaciones se invitó a la asociación ‘Militares con Futuro’, en concreto solamente acudió una persona de esta organización, que solamente estuvo 1 hora de las 10 que duró la formación interna”.

Además, señaló que “la formación fue interna y privada, en ningún momento se publicita ni tenía ningún coste para los asistentes, es la propia compañía quien asumió los costes de la formación, ya que se pretende crear una motivación e interés por este tipo de formaciones a los asistentes”.

Sobre los detalles del cargo que ocupa en Areani el jefe de Seguridad de IU, y sobre su contratación, indicó la empresa que eran cuestiones a las que no podía contestar por confidencialidad y protección de datos, al tratarse de información personal.

“Hemos llegado a un acuerdo”

Tanto la asociación de militares como la empresa de seguridad trataron en todo momento de alejar a ‘Militares Con Futuro’ de la organización de este evento.

Areani aseguró que no se había organizado el seminario para la asociación, sino que era formación “interna y privada”.

Sin embargo, el secretario general de ‘Militares con Futuro’, Marco Domínguez, anunció en Twitter el 13 de enero que “Militares Con Futuro ha llegado a un acuerdo con la empresa de seguridad AREANI, presente en varios continentes, para la formación de nuestros socios. Próximamente tendrá lugar el primer Seminario”.

Mensaje del secretario general de 'Militares con Futuro' sobre el seminario con Areani.

La empresa también declaró que “la formación “en ningún momento se publicita”. Pero el canal de ‘Militares con Futuro’ en Telegram publicó el 13 de enero el mismo mensaje de Twitter de Marco Domínguez; el 14 de enero, el cartel del seminario, en el que se ofrecía un contacto para reservas de socios de esa asociación; el 17 de enero volvieron a publicar el cartel, con el texto “Quedan pocas plazas disponibles, no tardes en mandarnos un correo de confirmación si todavía no lo has hecho”.

Publicación en el canal de Telegram de 'Militares con Futuro'.

Por otro lado, según Areani “se invitó a diversas personas de varias organizaciones y empresas privadas, entre esas organizaciones se invitó a la asociación ‘Militares Con Futuro’, en concreto solamente acudió una persona de esta organización que solamente estuvo 1 hora de las 10 que duró la formación interna”. El mismo día de la jornada de formación (21 de enero), como el 23 de enero, el canal de Telegram de ‘Militares con Futuro’ publicó fotos del acto y en el texto que acompañaba las imágenes se podía leer “los socios de Militares con Futuro se están formando”, en plural, lo que daba a entender que, además del secretario general de la asociación, asistieron otros socios.

“No existen convenios”

Preguntada por estas contradicciones, la asociación ‘Militares con Futuro’ no dio nueva respuesta.

En cuanto a Areani, su máximo responsable contestó que “actualmente la compañía no tiene ningún tipo de acuerdo” con ‘Militares Con Futuro’, “no existen convenios ni nada similar”, pese al mensaje publicado por el secretario general de esta asociación en el que anunciaba que había llegado a un acuerdo con Areani.

Insistió en que en ningún momento se promocionó esta jornada de formación como un seminario específico para ‘Militares Con Futuro’, y que se trató de “una formación privada e interna e invitamos a toda persona que consideramos que puede ser de su interés”.

También subrayó que en ningún momento Areani publicitó este seminario en sus cuentas oficiales en redes sociales, sino que “solamente se ha publicado por parte de otra organización y no de la compañía”. En cuanto a la carta de invitación que se difundió en el canal de Telegram de ‘Militares Con Futuro’, apunta que esa misma carta la enviaron “a diversas organizaciones”, y esta asociación en concreto decidió publicarla.

Hoja informativa del seminario de Areani que difundió 'Militares Con Futuro'.

Este responsable de Areani explicó que al evento asistieron varias personas de diferentes organizaciones y empresas, y que “en ningún momento se solicitó en la entrada comprobar si eran socios” de ‘Militares con Futuro’ o no: “Se invitó de forma privada a las personas que la compañía consideró, si son asociados a algún tipo de asociación o partido político no se preguntó ni se reclamó”.

Preguntado sobre las publicaciones que hicieron ‘Militares con Futuro’ y su secretario general en Twitter y en Telegram, respondió que Areani no se puede hacer responsable de las publicaciones de otras organizaciones o personas que deciden de forma independiente realizar publicaciones sobre la compañía, y añadió que “en otras ocasiones se nos ha obligado a tomar ciertas medidas legales, pero no es el caso”. Recalcó que ‘Militares con Futuro’ no son portavoces de Areani y no representan bajo ningún concepto a esta empresa.

Por todo ello, consideró que las explicaciones de Areani sobre este seminario no se contradecían en absoluto.

En cuanto al jefe de Seguridad de Izquierda Unida, y responsable del área de Latinoamérica en Areani, al cierre de esta edición no se había recibido respuesta a la consulta que le trasladó Confidencial Digital.

Conexión con Podemos: el ‘caso Neurona’

El nombre de la empresa que organizó esta jornada de formación para militares y policías salió hace unos años a la luz en relación con investigaciones judiciales sobre Podemos.

Un juez de instrucción de Madrid investiga desde 2020 la denuncia del ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, que aseguró que el partido morado había pagado más de 300.000 euros a una consultora, Neurona, por unos trabajos inexistentes para una campaña electoral de abril de 2019. Calvente apuntó este caso como una supuesta vía de financiación ilegal de Podemos.

El diario Vozpópuli había desvelado la relación de Neurona con Juan Carlos Monedero, fundador e ideólogo del partido, pero sin cargos orgánicos en la formación política.

La investigación judicial sobre el llamado ‘caso Neurona’ aún está abierta, y recientemente Podemos ha solicitado al juez que archive la causa.

Informe pericial de Areani

Podemos ha tratado en todo momento de justificar el dinero pagado a Neurona, y para ello ha intentado demostrar que no fue un encargo para un trabajo ficticio (y, por tanto, una vía para desviar dinero de las subvenciones públicas a los partidos), sino que, efectivamente, Neurona prestó un servicio al partido.

En enero de 2022, Podemos presentó al juez dos informes periciales en los que se desgranaban datos que demostrarían que, efectivamente, empleados de Neurona estuvieron trabajando con miembros del partido en la elaboración de vídeos y otros materiales para la campaña electoral.

Uno de los informes periciales, de 22 páginas, había sido redactado por Areani Consulting SL, según se recogió en noticias de enero de 2022.

No fue un mero encargo puntual: la relación entre Podemos y Areani fue objeto de informes policiales y diligencias en el ‘caso Neurona’.

La UDEF investigó al dueño de Areani

Podemos presentó en marzo de 2022 un escrito al juez instructor en el que denunció que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional “se extralimita en sus funciones”, porque había investigado al perito encargado por el partido para elaborar los informes periciales de la causa.

En el escrito, Podemos señaló que la UDEF había realizado una investigación (“sin que conste ordenada por el juez”) sobre Areani Ciberseguridad y Ciberinteligencia, marca comercial de la empresa Areani Consulting SL.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía analizó el informe pericial que realizó Areani, y puso en duda sus conclusiones (que eran favorables a Podemos). Además, según Podemos, la UDEF había investigado al autor del informe y socio único de Areani Consulting SL.

Según la UDEF, este hombre, además de dueño de Areani, era empleado de otra mercantil, 5R Personal & Corporative Services. Podemos había contratado a esta segunda empresa para diversos trabajos, según el informe de la UDEF al que accedió el diario Público.

Rafael Correa

Vox está personado en la causa como acusación popular. Aportó en julio de 2022 un informe del perito José Ángel Duarte (que firmó el documento con el logo de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos) para contrarrestar el documento presentado por Podemos y que había sido elaborado por Areani Consulting.

El informe de Areani afirmaba que no se podían rescatar ciertos datos solicitados por el juez. Además, Podemos se negó a entregar las claves de acceso a su perfil de Facebook. La Razón contó entonces que el documento aportado por Vox concluía que se había eliminado información de esa cuenta.

Sobre el informe pericial de Areani, se publicaron también las conexiones de su autor con Podemos. OKDiario contó que el autor del estudio había trabajado para Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, supervisando sus dispositivos electrónicos ante posibles hackeos.

En la misma noticia se indicaba que el dueño de Areani trabajaba como informático en la empresa 5R Personal & Corporative Services. Según aparece en una web que recoge información del Registro Mercantil, y tal y como publicó OKDiario, los administradores de 5R Personal & Corporative Services son dos. Uno de ellos es, precisamente, el jefe de Seguridad de IU y responsable del área de Latinoamérica de Areani, que organizó el curso al que acudieron el secretario general y otros miembros de ‘Militares con Futuro’. Sobre los dos administradores de 5R Personal and Corporative Services, OKDiario añadió que eran también escoltas de Rafael Correa.

Más relaciones con Podemos

La trama de relaciones entre Podemos y estas empresas, en las que participa el jefe de Seguridad de IU, es más tupida.

También fue OKDiario el medio que reveló en noviembre de 2021 que Podemos había encargado una auditoría de seguridad después de haber despedido al equipo informático del partido. La auditoría la llevó a cabo 5R Personal & Corporative Services.

Tanto OKDiario como El Mundo contaron en 2021 cómo dirigentes de Izquierda Unida y de Podemos habían planificado crear unos servicios de seguridad propios, para escoltar a los dirigentes y proteger los actos y mítines del partido.

En mayo de ese año, la Policía Nacional había detenido a varios miembros de la seguridad de Podemos, acusados de haber participado en las agresiones a los agentes antidisturbios que protegían un mitin de Santiago Abascal en el distrito de Puente de Vallecas que acabó en lanzamientos de piedras contra los simpatizantes de Vox por parte de radicales de izquierda.

Los Bukaneros

Esa operación policial sacó a la luz que Podemos empleaba como personal de seguridad, y de servicio de orden en actos, a miembros de Bukaneros, la peña ultra del Rayo Vallecano (también de extrema izquierda). A uno de los detenidos se le vio vigilar los alrededores de la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar.

En la noticia de OKDiario se contó que Podemos e IU desconfiaban de la Policía ya en 2018, y que por eso decidieron crear sus propios servicios de seguridad. Ese plan, según OKDiario, fraguó en la creación de la empresa 5R Personal & Corporative Services. Los dos administradores de la empresa ya trabajaban con Rafael Correa, y uno de ellos era jefe de Seguridad de Izquierda Unida y escolta de Alberto Garzón.

Por su parte, El Mundo reveló que empresas de seguridad privada habían alertado a la Policía Nacional de ese mismo plan. En el reportaje se indicaba que dirigentes de Podemos e IU empezaron en 2018 a organizar reuniones para constituir una empresa de seguridad formada por militantes de estas organizaciones de izquierdas, principalmente del Partido Comunista de España (el PCE forma parte de Izquierda Unida y de Unidas Podemos).

Eso implicaba la elaboración de unos protocolos de seguridad, así como la formación del personal de seguridad con jornadas en el monte y en ejercicios de tiro con armas. En dichas reuniones, según El Mundo, participó el director de Seguridad de Izquierda Unida.

Acusaciones en Ecuador

Cabe señalar que Areani y su administrador único han sido también objeto de polémica en Ecuador. Fernando Villavicencio, periodista y actualmente miembro de la Asamblea Nacional, mantiene desde hace años una fuerte oposición contra Rafael Correa, quien llegó a demandarle en los tribunales por injurias y espionaje. Villavicencio se marchó de Ecuador a Perú, para solicitar asilo.

En junio de 2022, Fernando Villavicencio difundió un comunicado en el que acusaba a Rafael Correa de haber contratado al “experto en ciberinteligencia” dueño de Areani para que llevara a cabo ataques difamatorios contra el gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso y contra el propio Villavicencio.

El comunicado afirmaba que, según los documentos que posee este parlamentario, esa estrategia de difamación “se ejecuta a través de la empresa española Areani Consulting S. L.”, cuyo propietario, indicaba, “mantiene contacto semanal con el prófugo Rafael Correa y le da el servicio y gestión, mediante controles parentales, instalados en los ordenadores que usan a diario”.

Hay que tener en cuenta que la Fiscalía General del Estado peruana investiga supuestos pagos millonarios que el gobierno de Rafael Correa habría realizado a empresas vinculadas a varios fundadores y dirigentes de Podemos como forma de financiar este partido.

Contra los militares “ultraderechistas”

En varias ocasiones, Podemos ha exhibido públicamente su cercanía con la asociación ‘Militares con Futuro’. La web de noticias impulsada por Podemos, ‘LÚH Noticias’, también ha dado voz a esta asociación.

Esos gestos públicos cobran más significado a raíz de las conclusiones a las que llegaron las Fuerzas Armadas en marzo de 2021, cuando se detectó una campaña coordinada de desprestigio, centrada en lanzar un goteo de polémicas que dieran la imagen de que la mayoría de los militares españoles son nostálgicos del franquismo y están alineados con la ultraderecha.

Quienes detectaron dicha campaña identificaron a los participantes en la misma, y la estrategia. El canal de ‘Ciudadanos de Uniforme’ en Telegram difundía alguna información polémica sobre supuestos vínculos de militares con la ultraderecha (en alguna ocasión se demostró que esa información era falsa y las imágenes estaban manipuladas). A continuación, medios de comunicación de tendencia de izquierdas amplificaban la denuncia de ‘Ciudadanos de Uniforme’ publicando noticias sobre esas polémicas.

La siguiente fase la protagonizaban diputados y senadores de partidos a la izquierda del PSOE (Podemos, IU, Compromís, EH Bildu...), que se hacían eco de esos casos, los denunciaban, y además registraban en las Cortes preguntas parlamentarias para que el Gobierno de Pedro Sánchez diera explicaciones y tomara medidas dirigidas a erradicar la supuesta infiltración ultraderechista en las Fuerzas Armadas, sobre la que había alertado el Partido Comunista de España (PCE).

Como ya se indicó más arriba, informes de inteligencia militar consideran confirmada la total vinculación entre ‘Ciudadanos de Uniforme’ y ‘Militares con Futuro’. En ocasiones ese vínculo ha sido más evidente: ‘Ciudadanos de Uniforme’ promocionó a la asociación profesional, inscrita en el Registro de Asociaciones Profesionales de las Fuerzas Armadas, en sus inicios, y difunde en ocasiones los mismos mensajes que ‘Militares con Futuro’.