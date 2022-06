La asociación que promueve un ejército catalán centrará su campamento en la guerra de Ucrania

Es bien conocido que en el periodo estival florecen en España campamentos de verano con teoría militar vinculados a la extrema izquierda y a la ultraderecha. Pues bien, el independentismo catalán también tiene el suyo: La Societat d’Estudis Militars. Esta asociación reúne, por tercer año consecutivo, teoría y práctica para ponerlo “al servicio del interés nacional catalán”.

Esta sociedad cogió el relevo del ala sectorial de Defensa de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). La asamblea independentista realizó en 2014, previo al referéndum de Artur Mas, una serie de informes que explicaban la composición de las fuerzas armadas de Cataluña: desde aviones de combate F-16 hasta vehículos blindados para la infantería.

Al ser preguntada por su financiación contestan que “son una asociación privada, que no tiene ni quiere ningún tipo de subvención. Nuestro principal objetivo es la creación de conocimiento en política de defensa al servicio del interés nacional catalán”, afirman fuentes de la Societat a El Confidencial Digital.

Este curso de verano se realizará, previo pago de 90€, en una casa de las colonias del macizo del Garraf (a 40 minutos de Barcelona) los días 25 y 26 de junio.

Alfa o Zulú

La web de la sociedad de estudios militares informa que se llevará a cabo la “Escuela del grupo Alfa (teórico) el fin de semana de 25-26 de junio”.

La invasión rusa a Ucrania iniciada el pasado 24 de febrero ha entrado de lleno en el panel del evento. Analizarán en el grupo Alfa desde el marco geopolítico, el orden de batalla de la doctrina y batalla entre Rusia y Ucrania, el desarrollo de la campaña y estudios en las implicaciones a nivel geopolítico, estratégico, operacional y táctico.

“Se dedicarán la mitad de las sesiones, dada la variedad de aspectos a exponer. El interés ha sido por la labor de investigación que hacemos, pero no por la Escuela de Verano en sí misma”, confirman desde la sociedad.

El grupo Zulú, como exponen en su propia cuenta de Twitter, se centra en los aspectos prácticos. Desde rescates en la montaña, arrastrarse por el campo hasta artes marciales. “El Grupo Zulú no celebrará su escuela hasta septiembre”. Prosiguen desde la sociedad: “respecto a las pruebas, son las que son, y deben ser una incógnita para los participantes. La zona todavía está pendiente de determinarse y todavía no se han abierto las inscripciones”.

La Societat no detalla el material que debe llevar cada participante, pero detallan que, en cualquier caso, en ningún momento se empleará ningún tipo de arma alguna, ni real ni simulada.

Negación de ponentes

Contactado por este medio, un conferenciante experto en Europa del este que prefiere guardar el anonimato, y que iba a participar en el curso, señala que no quiere “ensuciar” su currículum con este evento. “Pese a mi edad y experiencia no me gustaría dañar mi historial”.

“Soy partidario de la, eso siempre. Pero los valores que quiere representar no comulgan con mi tipo de pensamiento”, admite. El ponente indica que “no me gusta lo que transmiten, por mi futuro profesional no me quiero relacionar con ellos”.