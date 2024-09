La base de Rota explica a los nuevos marines por qué los españoles dan dos besos

Acceso a la base naval de Rota.

Cientos de militares de la Marina y del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos se encuentran destinados en la base naval de Rota, en la provincia de Cádiz. Durante el tiempo que están allí destinados, los responsables del contingentes estadounidense tratan de facilitarles la vida en España.

Especial cuidado se tiene con quienes acaban de llegar a Rota, ya que pueden no entender ciertas costumbres españolas.

Entre otras vías para facilitar la adaptación, existe una revista de la US Navy en Rota. En el número del 19 de septiembre, esa publicación interna incluyó un artículo sobre “Saludos españoles: de los dos besos a las despedidas eternas”.

Cuándo dar dos besos... y cuándo no

“Cuando llegas por primera vez a España, uno de los aspectos más notables y entrañables de la cultura es la calidez con que la gente se saluda”, y se explica que esa “calidez” se traduce en que es muy común que personas que se conocen por primera vez, pero también en reencuentros de conocidos, se den dos besos en las mejillas.

“Es un reflejo de la profunda sociabilidad y calidez genuina que caracteriza a la cultura española”, señalan las autoras del artículo en la revista de la base.

Este artículo trata de ser eminentemente práctico, y orientar a los militares estadounidenses destinados en Rota. Por eso, la información general va acompañada de ejemplos prácticos.

No sólo advierte a los militares, para que no se sorprendan de esta práctica social: también incluye algunos consejos para que no caigan en ciertas situaciones embarazosas.

Por ejemplo, recomienda adelantarse a extender la mano en caso de duda, en ambientes profesionales, y así no dar dos besos en contextos incorrectos, como a un jefe en la oficina.

Despedidas interminables

También se explica otra especificidad de la cultura española, en lo que se refiere a saludos interpersonales.

“Una despedida española no es una salida rápida”, ya que “los españoles son conocidos por sus despedidas interminables”, avisa la revista, con cierto humor.

El artículo prepara a los marines y demás personal estadounidense para nuevos intercambios de besos, repetidos “¡Cuídate!”, “¡Nos vemos!”, “¡Que te vaya bien!”, así como más minutos de conversación, risas, intercambio de recuerdos compartidos...