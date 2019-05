Boicot sindical a un contrato de Navantia en Reino Unido por los incidentes en Gibraltar

El contencioso de Gibraltar se entromete en el concurso para adjudicar la construcción de dos buques de apoyo a los nuevos portaaviones de la Royal Navy, la marina del Reino Unido.

Como no se consideran específicamente buques militares, al concurso para encargar la construcción de esos dos barcos se abrió a empresas privadas, incluidas extranjeras. Navantia presentó su propuesta para fabricar dos buques de apoyo logístico, que darán servicio a los portaaviones HMS Queen Elizabeth y HMS Prince of Wales, un contrato que ascendería a 1.100 millones de euros y supondría una importante carga de trabajo para sus astilleros españoles.

En las últimas semanas, distintos medios de comunicación de Reino Unido han publicado noticias dando por hecho que Navantia es la oferta que cuenta con más posibilidades de ganar el concurso y recibir el encargo del programa Fleet Solid Support para construir esos dos buques, con opción a un tercero.

El concurso ha traspasado el ámbito de la mera competencia entre navieras y en Reino Unido se ha levantado una cierta polémica en la que se mezclan las reclamaciones sindicales con el contencioso de siglos que enfrenta a españoles y británicos por la soberanía del Peñón de Gibraltar.

Maniobras sindicales contra la opción española

La Confederación de Sindicatos de Constructores e Ingenieros, que agrupa a trabajadores de los astilleros del Reino Unido, a través de un portavoz compareció en fechas recientes ante el Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes, y lo hizo para tratar de impedir que sea una empresa española, y no una británica, la que se haga cargo de los trabajos de construcción de estos dos buques de apoyo logístico para los portaaviones de la Royal Navy.

Obviamente, la queja de estos sindicatos se debe a que tratan de retener en los astilleros británicos ese encargo por valor de más de 1.000 millones de euros, e impedir que esa enorme carga de trabajo se marche a España.

El argumento de Gibraltar

En esa comparecencia en la Cámara de los Comunes, el portavoz sindical echó mano de otro argumento, menos relacionado con asuntos laborales y mucho más con la política. “Con todo lo que está sucediendo en Gibraltar, ¿vamos a adjudicar este contrato a una empresa española?”, criticó el portavoz de los sindicatos.

Hay que señalar que en los últimos tiempos, los roces entre España y Reino Unido en torno a Gibraltar son frecuentes, como se contó en estas páginas. Hace unos días hubo un nuevo episodio de tensión con motivo de un ejercicio de buques británicos en aguas que España considera suyas, y en las que hicieron presencia embarcaciones españolas.

Y todo el conflicto de Gibraltar suele desatar pasiones en la Cámara de los Comunes, con diputados especialmente hostiles a España en lo que respecta a la soberanía sobre la colonia británica en la punta sur de Cádiz.

Ese es el motivo “patriótico” que están utilizando en las últimas semanas los sindicatos de los trabajadores de los astilleros. La comparecencia en el Parlamento fue sólo una de las acciones de una campaña más amplia: portavoces sindicales están apareciendo en distintos medios de comunicación denunciando esa “externalización”, que además de injusta hacia su industria naval nacional consideran que es ilegal, ya que creen que el gobierno de Theresa May no debería haber sacado a concurso este contrato por vía de considerar que los barcos son civiles y no militares; e incluso la tachan de peligrosa, por encargar a un país extranjero un contrato tan importante para la defensa naval.

En medios de comunicación británicos destacan el beneficio que supondría que los dos o tres buques de apoyo logístico se construyeran en astilleros como los de Fife (en Escocia), donde la empresa Babcok, que compite por el contrato, tiene su factoría; o los de Plymouth, en el sudoeste de Inglaterra.

Por contra, advierten que el encargo del programa Fleet Solid Support puede terminar recyendo en la española Navantia, la mejor posicionada según esas informaciones; e incluso apuntan que la construcción se llevaría a cabo en “astilleros del norte de España”, es decir, Ferrol y no San Fernando de Cádiz.