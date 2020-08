BORRADOR CONCURSO GESTA DE ALCÁNTARA

Con motivo del próximo centenario de la conocida como “La gesta del Alcántara”, que se cumplirá este 2021, la “Academia de Caballería” ha convocado un concurso de diseño de un logotipo que debe consistir en “un elemento gráfico que identifique claramente la Gesta del Alcántara, el espíritu de la Caballería y transmita los valores que representan”, y que será “la imagen representativa de las actividades de conmemoración del Centenario”.

¿Qué es la gesta de Alcantara?

La gesta de Alcántara, que conmemora este aniversario, se refiere a la participación que realizó el Regimiento de Caballería “Alcántara” de Melilla durante el verano de 1921 dentro de la Guerra del Rif, en la que protegieron la retirada del resto de unidades de la Comandancia General de Mellilla desde Annual hasta Monte Arruit (Marruecos) después de que fueran gravemente derrotadas por los rifeños comandados por Abd el-Krim causando unas 13.000 bajas en las Fuerzas Armadas españolas. Por este “acto heroico” se les concedió la Gran Cruz Laureada de San Fernando.

Concursos del Ejército de Tierra

Este no es el único concurso que el Ejército de Tierra ha puesto en marcha este año. El pasado marzo convocó el concurso de Enseñanza Escolar 2020. Además, el mismo mes, ECD contó que esta sección de las Fuerzas Armadas estaba en busca de un lema inferior a 5 palabras que condensara en una frase “los atributos tangibles e intangibles” que representan al Ejército de Tierra, “con una evocación a la tradición, a sus valores y al futuro”. Sin embargo, debido a la pandemia tuvo que paralizarse, pero pudo retomarse tras el fin del Estado de alarma. El ganador, que ya ha sido elegido, será publicado en los próximos días. Los dos últimos concursos coinciden en la búsqueda de un creador dispuesto a ceder los derechos de su lema o logotipo.

Características del logo

El logo, por supuesto, debe ser original e inédito. Además, debe ser versatil puesto que se aplicará “a diferentes formatos tanto impresos (escritos, cartas, roll up, etc.) como online (correo electrónico, página web, redes sociales, etc.) por lo que el diseño debe permitir su adaptación a estos formatos”, como se explica a través de las bases del concurso. Por otro lado, pueden ser una representación gráfica o simbólica y sin leyenda, “aunque podrán incluirse algunos caracteres alfanuméricos”.

Plazos del concurso

El plazo de presentación de diseños finalizará a las 24:00 horas del 12 de noviembre de 2020. El fallo del jurado se dará a conocer al ganador el 26 del mismo mes a través de un correo electrónico y se hará pública a través de una nota de prensa y de su página web. La entrega de premios se realizará en la Academia de Caballería con ocasión del acto de inauguración del curso académico, también en noviembre aunque el día exacto está aún por determinar.

Finalistas

En el concurso podrán participar mayores de edad de forma individual y colectiva (salvo los miembros del jurado y sus familiares cercanos). De entre ellos, dicho jurado escogerá tres finalistas, “a los que se hará entrega de una medalla conmemorativa de Centenario de la Gesta del Alcántara”. Finalmente solo un logo ganador obtendrá “una placa conmemorativa del concurso con el logotipo del Centenario de la Gesta del Alcántara”

Organización del concurso

El concurso es organizado y gestionado por la Academia de Caballería, a través de la Secretaría Institucional del Arma de Caballería. Su jurado estará compuesto por, coroneles, suboficiales, un teniente y un subteniente de la propia Academia, que es el centro de formación para el personal del arma de la caballería.