Campaña para protestar contra la OTAN durante la cumbre de líderes en Madrid

La invasión rusa de Ucrania está reforzando el empeño de Pedro Sánchez en exhibir un perfil destacado en el ámbito internacional, sobre todo en la Unión Europea, pero también en la OTAN. El presidente se apuntó en junio de 2021 un tanto al anunciar que la próxima cumbre de la Alianza Atlántica se celebraría en Madrid, en junio de 2022.

En esas cumbres participan los jefes de Estado o de Gobierno de los 30 países que formar la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Por tanto, España (y Sánchez como jefe del Gobierno) será anfitriona de Joe Biden, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Olaf Sholz, Justin Trudeau y otros líderes internacionales.

Sobre la cumbre se cierne ahora la incógnita de en qué situación se encontrará la guerra de Ucrania por la invasión rusa. La OTAN se encuentra muy vigilante, varios estados han suministrado armas a Ucrania, y la alianza ha reforzado de forma importante su presencia en su frontera este para disuadir a Rusia de cualquier agresión a ex repúblicas soviéticas o antiguos miembros del Pacto de Varsovia.

La reunión del 29 y 30 de junio no sólo congregará en Madrid a esos dirigentes políticos y sus asesores militares. También se reunirán activistas por la paz y militantes de diferentes partidos de izquierdas que se oponen a la existencia de la OTAN y a la permanencia de España en esta alianza.

Confidencial Digital ha consultado con portavoces de colectivos que ya están participando en reuniones para diseñar un calendario de movilizaciones en las calles, con las que mostrar su rechazo a la alianza militar que comparten 30 países de Europa y América del Norte.

Las juventudes del PCE

“Hay que dar una respuesta contundente en las calles”: es la consigna que transmiten desde el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), una de las organizaciones que están ya preparando actos de protesta contra la cumbre de la OTAN en Madrid.

Desde esta formación política (consiguió 8.244 votos en las últimas elecciones generales, sobre todo en Madrid, Valencia y Alicante) señalan que los partidos progresistas que integran el actual Gobierno de España “no hacen nada” para poner en cuestión el papel de España en la OTAN.

De ahí que otros colectivos minoritarios se estén uniendo para convocar manifestaciones y otros actos de protesta que aglutinen a los contrarios a la Alianza Atlántica.

Pero también hay colectivos con mayor peso. Fuentes de estos movimientos confirman que están participando dos organizaciones que se integran en Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE: el Partido Comunista de España, al menos a través de sus juventudes, e Izquierda Unida.

Dichas fuentes confirman a ECD que la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) o Juventud Comunista participa de forma muy activa en todos estos movimientos que se están impulsando para salir a las calles contra la OTAN coincidiendo con la cumbre de líderes del mes de junio.

Hay que recordar que la implicación de España en la guerra de Ucrania está agrietando no sólo al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, sino la propia coalición de Unidas Podemos. Alberto Garzón no ha secundado las expresiones de rechazo que Ione Belarra e Irene Montero han hecho públicas contra el envío de armas a Ucrania.

Eso no obsta para que una parte de Izquierda Unida, como es el Partido Comunista de España (PCE), pida directamente la salida de España de la OTAN. El programa electoral de Unidas Podemos en 2019 sólo planteaba “un desplazamiento progresivo del espacio atlántico (OTAN) al europeo (PCSD)” en materia de defensa, pero los documentos programáticos del PCE no renuncian a su objetivo de salir de la OTAN:

-- “El PCE tiene la necesidad histórica de relanzar el movimiento por la paz dentro de las fronteras de España, pero también de engarzarlo con el movimiento mundial por la paz, que tiene en el Congreso Mundial por la Paz uno de sus máximos exponentes”.

-- “En el frente interior, el principal hito sigue siendo la lucha contra la presencia de bases militares extranjeras en territorio español y la lucha por la salida de la OTAN primero y su disolución después. No puede haber política de seguridad común mientras exista la OTAN”.

En este contexto, hay que apuntar que, según la cuenta @GobiernoAlerta, Alberto Garzón dejó de seguir en Twitter este lunes 7 de marzo a la Unión de Juventudes Comunistas de España.

El actual secretario general del PCE es Enrique Santiago, que además es secretario de Estado para la Agenda 2030, con la ministra Ione Belarra.

Manifestaciones y “contracumbre”

Dentro del movimiento contra la Cumbre de la OTAN de junio se ha creado una plataforma, ‘OTAN NO Madrid’, en la que confluyen distintas organizaciones pacifistas y de izquierdas. Se están creando plataformas similares en otros territorios, como Cataluña y País Vasco, y los impulsores de todos estos grupos estudian celebrar encuentros para coordinarse a nivel de toda España para movilizarse contra la cumbre de finales de junio.

Las opciones que se barajan para mostrar el descontento con la OTAN son varias. Los impulsores de estos primeros movimientos de protesta plantean convocar manifestaciones en Madrid, aún sin lugar concreto -tampoco lo tiene la cumbre-, en los días previos y en las mismas fechas que la cita, que se celebra el 29 y el 30 de junio.

También barajan organizar lo que denominan como “contracumbre”. Se tratará de celebrar actos por las calles de Madrid, debates y charlas con distintos ponentes para denunciar que “la OTAN es el brazo armado del capital”, y otras críticas similares contra la alianza.

Contactos internacionales

Las grandes cumbres de la OTAN, así como del G-8 en su momento, suelen tener como respuesta la celebración de manifestaciones de colectivos por el desarme y del movimiento antiglobalización, que fue muy activo a partir de 1999.

Por ejemplo, en la cumbre que la OTAN celebró en Estrasburgo en 2009 se produjeron incidentes violentos que se saldaron con más de un centenar de detenidos. A esas manifestaciones, que en ocasiones degeneran en disturbios y enfrentamientos con la policía, suelen acudir activistas de distintos países.

En el caso de la próxima cumbre en Madrid. Algunos partidos de izquierdas ya han establecido contacto sobre este asunto con otras formaciones afines de toda Europa y de Latinoamérica.

Además, las organizaciones españoles que preparan la respuesta en la calle contra la cumbre cuentan ya con la adhesión de la plataforma internacional ‘No to war – No to NATO’, que reúne a partidos, sindicatos y organizaciones antimilitaristas de todo el mundo, de Japón a Brasil, de Congo a Filipinas, pasando por Rusia, Estados Unidos, países toda Europa y también España.

Esta plataforma ha comenzado a hacer un llamamiento internacional para apoyar acciones reivindicativas contra la Cumbre en Madrid.

La guerra de Ucrania

En los meses que faltan hasta junio, las organizaciones implicadas plantean ir coordinando y diseñando acciones de protesta durante la cumbre, y también ir preparando el terreno con debates, exposiciones, “actos de agitación” y otros eventos.

Señalan que, aunque los partidos anti-OTAN con representación parlamentaria no están haciendo bandera de su oposición a la Alianza Atlántica, la guerra en Ucrania y también la renovación del acuerdo entre Estados Unidos y España para el uso de bases militares en nuestro país pueden conseguir movilizar a esa parte de la sociedad que rechaza la escalada militar y la permanencia en la OTAN.

Además de coordinarse entre distintos grupos, están comenzando a activar a sus militantes. Desde el comité central del Partido Comunista de los Pueblos de España, por ejemplo, han hecho un llamamiento “a la clase obrera, y al movimiento popular de todo el Estado, a sumarse a las más amplias iniciativas que se desarrollarán en los próximos meses contra esa cumbre, y contra la guerra imperialista en todas sus formas, y cualquiera que sea el escenario donde ésta se desarrolle”.

Este partido señala como necesaria “la unidad internacional de todas las fuerzas de la lucha por la libertad y la justicia social, en un amplio Frente Mundial Antiimperialista, que organice las más amplias movilizaciones contra la guerra, por el desarme y por la paz”.