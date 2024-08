Campo de Tiro de “Pájara” toma medidas para evitar accidentes de civiles

Militares españoles desplegados en Eslovaquia con el Grupo de Batalla Multinacional de la OTAN.

El Campo de Maniobra y Tiro (CMT) de “Pájara” en Fuerteventura ha tomado la medida de reparar el vallado perimetral del campo porque se veían “frecuentes intrusiones de civiles”. Confidencial Digital ha podido acceder a la licitación de dichas obras donde se justificaba que el cercado se encontraba en un estado deteriorado y era necesario cambiarlo por otro que se adecuara a las circunstancias meteorológicas y geográficas de la zona.

En una parte del campo no hay vallado ya que fue arrancado por un desbordamiento y no fue repuesto. Esto ha generado que desde la carretera próxima lograran entrar civiles y animales. Si la zona no se cerca correctamente los militares del Ejército de Tierra y el Ministerio de Defensa advierten que “pueden llevar a situaciones críticas de actuación”.

La sustitución de la verja no será completa, es decir, que solo se reemplazarán los tramos más deteriorados. El nuevo cercamiento estará constituido por dos filas de piquetes hincados al tresbolillo (en forma de triángulo equilátero) y entrelazados por alambre de espino.

La obra tendrá una duración de aproximadamente dos meses con un número de tres trabajadores para conseguirlo, llegando a un total de 132 jornadas laborales. Teniendo en cuenta todo esto, se estima un gasto de 32.191,64 euros en todo el trabajo.

Caso similar en Albacete

El Campo de Maniobra y Tiro (CMT) de Chinchilla calificó el cerramiento del vallado perimetral del lugar como algo “imperioso”, ya que, igual que en Fuerteventura, quieren “reducir el fenómeno de intrusión”.

Según la licitación a la que ha tenido acceso Confidencial Digital, la valla actual no cumple los requerimientos necesarios, de acuerdo con la Instrucción Técnica 17/16 “Cerramiento y señalización en instalaciones destinadas al Ejército de Tierra”, y es necesario adecuarlo. Además de que se consigue proteger de manera indirecta a la población civil residente en las inmediaciones del CMT. Por otro lado, hay partes del perímetro que no están protegidas con un cercado perimetral, lo que ha hecho que ocurran estas frecuentes entradas de personal ajeno al campo y de animales.

Se instalará un vallado de tipo cinegético (tipo de barrera metálica diseñada para delimitar áreas de caza y evitar la entrada de animales y civiles) en una distancia de 14.3000 metros y una altura de 150 cm.

Plan de vallado CMT de Chinchilla en Albacete. Foto de la licitación sobre sustituir el vallado del CENAD de Chinchilla.

El lugar de las obras será en el Centro Nacional de Adiestramiento (CENAD) de Chinchilla ubicado dentro de la Base Militar a 32 km de Albacete (zona centro) por la carretera de Valencia.

Está previsto que el plazo de ejecución de las obras sea de tres meses con una estimación económica de 215.203,10 euros.