Un canal anónimo difunde entre militares el pasado del impulsor de ‘Ciudadanos de Uniforme’

“Ley del Talión: ley que aplica a la persona que ha causado un daño la pena de sufrir el mismo daño que ella sufrió”. Esta es la descripción con la que se presenta ‘Militares de paisano’. Se trata de un canal de Telegram de reciente creación, que ha empezado a darse a conocer entre miembros de las Fuerzas Armadas, según ha podido comprobar Confidencial Digital.

Por el momento cuenta con apenas algunas decenas de seguidores. Pero lo llamativo son sus publicaciones. Todas van dirigidas a atacar, desacreditar y ‘destapar’ a un cabo del Ejército de Tierra, considerado el cabecilla de otro canal de Telegram, también anónimo y también dedicado a criticar a militares: ‘Ciudadanos de Uniforme’.

‘Ciudadanos de Uniforme’

‘Ciudadanos de Uniforme’ apareció en Telegram el 28 de agosto de 2018. Suma más de 13.500 suscriptores, y con frecuencia casi diaria publica denuncias anónimas de militares sobre supuestas irregularidades y abusos de autoridad que cometen los mandos de las bases y unidades de las Fuerzas Armadas.

En los cuatro años que lleva en funcionamiento, ‘Ciudadanos de Uniforme’ ha publicado fotos de comida en mal estado que se sirve a los militares, quejas sobre anulaciones de días libres, denuncias sobre las malas condiciones de los baños, las cocinas o los dormitorios de los cuarteles...

Extrema derecha

Pero también ha lanzado campañas que han encendido alertas en las Fuerzas Armadas. Sus publicaciones contra “militares franquistas” han incluido el señalamiento con fotos y nombres a soldados, suboficiales y oficiales.

Se consideró que formaba parte de una campaña orquestada con partidos de izquierdas e independentistas para vincular a las Fuerzas Armadas con la extrema derecha.

Recientemente logró que a un capitán del Ejército de Tierra le apartaran del mando de su compañía, por un vídeo en el Valle de los Caídos.

Incluso provocó una alerta en los servicios de inteligencia, por iniciar un incipiente movimiento subversivo para que los militares de Ceuta se negaran a intervenir ante asaltos de extranjeros a la frontera con Marruecos.

Secretario general de ‘Militares con Futuro’

Precisamente con motivo de ese movimiento por la avalancha de extranjeros a Ceuta que desbordó las fronteras en mayo de 2021, los servicios de inteligencia señalaron directamente al supuesto responsable de ‘Ciudadanos de Uniforme’. Se trata, según un informe, de Marco Antonio Domínguez Carrera, un cabo del Ejército de Tierra.

Oficialmente, Marco Domínguez es el secretario general de la asociación ‘Militares con Futuro’, inscrita en el Registro de Asociaciones Profesionales de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, pero que no ha acreditado los socios necesarios para entrar en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Esta asociación aspira a la libertad sindical en las Fuerzas Armadas, donde actualmente sólo se permiten asociaciones profesionales, y no sindicatos (lo mismo pasa en la Guardia Civil).

‘Ciudadanos de Uniforme’ llegó a amagar con convocar una huelga de militares (algo ilegal), y luego alentó a los militares a cogerse bajas médicas.

Impulsor de ‘Ciudadanos de Uniforme’

El informe antes citado señalaba que Marco Domínguez es al mismo tiempo el principal responsable de ‘Ciudadanos de Uniforme’, un grupo en teoría anónimo, que trata de proteger la identidad tanto de sus organizadores como de quienes les hacen llegar las denuncias sobre irregularidades.

En dos ocasiones se han difundido entrevistas a quienes se presentaba como “portavoces” de ‘Ciudadanos de Uniforme’. De uno de ellos, al que entrevistó Juan Carlos Monedero en su programa de televisión de Público.es, se sospechó que era el jefe de Seguridad de Izquierda Unida y escolta de Alberto Garzón; del otro, según las imágenes y pese a que se tapaba la cara y tenía la voz distorsionada, creían que era Marco Domínguez.

“Ley del Talión” para hacer justicia

Pues bien: el canal ‘Militares de paisano’ está dedicándose precisamente a destapar supuestos episodios oscuros del pasado de este cabo del Ejército de Tierra al que se considera cabecilla de ‘Ciudadanos de Uniforme’.

El canal se creó el 12 de junio. Como foto de perfil se ve el hombro de un militar español, con uniforme de camuflaje y una pequeña bandera de España.

La primera publicación apareció el 15 de septiembre, y describe claramente el objetivo de este canal.

-- “Ciudadanos de Uniforme es una organización dedicada a atacar abiertamente a los componentes de las FAS [Fuerzas Armadas] sin ningún tipo de reparo en no contrastar lo que publican, y sin ningún miramiento a las leyes que protegen a los ciudadanos, aunque sean de uniforme, en este país”.

-- “Muchos son los que han sido atacados por ellos y han pedido justicia pero, al estar amparados en el anonimato, la justicia no puede actuar”.

-- “No obstante, existe un tipo de justicia que sí puede llegar a donde no llega la ordinaria, y esta es la Ley del Talión”.

-- “Y por esta, a partir de ahora vamos a ir desgranando poco a poco el canal de Ciudadanos de Uniforme; de dónde y cómo surgen, quiénes son, quiénes han sido, dónde están destinados, sus relaciones con otras organizaciones, etc.”.

La primera publicación del canal, además de este mensaje, incluye el enlace a un vídeo que se hizo eco de la noticia publicada por Confidencial Digital sobre la “operación de subversión” que, a través de ‘Ciudadanos de Uniforme’, había logrado forzar al Ministerio de Defensa y al Ejército de Tierra a apartar a un capitán del mando de su compañía, tras desvelar un vídeo de dicha compañía en el Valle de los Caídos, en la bendición de su banderín.

Contactos con militares

Fuentes internas del Ejército de Tierra conocedoras de estos movimientos indican a ECD que desde hace un tiempo se ha detectado que el o los responsables de ‘Militares de paisano’ se han puesto en contacto con otros militares.

Lo han hecho enviando correos a direcciones corporativas de redes de las Fuerzas Armadas. En esos correos publicitaban este nuevo canal de Telegram, que por ahora sólo se conoce en círculos restringidos de militares.

Este lunes 17 de octubre contaba con 43 suscriptores, si bien cabe la posibilidad de que haya un número mayor de personas que hayan accedido al canal, pero no se hayan unido al mismo como suscriptores.

‘Democracia Real Ya’ y el 15-M

La segunda publicación de este canal de Telegram incluyó un enlace a un blog de Wordpress, con el título “Conspiración DRY”. Se trata de un blog en el que se cuentan detalles sobre ‘Democracia Real Ya’, el colectivo que estuvo en los orígenes del movimiento 15-M, desde que ocupó la Puerta del Sol de Madrid en mayo de 2011.

En esa y en otra publicación se relaciona al cabo Marco Domínguez con ese colectivo que lanzó el 15-M.

“Ciudadanos de Uniforme nació como consecuencia de una intentona de la extrema derecha y del Opus Dei de controlar el 15M”, se puede leer en una de estas publicaciones. Incluyen información publicada en Internet, en blogs en los que se menciona a Marco Antonio Domínguez Carrera como uno de los miembros destacados de ‘Democracia Real Ya’. Incluso se dice que fue el autor de un documento interno de esta asociación sobre cómo debía organizarse y estructurarse.

Evolución ideológica

Buena parte de las publicaciones del canal ‘Militares de paisano’ hacen referencia a una supuesta evolución ideológica de extremo a extremo del arco político por parte de este militar, vinculado ahora a un grupo, ‘Ciudadanos de Uniforme’, que se dedica a “destapar” y denunciar a miembros de las Fuerzas Armadas considerados “de ultraderecha”.

Por ejemplo, han difundido un documento que relata supuestas agresiones por motivos ideológicos que, siendo más joven, Domínguez habría sufrido en La Coruña a manos de radicales de extrema izquierda.

Contactos con Podemos

‘Militares de paisano’ continuó relatando la supuesta evolución ideológica del cabo Domínguez. El 30 de septiembre publicó en el canal una foto en la que se veía a Marco Domínguez junto a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, quien por cierto hace tiempo realizó una entrevista a un “portavoz de ‘Ciudadanos de Uniforme’”.

“Fue en el intento de controlar el movimiento del 15M”, afirma este mensaje, “cuando MADC [Marco Antonio Domínguez Carrera] tuvo contacto con algunos de los organizadores del mismo, y pudo comprobar que uniéndose a este movimiento podía alcanzar de una manera más rápida y sencilla sus objetivos”.

Esos objetivos, según este canal que lleva semanas cargando contra él, “no eran ni más ni menos que un carguito político, por pequeño que éste fuera”. De esta forma “entró en contacto con organizaciones de extrema izquierda”.

En distintos ambientes militares, incluidas otras asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, da por hecho desde hace tiempo que Marco Domínguez podría dar próximamente el salto a la política, a algún partido o candidatura de izquierdas del entorno de Unidas Podemos, con los que ha tenido relación.

Estas fuentes recuerdan el caso de Juan Antonio Delgado Ramos, quien fue portavoz nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y posteriormente pasó a las listas de Unidas Podemos. Ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados y actualmente es diputado en el Parlamento de Andalucía.

Creen que Marco Domínguez podría seguir una trayectoria parecida una vez que cause baja en el Ejército de Tierra, lo que ocurrirá cuando cumpla 45 años, al ser cabo no permanente de la Escala de Tropa y Marinería.

Datos sobre su familia

El siguiente mensaje de ‘Militares de paisano’ desvela información personal de Marco Domínguez. Incluso incluye un pantallazo antiguo de su cuenta de Twitter, en la que tenía como imagen de perfil una foto familiar.

El o los responsables de este nuevo canal aseguran que este cabo está destinado en un regimiento de Transmisiones, y que antes pasó por Burgos, “donde fue delegado de AUME, hasta que vio que en la AUME no le iban a dejar ocupar ese carguito que tanto anhelada”. Se refiere a la Asociación Unificada de Militar Españoles (AUME).

También aporta supuestos datos sobre la esposa de este militar: el país de origen, la religión... Incluso habla de los viajes que realiza la familia.

Servicios de seguridad del Ejército

Dos días después de estas revelaciones, ‘Militares de paisano’ afirmó que Marco Domínguez había estado en contacto con los servicios de seguridad del Ejército, en relación a información sobre dos militares que dieron el salto a la política: la cabo del Ejército del Aire Teresa Franco, actualmente concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia; y la comandante del Ejército de Tierra Zaida Cantera, diputada socialista en el Congreso.

Ambas denunciaron acoso sexual o laboral en las Fuerzas Armadas, así como la protección que, a su juicio, habían dado los superiores a esos acosadores. Acabaron abandonando las Fuerzas Armadas, y dieron el salto a la política, ambas en el PSOE.

Pablo Iglesias y los “ciudadanos de uniforme”

Hasta el lunes 17 de octubre, el último mensaje que se había publicado en el canal de ‘Militares de paisano’ en Telegram era un vídeo de un mitin de Podemos en Andalucía, en el que Pablo Iglesias mostraba su apoyo a los militares, a los que se refería como “ciudadanos de uniforme” y decía que “están por el cambio”, “contamos con ellos”.

Ese corte de un vídeo de Pablo Iglesias les sirve a los responsables de ‘Militares de paisano’ para apuntar cuál es la ideología de ‘Ciudadanos de Uniforme’ y del que ha sido señalado como su impulsor:

-- “No solo nos podemos hacer una idea de cuál es su ideología, sino también de quién pueden ser los que los apoyan, sustentan y financian”.

Respuesta de Marco Domínguez

Confidencial Digital trató de ponerse en contacto con Marco Domínguez, tanto telefónicamente como por correo electrónico, a través de la asociación de la que es secretario general, ‘Militares con Futuro’, para recabar su versión sobre todas estas acusaciones que se están publicando contra él en un canal que empieza a circular entre miembros de las Fuerzas Armadas.

Domínguez no respondió a dos llamadas de este periódico. Horas después de ser contactada por email, la asociación ‘Militares con Futuro’ contestó por correo electrónico que Domínguez no tenía intención de conceder una entrevista ni cumplimentar ningún cuestionario de ningún tipo, ni con ECD ni con ningún otro medio de comunicación.

Cabe señalar que, sin embargo, hace un año Marco Domínguez sí concedió una entrevista a La Última Hora, el medio digital impulsado por Podemos.

Preguntado por ECD para recabar su versión sobre las publicaciones que han ido apareciendo en las últimas semanas sobre él en el canal de Telegram ‘Militares de paisano’, Domínguez asegura que los datos que se refieren a él no se ajustan a la realidad o afectan a su familia, por lo que conminó a ECD a no incluirlos en la noticia.

También advirtió que si se llegaran a divulgar esos datos, pese a su negativa, algunos de ellos podrían integrar presuntos delitos contra el honor, de calumnia o injuria, ejecutados con publicidad, de los artículos 205 a 216 del Código Penal. Así que se reservaba las acciones judiciales procedentes contra el autor de la información y el medio que publique la misma.

Además, parte de la información sobre la que ECD le había preguntado “entra en las categorías especiales determinadas por la vigente normativa de Protección de Datos, sobre los que existe prohibición del tratamiento cuya finalidad principal sea identificar la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico”.

De ahí que reiteró a ECD que se abstuviera de publicar cualquier noticia que afirme o incida en los datos” sobre los que fue consultado, y que se han difundido en el canal de Telegram citado.

Querellas contra ‘Ciudadanos de Uniforme’

Aunque el canal ‘Militares de paisano’ sólo tiene 43 suscriptores, a 17 de octubre de 2022, sus publicaciones están llegando a más personas. Tienen entre 70 y 170 visualizaciones.

¿Quién está detrás de este grupo? Las fuentes militares consultadas por ECD no se aventuran a señalar a un responsable en concreto.

Sin embargo, hay que recordar cuál es la descripción del canal de ‘Militares de paisano’: “Ley del Talión: ley que aplica a la persona que ha causado un daño la pena de sufrir el mismo daño que ella sufrió”; o lo que es lo mismo, "ojo por ojo, diente por diente", como se suele decir.

En los últimos años, algunos militares (oficiales, suboficiales, cabos, soldados, marineros...) han sido señalados con fotos, nombres, apellidos, empleos militares y destinos, en ‘Ciudadanos de Uniforme’.

Algunos han sido expuestos por (supuestamente) cometer irregularidades, abusos de poder y tomar decisiones injustas contra sus subordinados. En otros casos, estos militares han sido señalados como “neonazis” o “ultraderechistas” por este canal, que con cierta frecuencia realiza ese tipo de denuncias sobre la supuesta infiltración de la extrema derecha en las Fuerzas Armadas.

‘Ciudadanos de Uniforme’ llegó a anunciar que había enviado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, un dossier sobre la presencia de “neonazis” en las Fuerzas Armadas. El dossier se difundió en medios de comunicación, pero el ministerio negó haber recibido ese informe.

En ciertos casos, los afectados por estas acusaciones han sufrido consecuencias negativas en su carrera tras esas publicaciones, y por ello han reaccionado llevando a los tribunales estas acusaciones.

En estas páginas se ha contado algún caso. La asociación ‘Tercios Viejos Españoles’ recaudó fondos económicos, para sufragar abogados, y coordinó la presentación de querellas por parte de algunos de los militares que habían sido señalados por ‘Ciudadanos de Uniforme’.

Pero, al menos en varios casos conocidos por ECD, los jueces han archivado estas y otras iniciativas judiciales relacionadas con ese canal de denuncias anónimas que funciona desde hace años.

Entre otros obstáculos al investigar, los jueces no han conseguido que Telegram revele la identidad del administrador del canal ‘Ciudadanos de Uniforme’, para así poder actuar penalmente contra él por injurias, calumnias o delitos similares.

Todo este contexto puede explicar el primer mensaje de ‘Militares de paisano’, en el que lamenta que “al estar amparados en el anonimato, la justicia no puede actuar. No obstante, existe un tipo de justicia que sí puede llegar a donde no llega la ordinaria, y esta es la Ley del Talión”.