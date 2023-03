El canal de militares ‘Ciudadanos de Uniforme’ difunde un vídeo de propaganda prorrusa contra la OTAN

Vídeo difundido por 'Ciudadanos de Uniforme'.

“OTAN. Luchando hasta la última gota de sangre ucraniana”. Es el mensaje final con el que se cierra un vídeo de propaganda contra el papel de la Alianza Atlántica en la guerra de Ucrania, por el envío de armamento para las tropas ucranianas, que lleva días circulando y que en España ha encontrado eco en un grupo de militares de las Fuerzas Armadas.

El pasado 26 de febrero, este vídeo se publicó en el canal de Telegram de ‘Ciudadanos de Uniforme’. Este canal anónimo suma 14.400 seguidores y suele difundir mensajes, también anónimos, de miembros de las Fuerzas Armadas que critican decisiones de sus superiores y denuncian supuestas irregularidades en sus unidades y cuarteles.

“Sólo se benefician de la guerra los de siempre”

‘Ciudadanos de Uniforme’ publicó el vídeo a las once de la noche de ese domingo. Lo acompañó de un texto de su propia factura, en el que aprovechaba para atacar a las grandes empresas de armamento que trabajan con el Ministerio de Defensa, y también a los generales que fichan por estas compañías una vez que pasan a la reserva:

-- “Sólo se benefician de la guerra los de siempre, los que ganan dinero a manos llenas vendiendo armamento. Indra ha ganado 282 millones. General Dynamics, Lockheed Martín, Thales, etc. acumulan ganancias millonarias. Empresas donde los generales tienen sus puertas giratorias”.

El vídeo y el mensaje publicados por 'Ciudadanos de Uniforme'.

Misiles, obuses, carros...

En el vídeo que difundió ‘Ciudadanos de Uniforme’ se ve a quien parece un general, un alto mando de las fuerzas armadas de Estados Unidos, sentado detrás de una mesa de escritorio y flanqueado por las banderas estadounidense y de la OTAN.

Llega otro militar, con una carpeta con el nombre “Ukraine military aid” (“Ayuda militar para Ucrania”), de la que saca un papel que el general lee y posteriormente sella en rojo: “Approved” (“Aprobado”).

El general va sucesivamente aprobando lotes de ayuda militar a Ucrania, y se cita armamento que efectivamente Estados Unidos y diversos países de la OTAN han donado a lo largo del año de guerra: misiles antitanque ATGM Javelin, obuses remolcados M777, vehículos de combate de infantería Bradley (como los Pizarro del Ejército español), sistemas lanzacohetes MLRS Himars, carros de combate Abrams modelo M1A2...

Cada uno de estos envíos se intercala con imágenes reales del transporte o el uso de estos sistemas de armas en Ucrania.

Armas de la OTAN y “sangre ucraniana”

La escena en la que el general aprueba con un sello rojo estos lotes de ayuda militar a Ucrania se repite en el vídeo hasta que llega una petición distinta. De una carpeta roja, al alto mando le entregan un papel que contempla el suministro de ataúdes (“coffins”) para Ucrania.

En este caso, la imagen se detiene en cómo el general moja el tampón del sello en un líquido rojo que se desborda: ya no es tinta roja, sino sangre espesa, que salpica el documento de suministro de ataúdes.

“OTAN. Luchando hasta la última gota de sangre ucraniana”

A continuación, el vídeo incluye una imagen de un cementerio lleno de tumbas adornadas con flores y con banderas de Ucrania.

Termina con el mensaje: “NATO. Fighting till the last drop of ukranian blood”, es decir, “OTAN. Luchando hasta la última gota de sangre ucraniana”, junto a ese recipiente de sangre desbordada en la que el general estadounidense había mojado el sello.

Cabe apuntar que ese mensaje contiene una errata en inglés: “ucraniano”, en inglés, se escribe “ukrainian”, no “ukranian”.

El mensaje de fondo del vídeo parece claro: la OTAN y Estados Unidos están aprovechándose de los ucranianos, y desde los despachos de los mandos militares aliados se está alargando la guerra a costa de la muerte de ciudadanos de este país, al mantener el suministro de armas para enfrentarse a las tropas rusas que controlan el sureste del territorio.

Subtítulos en ruso

El vídeo difundido por el canal de Telegram de ‘Ciudadanos de Uniforme’ tenía subtítulos en español.

ECD pudo comprobar que el mismo vídeo había sido publicado horas antes en distintos foros de Internet, pero con subtítulos en lengua rusa, en caracteres cirílicos.

Por ejemplo, se publicaron en varios foros de discusión sobre la guerra de Ucrania que existen en Reddit, una plataforma social con millones de usuarios en todo el mundo en la que se publican y comentan noticias, opiniones... y el resto de usuarios puntúan y valoran esas publicaciones.

Publicación en Reddit con el vídeo contra la OTAN.

En estos foros de Reddit se publicó el vídeo con subtítulos rusos, con el título “RU POV. NATO-Fighting till the last drop of Ukrainian blood (Short Anti-War Film)”, es decir, que se presentaba como un cortometraje contra la guerra, pero con un enfoque prorruso (RU POV, es decir, con el punto de vista o “point of view” de Rusia).

Uno de los usuarios de Reddit que subió el vídeo a esta plataforma, generando una cascada de comentarios, estaba marcado con la etiqueta “Pro Ukraine”.

El vídeo, de algo menos de minuto y medio, se difundió incluso en Redd.Tube, un portal en el que principalmente se pueden encontrar vídeos pornográficos.

Otro canal: ‘Irina’

El vídeo contra el envío de armas de la OTAN a Ucrania para defenderse de la invasión rusa pronto fue subtitulado en otros idiomas.

Recientemente aparecieron versiones en YouTube con subtítulos en inglés, por ejemplo, publicadas por usuarios marcadamente prorrusos, en algunos casos, y en otros por perfiles con apenas actividad.

El que difundió ‘Ciudadanos de Uniforme’ estaba ya subtitulado en castellano. En una esquina se puede ver algo pixelado.

ECD pudo comprobar que el mismo vídeo con subtítulos en castellano ya se había publicado el 26 de febrero, horas antes de que lo hiciera este canal de denuncias anónimas en las Fuerzas Armadas españolas.

“Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas para armas de la OTAN”

A las 18:22 apareció en un canal de Telegram que lleva por nombre ‘Irina’, y la bandera de Rusia. Tiene más de 40.900 seguidores, publica mensajes en castellano, y en su descripción se define como “Visión rusa de la operación especial en Ucrania [Rusia no habla de guerra ni de invasión, sino de “operación militar especial”]. Noticias y reportajes de la zona de hostilidades en Ucrania, informes del frente, vídeos de las batallas y mucho más”.

Canal 'Irina'.

La imagen de perfil del canal ‘Irina’ es una foto del rostro de Roza Shánina. Se trata de una heroína nacional rusa. Esta joven se unió al Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, después de la muerte de su hermano en el sitio de Leningrado. Se hizo famosa como francotiradora, al sumar entre 50 y 60 enemigos abatidos a distancia.

En el canal ‘Irina’, el vídeo de propaganda se publicó acompañado del siguiente texto, junto a la bandera de la OTAN y una calavera: “Hasta la última gota de sangre ukrainiana [sic]. Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas para armas de la OTAN. Y todo esto se paga con la sangre de los ucranianos”.

Publicación del vídeo en el canal 'Irina'.

El vídeo incluía en la esquina superior derecha una marca, como la ‘mosca’ o logo de las televisiones: era la firma de ese canal, y la dirección en Telegram (t.me/irinamar_Z).

El vídeo publicado en 'Irina', con la dirección del canal en la esquina superior derecha.

Precisamente el vídeo publicado cuatro horas y media después en ‘Ciudadanos de Uniforme’ tiene pixelada esa misma esquina, y los colores distorsionados coinciden con los de la marca del canal ‘Irina’.

El vídeo publicado en 'Ciudadanos de Uniforme', con la esquina superior derecha pixelada.

14 y 88, números neonazis

No es habitual que ‘Ciudadanos de Uniforme’ se posicione en el conflicto de Ucrania, pero tampoco es la primera vez que este canal se ‘moja’ sobre la guerra.

En marzo de 2022, en las primeras semanas de la guerra, publicó una encuesta para que sus seguidores dieran su opinión sobre qué papel debía adoptar España ante el conflicto.

Pero en las últimas semanas se han repetido los mensajes referentes a Ucrania. El 7 de febrero publicaron una imagen y un mensaje que ya circulaban en perfiles de redes sociales prorrusos:

-- “Así celebra la organización neonazi Wotan Jugend (asentada en República Checa, Austria, Alemania y Suiza) el envío de tanques Leopard a Kiev.

En la imagen se puede ver el Wolfsangel, el símbolo de Azov.

14/88 hace referencia a las 14 palabras de David Lane ‘Debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos’, y 88 (‘Heil Hitler’).

El edificio de la imagen podría, no seguro, ser el Kremlin ardiendo.

La mayoría de neonazis rusos se han ido a luchar al bando de Zelensky, por la participación de Azov y otros grupos en el conflicto; como es el caso de Format 18, Legión de Libertad, etc.

Tanto neonazis rusos como ucranianos quieren crear un etnoestado blanco dentro de Ucrania y/o más allá de la frontera ucraniana.

Ahí van a parar los Leopard españoles, por si fuera de interés”.

Publicación en 'Ciudadanos de Uniforme' sobre el envío de carros Leopard de Alemania.

Contra Pedro Sánchez y Josep Borrell

La propaganda prorrusa ha explotado intensamente que el gobierno de Alemania anunciara un primer envío de 14 carros Leopard para Ucrania, y que después apuntara que su objetivo era reunir dos batallones de Leopard 2, lo que en el Bundeswehr, el ejército alemán, sumaría 88 carros.

Como se indica en el mensaje referido, el 14 y el 88 son números simbólicos, y por eso muy utilizados por los grupos neonazis. Así que los canales de propaganda prorrusa han aprovechado esas cifras para insistir una vez más en que las tropas del gobierno de Zelenski (a quienes llaman “ucronazis”) están integradas por neonazis, y que además reciben apoyo de otros países por esas simpatías “nazis”.

El hecho de que carros blindados alemanes participen en ofensivas contra fuerzas rusas también les sirve para lanzar el mensaje de que, más de 80 años después, se repite la ofensiva de Hitler contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los principales filones de la propaganda prorrusa trata de presentar a los líderes de la OTAN y de la Unión Europea como filonazis, con tendencias claramente autoritarias, agresivas y expansionistas. En estas campañas han atacado, entre otros, a Pedro Sánchez y a Josep Borrell, manipulando discursos y mensajes.

“Estoy cansado de instruir a mercenarios”

‘Ciudadanos de Uniforme’ se hizo eco de estas teorías. Y más recientemente difundió una queja, supuestamente enviada por un militar español desde alguna de las bases en las que las Fuerzas Armadas están impartiendo formación militar a ucranianos.

“Estoy muy cansado de todo lo que se refiere a Ucrania. Al parecer nuestro gobierno nos arrastra a un conflicto internacional que nada tiene que ver con los intereses legítimos de España”, se puede leer en este mensaje.

“Un conflicto que en un futuro pueda comprometer la seguridad nacional de mi Patria”

El supuesto lamento de este militar español continúa con palabras muy duras contra el personal ucraniano que está siendo instruido en España:

-- “Estoy cansado de instruir a mercenarios nacionalistas de Zelenski, pagar con mis impuestos las ridículas sanciones impuestas a Rusia y participar indirectamente en un conflicto que en un futuro pueda comprometer la seguridad nacional de mi Patria. Por otro lado no nos olvidemos que este tipo de adiestramiento al igual que envío de material bélico está regado con millones de euros de los que se está nutriendo el Ministerio de Defensa, los políticos, la OTAN, etc., mientras el trabajo sucio lo hacemos nosotros...”.

Otras campañas de ‘Ciudadanos de Uniforme’

El canal anónimo de ‘Ciudadanos de Uniforme’ ha provocado más de un dolor de cabeza al Ministerio de Defensa y a los máximos responsables de las Fuerzas Armadas.

Este grupo ha alentado un intento de huelga de militares, y también animó a los militares de Ceuta a negarse a ser desplegados en la frontera, ante las avalanchas de inmigrantes sin papeles, si no recibían asesoramiento jurídico para evitarse problemas en los tribunales.

Esta última campaña provocó un informe de la inteligencia militar que señaló esos mensajes como un incipiente movimiento de subversión en las Fuerzas Armadas, por animar a negarse a cumplir órdenes de los mandos.

En sus frecuentes señalamientos de oficiales, suboficiales y soldados supuestamente ultraderechistas, ‘Ciudadanos de Uniforme’ logró, por ejemplo, que un capitán perdiera el mando de su compañía y le abrieran expediente por llevar a los militares bajo su mando al Valle de los Caídos.

Tampoco han pasado desapercibidos los vínculos de ‘Ciudadanos de Uniforme’ y de la asociación legalmente registrada ‘Militares con Futuro’ con partidos políticos de izquierda, como Podemos e Izquierda Unida.