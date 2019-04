La charla sobre liderazgo del coronel director de la Academia de Toledo revoluciona las universidades

El coronel Francisco Javier Marcos es el director de la Academia de Infantería de Toledo. En sus más de 25 años de experiencia militar ha servido en lugares como Bosnia-Hezergovina, Croacia o Afganistán. En este último destino vivió una experiencia que ahora usa para ejemplificar los valores de liderazgo que quiere inculcar en sus alumnos de la Academia.

Es una persona reconocida dentro del Ejército y todos son conscientes de ese discurso defendido durante años sobre la importancia de formar líderes en todos los aspectos, ya no solo en el campo militar. Por ello, cuando la Universidad de Castilla y La Mancha organizó unas jornadas bajo la famosa marca de 'coaching' estadounidense TEDx, pensaron en él como uno de los ocho ponentes que intervendrían.

Su intervención se hizo viral-ya lleva 85.000 visualizaciones en Youtube-, muy aplaudida en redes y en su propio circulo personal y laboral. Ahora diversas instituciones académicas se frotan las manos con la posibilidad de tener dentro de sus aulas al coronel capaz de inspirar a jóvenes destinados a liderar el mundo del futuro.

Universidades y colegios de España le quieren en sus aulas

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con el coronel Marcos, quien no se esperaba “las reacciones tan positivas” que ha tenido su discurso. Confiesa que durante los días posteriores, ya había colegios de Toledo interesados en que acudiera a dar esa misma charla a los niños, aunque “no se ha concretado nada todavía”.

Universidades de toda España hicieron lo mismo. Marcos reconoce que son varias las instituciones que le han tanteado, normalmente “en forma de comentarios”. Desde Madrid, la Universidad de Nebrija, así como la de Castilla-La Mancha, lugar donde empezó todo e interesada en que el coronel repita, aunque en otro marco distinto al de TEDx.

Sin embargo, sí ha habido un centro de enseñanza superior que le ha contactado de forma oficial, como confirma a ECD. Se trata de la Universidad de Murcia, quien le mandó una carta con remitente del Decano de la Facultad de Trabajo Social, muy interesado en que comparta con los alumnos su discurso para formar a los líderes del mañana.

Felicitaciones desde todos los rincones del mundo

Javier Marcos ha formado parte de numerosas misiones en el extranjero, unas integradas en la OTAN, otras en la ONU. Pasó un tiempo, también, en Estados Unidos, donde guarda todavía una estrecha relación con antiguos compañeros del país norteamericano.

Allí precisamente, en Estados Unidos, su charla en TEDx se tradujo al inglés en Youtube al día siguiente de su publicación. “Me llegaron mensajes de felicitación desde Florida, Washington o Alaska” relata a este diario, donde una gran cantidad de hispanohablantes y estadounidenses se hicieron eco de sus palabras.

“También desde países de América Latina” añade, donde tiene amigos en el sector civil y militar tras una larga carrera de recorrido internacional. Pero realmente, lo que le marcó no vino desde fronteras extranjeras, confiesa, sino de un soldado al que no conocía y que se le acercó en Toledo para darle las gracias y confesarle que le había enseñado el vídeo a sus hijos de 15, 12 y 8 años. “El más pequeño no había entendido mis palabras, me dijo el soldado, pero le pidió a su padre que se lo pusiera otra vez” cuenta al final de la conversación.

