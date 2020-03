Coroneles acusan a Defensa de no sacar la vacante de agregado militar en China

El Ministerio de Defensa no renueva por el momento al agregado militar en la Embajada de España en Pekín, pese a que se cumple el período de tres años que la normativa marca para estos puestos.

Confidencial Digital ha podido constatar el profundo enfado que existe entre coroneles de las Fuerzas Armadas (capitanes de Navío, en el caso específico de la Armada) que tenían interés en optar a ese destino en China, y han visto con sorpresa cómo el departamento que dirige Margarita Robles no ha convocado esta vacante en el extranjero.

Qué son las agregadurías de Defensa

El Real Decreto 959/2005, de 29 de julio, por el que se regulan las Agregadurías de Defensa las define como los “órganos técnicos de las Misiones Diplomáticas de España que se determinen por los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Defensa, que se articulan como oficinas sectoriales”.

Sus funciones son proporcionar información a los órganos superiores y directivos del Ministerio de Defensa; relacionarse con las autoridades de defensa del Estado receptor ante las que se esté acreditado, para solicitar información, y para comunicarles las posiciones nacionales en materia de su competencia; prestar apoyo al embajador y a las actividades del Ministerio de Defensa en el Estado receptor; y apoyar en todo lo necesario a las distintas delegaciones o misiones militares españolas enviadas al país de acreditación para cuestiones sectoriales del departamento.

De acuerdo con la Orden DEF/783/2007, de 22 de marzo, sobre organización y funcionamiento de las Agregadurías de Defensa, “los Agregados de Defensa, Agregados Adjuntos de Defensa, Agregados Específicos, Consejeros de Defensa y Consejeros Adjuntos de Defensa serán nombrados, con carácter general, por un período de tres años”.

La convocatoria anterior

El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) publicó el 24 de noviembre de 2016 una resolución en la que se incluían vacantes en las agregadurías de Defensa en embajadas españolas por todo el mundo.

Eran 26 plazas, que iban desde Estados Unidos a Australia, pasando por Francia, Arabia Saudí, Brasil, Reino Unido, Italia, México, Egipto, Malasia, Noruega... y también China.

Meses después, el 7 de julio de 2017, el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa oficializó el nombramiento del coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra José Granados Carrión como agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo en la Agregaduría de Defensa de la Embajada de España en Pekín.

Las agregadurías de la resolución de noviembre de 2016 volvieron a salir como vacantes tres años después, con cierto retraso.

Falta China

El lunes 3 de febrero de 2020 el BOD incluyó una resolución con la publicación de quince vacantes de agregadurías de Defensa en el extranjero. Todas ellas coincidían con vacantes que salieron en noviembre de 2016: Arabia Saudí, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Portugal, Túnez, Turquía, Israel, Perú y Mauritania.

Semanas después, el 21 de febrero, se publicó una nueva resolución con dos agregadurías más, que habían salido en noviembre de 2016 y faltaban en la resolución del 3 de febrero de 2020: Egipto y Australia.

Fuentes consultadas por Confidencial Digital señalan que de las vacantes que se han caído entre una y otra resolución, ha llamado la atención el caso de China, ya que es la única cuya ausencia no está justificada.

Las que se renovaron antes o se han eliminado

Al menos en dos casos, los de Reino Unido y Rusia, que no aparezcan en esta convocatoria de vacantes se explica porque antes de cumplirse los tres años hubo relevo de agregado militar por fallecimiento o por otro motivo que obligó a un cambio inesperado.

Por ello, Defensa tuvo que nombrar antes de tiempo a nuevos agregados, de forma que el nuevo ciclo de tres años aún no se ha cumplido.

En otros casos, el ministerio ha decidido suprimir el puesto de agregado militar, al considerarse que ya no existe el interés que motivó que España tuviera un agregado de Defensa en ese país.

Eso es lo que ha sucedido en Hungría, Noruega, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Tailandia y Malasia, donde se ha eliminado esta agregaduría.

No ocurre así en China, aseguran fuentes militares conocedoras del funcionamiento de estos órganos. Subrayan que la importancia geoestratégica del gigante asiático lleva a que no se haya planteado en ningún caso suprimir esta agregaduría de Defensa que, sin embargo, no se ha convocado como vacante.

Indignación entre los interesados en el puesto

ECD ha podido saber que un buen número de coroneles y capitanes de navío de las Fuerzas Armadas esperaban con interés la publicación de la resolución de las vacantes en embajadas en el extranjero.

Al comprobar que no se publicaba la vacante en Pekín, las reacciones han ido de la sorpresa al enfado por no poder optar a este destino.

Salario y condiciones muy atractivas

Se trata, según explican las fuentes consultadas, de un destino muy solicitado por distintos atractivos. Por un lado, se trata de un país que es complicado al que estos militares sean destinados de otra forma.

Aunque es una dictadura, apuntan que el personal diplomático extranjero tiene una gran libertad de movimientos, en su vida diaria, que sin embargo no existe en otros regímenes (y destinos de agregados militares) como Arabia Saudí.

A ello hay que añadir que la embajada en Pekín ofrece un salario muy ventajoso para los agregados militares. En la convocatoria de 2016 se especificaba que este puesto incluía un complemento específico singular (CES) de 1.415,94 euros al mes. En la resolución de febrero de 2020 ese mismo complemento ya ascendía a 1.491,53 euros para destinos del mismo nivel que Pekín.

Señalan al subsecretario del ministerio

Las fuentes consultadas señalan directamente a un alto cargo del Ministerio de Defensa como responsable de que no se haya convocado esta plaza de agregado militar en China: el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre.

Un portavoz oficial del ministerio ha asegurado a ECD que el subsecretario de Defensa no interviene en la convocatoria de plazas de agregado militar en embajadas, sino que es competencia del secretario general de Política de Defensa.

Es cierto que, según el Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, “dependen de la Secretaría General de Política de Defensa las agregadurías de defensa en las misiones diplomáticas de España en el exterior y los consejeros de defensa en las representaciones permanentes ante las organizaciones internacionales, en los términos regulados en su normativa específica”.

Además, la Orden DEF/783/2007, de 22 de marzo, sobre organización y funcionamiento de las Agregadurías de Defensa, establece que “los Agregados de Defensa, Agregados Adjuntos de Defensa, Agregados Específicos, Consejeros de Defensa y Consejeros Adjuntos de Defensa serán nombrados entre los miembros de las Fuerzas Armadas por el Ministro de Defensa, oído el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, según el procedimiento de libre designación”.

Concretamente, “corresponde al Director General de Política de Defensa la selección de los candidatos a dichos puestos. Para dicha selección podrá recabar la opinión de los Cuarteles Generales y órganos superiores o directivos del Ministerio de Defensa, cuando el Agregado o Consejero tenga responsabilidades en sus respectivos ámbitos de competencia”.

Las propuestas “serán aprobadas por el Secretario General de Política de Defensa y se elevarán al Ministro de Defensa, que adoptará la decisión que corresponda sobre cada nombramiento”, mientras que los ceses corresponden también al ministro de Defensa, oído el ministro de Asuntos Exteriores.

Es cierto que organismo convocante de las plazas es la Dirección General de Política de Defensa, que ahora mismo dirige Elena Gómez Castro. Esta dirección general depende de la Secretaría General de Política de Defensa, al frente de la cual está el almirante Juan Francisco Martínez Núñez.

Sin embargo, la resolución de vacantes de agregados militares la firma Adoración Mateos Tejada, directora general de Personal del Ministerio de Defensa. Esa Dirección General de Personal sí depende directamente del subsecretario Alejo de la Torre.

Además, la Orden DEF/2004/2016, de 29 de diciembre, por la que se delegan determinadas competencias en materia de personal militar establece que “la asignación de destinos de libre designación, establecida en el artículo 12.2 del Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de abril” es una competencia que se delega del ministro de Defensa en el subsecretario de Defensa.

De hecho, el nombramiento del actual agregado de Defensa en Pekín lo firmó, el 30 de junio de 2017, el anterior subsecretario de Defensa, Arturo Romaní. El elegido fue el coronel José Granados Carrión, quien al menos por el momento continuará en China al no haberse convocado la vacante de su puesto. Por tanto, el nombramiento de un eventual nuevo agregado lo firmaría también el subsecretario, ahora Alejo de la Torre.

Viaje de octubre a los Juegos Militares

Las fuentes consultadas por ECD aportan otro dato que, a su juicio, explica el papel de Alejo de la Torre en esta polémica.

El subsecretario de Defensa, en calidad de presidente del Consejo Superior de Deporte Militar, lideró la delegación de las Fuerzas Armadas españolas que acudió a los VII Juegos Mundiales Militares que se celebraron entre el 17 y el 29 de octubre en la ciudad de Wuhan, en China. Se da la circunstancia de que esa ciudad fue foco de la expansión del coronavirus.

Según relatan miembros de la delegación española, el agregado de Defensa, el coronel Granados, se volcó (como era su obligación) en atender a los deportistas y especialmente al subsecretario como autoridad más importante de dicha delegación.

Agradecido por las atenciones y agasajos del agregado de Defensa, Alejo de la Torre le dijo allí mismo, en persona, que iba a mantenerle un año más en ese puesto en Pekín.

Se puede ampliar, pero justificándolo

En la orden que nombró al actual agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo en la Embajada de España en Pekín se establecía que la fecha prevista para su cese es el día 30 de julio de 2020.

Sin embargo, coroneles que pretendían optar a esta plaza ven en esta decisión de Defensa de no publicar la vacante de Pekín una forma de extender un año más la estancia del agregado militar actual.

Es cierto que la legislación (la misma Orden DEF/783/2007, de 22 de marzo, sobre organización y funcionamiento de las Agregadurías de Defensa) contempla que en situaciones excepcionales se amplíe o se reduzca el plazo de tres años en las agregadurías de Defensa en embajadas:

-- “1. Los Agregados de Defensa, Agregados Adjuntos de Defensa, Agregados Específicos, Consejeros de Defensa y Consejeros Adjuntos de Defensa serán nombrados, con carácter general, por un período de tres años.

No obstante, en función de las necesidades del servicio, el plazo de permanencia en el puesto podrá oscilar entre dos y cuatro años. En estos supuestos, corresponderá al Director General de Política de Defensa la propuesta de ampliación o reducción, al Secretario General de Política de Defensa la aprobación de tales propuestas y, finalmente, al Ministro de Defensa adoptar la decisión que corresponda”.

Es decir, subrayan las fuentes internas de las Fuerzas Armadas consultadas por Confidencial Digital, el Ministerio de Defensa puede ampliar de tres a cuatro años la estancia de un agregado militar, en este caso el de Pekín.

Pero lo puede hacer de forma extraordinaria, y en todo caso publicando esta extensión en el Boletín Oficial de Defensa (BOD) y justificándolo con los argumentos que motiven esas “necesidades del servicio”.

Esa justificación, por el momento, no ha llegado: simplemente el destino de Pekín no se incluyó en la publicación de las vacantes en el extranjero del 3 de febrero de 2020, ni en ninguna posterior.

El detalle no pasó desapercibido para coroneles y capitanes de Navío que querían optar a esa plaza, que en privado muestran su indignación por este movimiento de Defensa. Además, explican que estarán atentos a si finalmente en los próximos meses el ministerio publica una resolución que prorrogue otro año más, pasados los tres ordinarios que marca la legislación, al coronel José Granados Carrión al frente de la agregaduría de Defensa en la Embajada de España en China.