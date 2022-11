Cospedal reaparece cantando el himno de la Legión en la inauguración del monumento en Madrid

Más de un centenar de personas, decenas de ellos veteranos de la Legión, entonaron los versos de la ‘Canción del legionario’ en la inauguración en Madrid de la estatua de un legionario. Entre quienes cantaron este himno militar se encontraba María Dolores de Cospedal.

La ex ministra de Defensa, ex presidenta de Castilla-La Mancha y ex secretaria general del Partido Popular se acercó al acto, en la confluencia de la calle de Vitrubio con la de José Gutiérrez Abascal, a escasos metros del Paseo de la Castellana, de la Plaza de San Juan de la Cruz y justo en la acera de enfrente del Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa.

El acto se celebró este martes 8 de noviembre a las 17:00. Tomaron la palabra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el autor de la estatua, el escultor Salvador Amaya, quien destacó que la figura, modelada en bronce a partir de un boceto del pintor Augusto Ferrer-Dalmau, era un homenaje a los más de 10.000 legionarios caídos en combate.

Por parte del Ejército de Tierra asistieron el general de División Enrique Millán, que es el representante institucional del Ejército de Tierra en Madrid; el general jefe de la Brigada ‘Alfonso XIII’ IIª de la Legión, el general de Brigada Melchor Marín Elvira; y los coroneles jefes de los cuatro tercios, Tercio ‘Gran Capitán’ 1º (Melilla), Tercio ‘Duque de Alba’ 2º (Ceuta), Tercio ‘D. Juan de Austria’ 3º (Ronda, Málaga) y Tercio ‘Alejandro Farnesio’ 4º de la Legión (Viator, Almería).

Cospedal canta el himno

Tras las palabras de Almeida y del escultor, la organización hizo sonar el himno de España para cerrar el acto. Pero de forma espontánea, los asistentes comenzaron a cantar la ‘Canción del legionario’, el himno oficial de la Legión: “Soy valiente y leal legionario, / soy soldado de brava Legión, / pesa en mi alma doliente calvario, / que en el fuego busca redención...”.

María Dolores de Cospedal también cantó algunos de los versos y estrofas de este himno. Hay que recordar que fue ministra de Defensa entre noviembre de 2016 y junio de 2018.

Cospedal asistió al acto acompañada de su marido, Ignacio López del Hierro. La ex dirigente del PP, que hasta hace unos meses trabajó en un bufete de abogados (es abogada del Estado), fue reconocida por muchos asistentes, que la saludaron y se hicieron fotos con ella.

Al acabar el acto, la ex ministra se acercó a la zona acordonada donde se encontraban las autoridades, para saludar a Salvador Amaya. También saludó a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, con quien coincidió en la cúpula del Partido Popular (Levy fue vicesecretaria del PP), a Almeida y a algunos militares.

Cospedal no dudó en comentar con algunos asistentes la situación provocada por la ausencia de la ministra, del JEMAD y del JEME: que el oficial general de mayor empleo en el acto fuera un general de División, ni siquiera un teniente general.

Javier Ortega Smith

No sólo Cospedal se dio un pequeño baño de masas en este acto. Martínez-Almeida fue también aplaudido a su llegada, y reclamado para ser saludado y fotografiado al final del acto, aunque también se escucharon algunos gritos aislados de “¡Almeida, traidor!”.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, llegó con el acto ya comenzado, pero al terminar se paró a hacerse fotos y charlar con todo aquel que se le acercó. Hay que recordar que Ortega Smith es habitual en este tipo de actos militares, y lleva a gala el tiempo que pasó en una Compañía de Operaciones Especiales (COE) del Ejército de Tierra, durante el servicio militar.

Mar Espinar representó al PSOE, pero no hubo presencia de Más Madrid, el primer grupo municipal del ayuntamiento. El partido de Íñigo Errejón ha criticado la estatua del legionario por, a su juicio, exaltar el “colonialismo”.

A favor de la Iª Bandera ‘Comandante Franco’

Las polémicas sobre la “Memoria Histórica” y sus efectos en los símbolos de la Legión estuvieron presentes en el acto. Martínez-Almeida citó la calle del general Millán Astray como uno de los ejemplos de la vinculación de Madrid con la Legión.

Esa referencia provocó el aplauso de muchos asistentes, ya que Manuela Carmena cambió el nombre de esa calle, pero tras la batalla judicial que plantearon veteranos legionarios agrupados en la Plataforma Millán Astray, el ayuntamiento tuvo que reponer en el callejero al fundador de la Legión.

En otro momento del acto, después de varios vivas a España, al rey y a la Legión, se escucharon algunos vivas a Franco. De inmediato se repitieron las consignas de apoyo a la actual denominación de la Iª Bandera ‘Comandante Franco’, del Tercio 1º ‘Gran Capitán’ (de Melilla).

ECD ya contó en abril que el Ministerio de Defensa abría la puerta a cambiar la denominación de la Iª Bandera, conforme a la nueva Ley de Memoria Democrática que se estaba tramitando. Una vez que la ley ya se ha aprobado y ha entrado en vigor, el Ministerio de Defensa ha creado un comité para estudiar los cambios que deberá aplicar en su ámbito de responsabilidad para ajustarse a los artículos que ordenan retirar todo vestigio de personas o unidades vinculadas al franquismo.

En ese contexto, OKDiario reveló hace unos días que Defensa ya está buscando una denominación alternativa para rebautizar la Iª Bandera de la Legión, y así retirar el nombre de Francisco Franco, que fue el fundador de dicha bandera, en los primeros años del tercio fundado por José Millán Astray.

La noticia ha circulado entre muchos legionarios, como se demuestra con esos gritos de apoyo expreso a la Iª Bandera ‘Comandante Franco’.

Generales retirados

El acto en Madrid congregó a decenas de veteranos de las Fuerzas Armadas. Había aviadores del Ala 35 del Ejército del Aire, de la base de Getafe, así como antiguos ‘boinas verdes’ de lo que hoy es el Mando de Operaciones Especiales (MOE), antes Compañías de Operaciones Especiales (COE) y Grupos de Operaciones Especiales (GOE).

Pero sobre todo llenaron la inauguración del monumento decenas de veteranos de la Legión, muchos de ellos con chapiri en la cabeza, otros con camisa verde o con algún emblema legionario.

Entre los veteranos de la Legión presentes se encontraban algunos oficiales generales retirados, que en su día pasaron por unidades legionarias: el general de Brigada Carlos Blond, el general de Brigada Salvador Fontenla, el general de Brigada Adolfo Coloma Contreras...

También estuvo allí el teniente general en la reserva Miguel Martín Bernardi, quien llegó a Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército y que antes pasó por la Legión.

Otros asistentes conocidos fueron el periodista Eduardo García Serrano (El Toro TV), con camisa verde; el presentador de la televisión e historiador José Javier Esparza; el historiador Luis Togores, autor de libros sobre la Legión; y Luis Felipe Utrera-Molina, hijo de José Utrera-Molina (ministro con Franco) y abogado de la familia Franco durante el pulso por la exhumación de los restos mortales del dictador.