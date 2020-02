Defensa apuesta por comprar “mini drones” de vigilancia

Munición ligera del calibre 5,56 x 45 mm, paracaídas, vehículos tácticos ligeros VAMTAC de 1.500 kg, granadas de 40 x 53 mm... estos son algunos de los materiales que el Ministerio de Defensa tiene previsto comprar durante 2020.

Así se puede leer en el Plan Anual de Contratación Centralizada del Ministerio de Defensa correspondiente al año 2020, que recoge las propuestas de contratación centralizada por las juntas de contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

Confidencial Digital ha podido comprobar que uno de los contratos que se contemplan en este plan de contratación para 2020 ya apareció en el mismo documento, pero de 2018, sin que entonces se culminara esta compra.

RPAS mini y micro

Se trata del contrato de “Suministro de equipos Remotely Piloted Aircraft Sytems (RPAS). Clase I, categorías MINI (15>Kg>2) y MICRO (<2Kg)”.

Esta incorporación se incluye en el Plan Anual de Contratación Centralizada del Ministerio de Defensa correspondiente al año 2020, pero en la parte de “Categorías centralizables en estudio o en preparación”.

Es decir, se contempla en el apartado en el que se indican “objetos o categorías centralizables que se encuentran en estudio, y que podrán formar parte del alcance de futuros” planes de contratación, pero que “a pesar de no formar parte del alcance del PACC actual, si los estudios preparatorios estableciesen su viabilidad y se aprobase por SEDEF [Secretaría de Estado de Defensa] la correspondiente estrategia de contratación, los expedientes de contratación podrán ser adjudicados y formalizados por las Juntas de Contratación correspondientes”.

La compra de drones de tipo micro (de menos de dos kilos) y mini (entre dos y 15 kilos) es un viejo proyecto del Ministerio de Defensa. En el Plan Anual de Contratación Centralizada de 2020 se indica, sobre la situación actual de esta adquisición, que “existe un programa en la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) que está establecido, y fue aprobado por el SEDEF el 10 de junio de 2013”.

Desde esa fecha el siguiente paso se tomó en 2018: durante ese año “se iniciaron las actuaciones de preparación para la celebración de un acuerdo marco de suministro de equipos «Remotely Piloted Aircraft Sytems» (RPAS), Clase I, categorías MINI (15>Kg>2), y MICRO (<2Kg)”.

En 2018 ya se contempló... y no se compraron

Efectivamente, en el Plan Anual de Contratación Centralizada del Ministerio de Defensa correspondiente al año 2018 ya se contemplaba este mismo contrato.

En ese documento de hace dos años se indicaba como uno de los contratos previstos el “Suministro de equipos Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) Clase I. Objeto: Suministro de equipos Remotely Piloted Aircraft Sytems (RPAS). Clase I, categorías MINI (15>Kg>2) y MICRO (<2Kg)”.

Entonces el Ministerio de Defensa indica que “existe un programa en la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) que está establecido y fue aprobado por el SEDEF en fecha 10/06/2013”, y se preveía que en 2018 “se iniciarán las actuaciones de preparación para un nuevo acuerdo marco, de forma tal que pueda estar formalizado en el año 2018”.

No fue así, el contrato no llegó a lanzarse, y dos años después Defensa recupera este proyecto como posibilidad para reactivarlo en 2020 y así incorporar drones, no de gran tamaño como el Predator B que ya está probando el Ejército del Aire, sino de tamaño mini y micro, para tareas de vigilancia y obtención de información en misiones militares.