Defensa asegura que no puede identificar a los trabajadores del ministerio que realizan cambios ‘franquistas’ en Wikipedia

“No es técnicamente viable”: ese es el principal argumento que utiliza el Gobierno de Pedro Sánchez en la respuesta a una pregunta parlamentaria que le inquiría si iba a tomar medidas ante la revelación, publicada en Confidencial Digital, de que desde ordenadores del Ministerio de Defensa (identificados por su IP) se han realizado cambios en artículos de Wikipedia; cambios con un claro sesgo pro-franquista.

Fue el pasado mes de febrero cuando en estas páginas se contaron los datos recabados por ‘SpainGovedits’, un bot creado por el ingeniero Daniel Canet, que detectaba cualquier cambio registrado en artículos de Wikipedia desde direcciones IP de redes informáticas de ministerios del Gobierno de España y de otras instituciones como el Congreso de los Diputados.

Los cambios eran muy diversos, pero especialmente significativas eran las modificaciones introducidas desde ordenadores del Ministerio de Defensa en entradas relacionadas con la Guerra Civil y la Segunda República.

Por ejemplo, desde una IP de Defensa se sustituyó “la aparición de la violencia fascista”, en referencia a Falange, por un más suave “la aparición del nacional-sindicalismo”.

Los casos eran muy numerosos: equipos informáticos del Ministerio de Defensa estaban detrás de modificaciones en artículos que habían sustituido “golpe de Estado” por “alzamiento”, “franquistas” y “sublevados” por “nacionales o “alzados”, “fusilado” por “ajusticiado”... en general, todos los cambios mostraban un patrón favorable al franquismo, por lo que trataban de ofrecer una imagen más favorable a este bando de la Guerra Civil y menos hacia el bando republicano.

También había cambios de similar tendencia en referencia a definiciones referidas a la Historia de Cataluña, o por ejemplo se añadió a la entrada sobre el diario Público.es la calificación de “periódico digital de extrema izquierda”.

EH Bildu preguntó al Gobierno

Meses después de publicarse esta noticia, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu la utilizó para dirigir una pregunta parlamentaria escrita al Gobierno de España.

Iñarritu denunciaba que militares o funcionarios civiles del Ministerio de Defensa se estuvieran dedicando a estas actividades, y preguntaba al Ejecutivo qué opinión le merecía “la presencia de elementos ultras que difundan contenidos de extrema derecha desde instalaciones de las Fuerzas Armadas”, si había abierto una investigación sobre el asunto y si pensaba tomar alguna medida.

ECD ha podido consultar la respuesta dada por el Gobierno de Pedro Sánchez a esta cuestión, que se produjo relativamente pronto desde que Iñarritu la registró, y que ha aparecido recientemente en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados.

La respuesta de Defensa

El Gobierno, y concretamente Defensa, no responde claramente a las preguntas del diputado independentista vasco. Pero su contestación da a entender que no ha tomado ninguna medida contra el autor o los autores de estos cambios en Wikipedia desde ordenadores del ministerio, entre otros motivos porque no ha podido identificar a los responsables.

“En relación con los supuestos hechos objeto de esta pregunta, se indica que Wikipedia es una enciclopedia libre de contenido colaborativo, cuyo acceso está permitido por la herramienta de control de contenidos de la red del Ministerio de Defensa”, comienza el Ejecutivo su respuesta, y ese control permite “de manera específica el servicio de navegación como ‘reference’ (referencia, consulta), por ser de interés para consultas generales de los usuarios”.

Al permitir el control de contenidos de la red de Defensa el acceso a Wikipedia, “en la actualidad, no es técnicamente viable, al tratarse de un tráfico cifrado, diferenciar la actividad de la navegación más allá de la conexión de los usuarios al servidor de la Wikipedia”.

Por tanto, “no se pueden discriminar automáticamente las actividades de consulta de las de edición” en la enciclopedia colaborativa. Y “además, considerando el elevado volumen de consultas diarias que se efectúan, las presuntas contribuciones a Wikipedia no pueden atribuirse de forma automática a un determinado usuario”.

“Valores constitucionales”

De esta forma, el departamento que dirige Margarita Robles despeja las preguntas sobre si ha identificado a los trabajadores de su ministerio, de su sede en el Paseo de la Castellana de Madrid, que realizaron las tareas de edición en distintas entradas de Wikipedia.

Eso sí, también remarca que “el Ministerio de Defensa trabaja de manera constante en la mejora de las condiciones de seguridad de la red y en la adopción de medidas de control de accesos de los usuarios al exterior”.

Y explica que “en el Ministerio de Defensa está regulado el uso de Internet y se establecen criterios para su utilización, especialmente para no llevar a cabo actividades que pudieran afectar a la imagen pública del Ministerio, ni de las Fuerzas Armadas, cuyos miembros trabajan por y para España y con un compromiso total y pleno con los valores constitucionales”.

“En este marco”, justifica, “se vela con celo, rigor y plena disposición por las actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la legislación, incluyendo todo lo relacionado con la Memoria Histórica”.