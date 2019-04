Defensa cancela el plan de dotar de armamento los drones

Los drones o vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas no irán, por el momento, artillados con armas ofensivas. Así lo ha decidido el Ministerio de Defensa, después no sólo de haberse planteado esa posibilidad, sino de haberla puesto por escrito en un documento oficial.

Confidencial Digital ya contó en diciembre de 2018 que altos mandos del Ejército del Aire veían con buenos ojos, y por ello apostaban por estudiarlo, iniciar un proyecto de dotar de armamento los cuatro drones MQ-9 Predator B que entran al servicio de las Fuerzas Armadas españolas a lo largo de este año 2019.

Pues bien: ahora, ECD ha podido constatar que un plan ya más concreto, con cifras de presupuesto incluso, fue considerado por el Ministerio de Defensa, pero descartado finalmente.

2,3 millones para “Armado RPAS”

La idea se plasmó en el “Plan anual de contratación para el año 2019 del Ministerio de Defensa”, que se puede consultar pinchando aquí. A lo largo de 166 páginas, el departamento de Margarita Robles desgrana “las propuestas de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos que el Ministerio de Defensa prevé celebrar durante el ejercicio 2019”.

Dentro este plan, la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material incluyó un contrato con el título “Armado RPAS (Atlante/Euro Male/GNWS)”. Se trataría de un procedimiento de licitación en la modalidad de negociado con publicidad, con un importe total previsto de 2.363.000 euros.

Actualmente, los distintos modelos de drones de las Fuerzas Armadas no están armados, como se ha dicho. Los más nuevos, los Predator B, están destinados a lo que se denomina misiones ISR (Intelligence, Search and Recognize); es decir, se dedican a misiones de reconocimiento, vigilancia e inteligencia.

Prioridad “muy baja”

Un portavoz del Ministerio de Defensa explica a ECD que, efectivamente, en la programación de I+D (Investigación y Desarrollo) para el ciclo 2019-2024 “figura un Objetivo de Recurso Material de armado (I+D) con el componente ARMADO RPAS (para los sistemas Atlante/EURO MALE/NGWS)”.

El Euro Male, por ejemplo, es un dron de gran autonomía y vuelo a altitud media, que están desarrollando en un proyecto conjunto España, Alemania, Francia e Italia. También se plantea como “un sistema aéreo estratégico operacional dotado de una elevada capacidad de reconocimiento, vigilancia y adquisición de objetivos”, según Defensa.

Se considera un Objetivo de Recurso Material (ORM) como “un conjunto ordenado de componentes vinculados entre sí que contribuyen entre todos ellos a proporcionar una solución integral en alcance y plazo para obtener, total o parcialmente, una determinada capacidad militar u objetivo del Departamento”, en definición del ingeniero Manuel Pereira Rueda.

Desde Defensa añaden que, en este caso, el objeto del proyecto tecnológico incluido en los planes de inversión y contratación era “estudiar la posible integración de los sistemas de armas con los de RPAS”, sin definir el número de unidades que sería armadas.

Sin embargo, el proyecto no irá adelante. Las fuentes del ministerio explican que tras analizar ese Objetivo de Recurso Material y estudiar las opciones disponibles, se terminó por darle una prioridad “muy baja”, debido “a su escaso desarrollo tecnológico e innovador”.

De ahí que finalmente no se haya previsto crédito para llevar a cabo el proyecto de armar los RPAS “en el ciclo citado”, es decir, desde este 2019 hasta 2024. Al menos, según los planes actuales del Ministerio de Defensa.