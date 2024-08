Defensa condecora al ex subsecretario Alejo de la Torre

La subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, firmó el 31 de julio una orden para corregir una concesión de recompensas militares. Firmó por delegación de la ministra, Margarita Robles, y la orden apareció publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa del 7 de agosto, con el siguiente texto:

-- “Advertido error en la concesión de Recompensas publicada en el «BOD» núm. 120, de 19 de junio de 2024, se modifica la Orden 431/09356/24, en el sentido de añadir la concesión de la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco al Teniente Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar Don Alejo de la Torre de la Calle y anular la concesión de la Mención Honorífica de la Orden 431/09357/24”.

Corrección de la condecoración a Alejo de la Torre.

Alejo de la Torre fue subsecretario de Defensa entre junio de 2018 y junio de 2020, los primeros dos años de Margarita Robles como ministra. Es oficial del Cuerpo Jurídico Militar y se encuentra en situación de servicios especiales.

Medallas por la proclamación de Felipe VI

Con esa orden del 31 de julio, Adoración Mateos corrigió dos órdenes que ella misma había firmado el 17 de junio, y que se publicaron en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa del 19 de junio.

Ese día es el aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey de España, en 2014. Por ese motivo, en torno a esa fecha el Ministerio de Defensa publica concesiones de recompensas militares. La otra fecha anual donde se concentran las medallas es la Pascua Militar del 6 de enero.

Mención honorífica

Alejo de la Torre apareció citado en el boletín del 19 de junio, concretamente en una orden de cinco páginas con concesiones de la Mención honorífica.

De acuerdo con el Título VI del Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de recompensas militares, la Mención honorífica “es la recompensa militar que sirve para premiar la realización de servicios, trabajos y estudios de diversa índole y que se consideren destacados por contribuir al progreso militar, naval o aeronáutico de la Nación, cuando no corresponda otra recompensa”.

Esa recompensa conlleva los siguientes derechos:

a) Dentro de las evaluaciones que se realicen al personal militar, así como para el acceso a la enseñanza militar, tendrá la consideración de mérito simple estar en posesión de esta recompensa.

b) La obtención de la cédula acreditativa de la concesión de la recompensa y su anotación en su documentación militar o administrativa.

c) La acumulación de tres Menciones honoríficas traerá consigo la concesión de las Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval o del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco.

El mismo Reglamento de recompensas militares establece un orden de prelación de las recompensas militares, por los derechos y honores que conllevan:

a) Cruz Laureada de San Fernando.

b) Medalla Militar.

c) Cruz de Guerra.

d) Medalla del Ejército, Medalla Naval y Medalla Aérea.

e) Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, con distintivos rojo, azul, amarillo y blanco.

f) Citación como distinguido en la Orden General.

g) Mención honorífica.

Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco

Por tanto, el ex subsecretario recibe una recompensa de mayor valor de la que en un primer momento apareció en el boletín.

Las cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico “tienen por objeto recompensar y distinguir individualmente a los miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil, por la realización de acciones y hechos o la prestación de servicios de destacado mérito o importancia, así como al personal civil por sus actividades meritorias relacionadas con la Defensa Nacional”.

Cada una de ellas tiene cuatro grados o distintivos: rojo, azul, amarillo y blanco. Las cruces con distintivo blanco “se concederán por méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos, que se efectúen durante la prestación de las misiones o servicios que ordinaria o extraordinariamente sean encomendados a las Fuerzas Armadas o que estén relacionados con la Defensa”, y que no encajen en los requisitos de las cruces con distintivo rojo, azul o amarillo.

Para recibir una cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, el condecorado debe acreditar alguna de las siguientes acciones, hechos o servicios:

a) Destacar en el cumplimiento de los deberes militares y la prestación de sus servicios, de manera que constituyan un mérito extraordinario apreciado por el mando.

b) Ser autor de trabajos, estudios o innovaciones que el mando considere dignos de recompensa.

c) Haber obtenido previamente tres Menciones honoríficas.

Una corrección entre 157 nombres

En el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa del 7 de agosto, en el que se publicó la orden con esa corrección de errores, no hay ninguna otra resolución aparte de esta que modifique las órdenes del mes de junio con recompensas militares.

Cabe apuntar que la resolución en la que inicialmente se citó al teniente coronel auditor De la Torre incluyó 157 nombres, entre militares, guardias civiles y personal civil (algunos de ellos, funcionarios o personal estatutario del Ministerio de Defensa). Al menos en el boletín del 7 de agosto, sólo se corrigió el nombre del ex subsecretario, para indicar que la condecoración que se le concedió no fue la Mención Honorífica, sino la cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

Esta corrección de errores ha circulado entre un sector de oficiales generales y oficiales de las Fuerzas Armadas, que desde 2023 ven detalles inusuales que, a su juicio, benefician a Alejo de la Torre para que logre ascender al empleo de coronel del Cuerpo Jurídico Militar.

Entre esos militares aseguran que las propuestas de recompensas (cruces al Mérito Militar, Naval y Aeronáutico, Menciones Honoríficas…) las elevan los mandos de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas meses antes del aniversario de la proclamación del rey.

Esas propuestas incluyen de manera diferenciada cada tipo de recompensa. Por eso, subrayan dichas fuentes, “resulta, cuando menos, extraño que se trate de un error”.

Más puntos en la evaluación para el ascenso

Estos militares señalan además que la concesión de una cruz del Mérito Militar con distintivo blanco le supondrá más puntos a Alejo de la Torre en la siguiente evaluación para el ascenso al empleo superior, la que se realice en 2025.

Rige en estos procesos la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional.

En esa orden se asignan unos puntos a cada tipo de recompensa militar. Una cruz del Mérito Militar, Naval o Aeronáutico con distintivo blanco se valora con 4 puntos, mientras que la Mención Honorífica (la que se le asignó en un primer momento a Alejo de la Torre, según Defensa por error) supone 1 punto.

Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional.

El teniente coronel Alejo de la Torre ha sido evaluado en dos ciclos de evaluación para el ascenso a coronel del Cuerpo Jurídico Militar: el ciclo 2023/2024, y más reciente de 2024/2025.

Pese a que se aumentó sensiblemente el número de tenientes coroneles seleccionados para ser evaluados, quedó en una posición que hizo que no ascendiera en el ciclo 2023/2024. En la evaluación de 2024/2025 también ha quedado en los últimos puestos de los tenientes coroneles evaluados, lo que de nuevo permite prever que será difícil que ascienda.

La Orden Ministerial 20/2009, de 24 de abril, por la que se determina el número máximo de ciclos para que un militar deje de ser evaluado para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación, establece que en el ascenso a coronel o capitán de navío, los tenientes coroneles serán evaluados un máximo de tres ciclos.

Si en esos tres ciclos no ascienden a coronel, ya quedan en el empleo de teniente coronel hasta que les llegue la fecha de pase a la situación de reserva.

Como el ex subsecretario Alejo de la Torre ha sido evaluado en dos ciclos, la evaluación que se realizará en 2025 en principio sería la última en la que sería incluido, y el ciclo 2025/2026 el último en el que podría ser ascendido a coronel.

En la evaluación de 2025/2026, se tendrá en cuenta la cruz del Mérito Militar con distintivo blanco que ha recibido este año, ya que el plazo para presentar méritos para la evaluación se cierra en enero de cada año: es decir, en enero de 2025 podrá acreditar esa nueva medalla, que le aportará 4 puntos, si bien otras fuentes, que defienden que no hay nada fuera de lo normal con este teniente coronel, hablan de 1,5 puntos en una medalla con baremo.

Por todo ello, los críticos con cómo se están desarrollando los procesos de evaluación para el ascenso en los que participa Alejo de la Torre lo ven como otro elemento llamativo.

Adoración Mateos

Además, ponen énfasis en señalar quién firma todas estas resoluciones.

Adoración Mateos fue directora general de Personal del Ministerio de Defensa en la etapa que Alejo de la Torre ocupaba la Subsecretaría. Por tanto, la ahora subsecretaria era subordinada directa de quien ahora recibe la condecoración firmada por ello.

Ahora bien, hay que tener también en cuenta que Alejo de la Torre fue nombrado subsecretario de Defensa en 2018, y se encontró ya con Adoración Mateos como directora general de Personal. La ahora subsecretaria es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha pasado por distintos ministerios desde 1995, y llegó a Defensa en 2010, con Carme Chacón.

Permaneció como directora general de Personal del ministerio con Pedro Morenés, María Dolores de Cospedal (ministros con el Gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy) y finalmente Margarita Robles, que la mantuvo en el mismo cargo hasta que en 2022 la nombró subsecretaria.

Defensa no responde

Confidencial Digital envió el jueves 8 de agosto un mensaje a la Oficina de Comunicación Institucional y Prensa del Ministerio de Defensa, con varias preguntas sobre la concesión de la medalla al ex subsecretario.

Entre otras cuestiones, preguntó qué méritos o servicios distinguidos se han tenido en cuenta para condecorar al teniente coronel Alejo de la Torre; quién propuso la concesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco…

También planteó varias preguntas sobre la corrección de errores, de Mención Honorífica a Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco: cuántas correcciones de errores se tuvieron que aprobar con la tanda de recompensas militares en torno al 19 de junio, cuál fue el origen del error…

De igual forma, quiso saber si al aprobar la concesión de esta medalla, la subsecretaria de Defensa era consciente de que el teniente coronel auditor Alejo de la Torre será evaluado por tercera vez para el ascenso en el ciclo 2025/2026, y que por tanto una Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco le otorga 4 puntos, y la Mención Honorífica sólo 1.

Preguntó además si Adoración Mateos tiene o no obligación de abstenerse de aprobar condecoraciones hacia quien fue su superior jerárquico en el Ministerio de Defensa, siendo Alejo de la Torre subsecretario y ella directora general de Personal.

Al cierre de esta edición, el lunes 12 de agosto a última hora de la noche, no se había recibido respuesta del Ministerio de Defensa a esta consulta.

Perjudicado por estar en servicios especiales

Otras fuentes consultadas, que defienden la limpieza de todos estos procesos de ascenso, evaluación y concesión de medallas en lo que afectan a Alejo de la Torre, aseguran que en el camino de recoger todos los nombres de los beneficiados por las recompensas que concede el Ministerio de Defensa, se producen errores que se corrigen.

Sobre la relación jerárquica que tuvieron De la Torre y Mateos, señalan que han pasado cuatro años de ello. Y apuntan que quienes están levantando la voz por estas cuestiones no protestaron cuando la misma subsecretaria Adoración Mateos no se ha abstenido en las reuniones de la junta de evaluación de tenientes coroneles auditores en las que Alejo de la Torre ha terminado en puestos sin posibilidades de ascenso.

Insisten en que este teniente coronel se ve relegado en las evaluaciones por estar en situación de servicios especiales, ya que no le puntúan los destinos que ocupa mientras permanece en esa situación, y se le evalúa con los méritos que acumuló hace alrededor de 20 años.

Ven justificada la medalla, y las críticas, quejas o polémicas las atribuyen a intentos de “retorcer” los hechos por parte de sectores de las Fuerzas Armadas que actúan por “rencor y venganza”.

Cabe añadir que días antes del 19 de junio Robles y el rey firmaron cuatro decretos con condecoraciones de mayor rango.

Aprobaron la concesión de grandes cruces al Mérito Militar, al Mérito Naval y al Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, y grandes cruces de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

El grueso de estas condecoraciones fue para oficiales generales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, la mayoría de ellos con puestos de relevancia, al mando de unidades (como brigadas) o con puestos de responsabilidad en la estructura de Defensa.

“La evaluación 2023/2024 no se contabilizará”

El revuelo interno sobre Alejo de la Torre entre algunos oficiales generales y oficiales de distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas (del Jurídico, pero también de otros) no se ha agotado estos días en la concesión de una cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, corrigiendo una Mención Honorífica.

Y es que el nombre del ex subsecretario de Defensa volvió a aparecer en el Boletín Oficial del Ministerio el lunes 12 de agosto: de nuevo, en un documento firmado por la subsecretaria, Adoración Mateos.

El mismo día que corrigió la Mención honorífica por la cruz al Mérito Militar, Mateos firmó una resolución sobre evaluaciones y clasificaciones en la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar:

-- “En aplicación del apartado cuarto de la Orden Ministerial 20/2009, de 24 de abril, modificada por la Orden Ministerial 12/2010, de 25 de marzo, la evaluación para el ciclo de ascensos 2023/2024 no será contabilizada al personal incluido en el anexo”.

Ese anexo incluye cuatro tenientes coroneles: el segundo es Alejo de la Torre de la Calle.

La Orden Ministerial 12/2010, de 25 de marzo, introdujo un apartado cuarto a los tres que tenía la ya citada Orden Ministerial 20/2009, de 24 de abril, por la que se determina el número máximo de ciclos para que un militar deje de ser evaluado para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación:

-- “Cuarto.- Cómputo de evaluaciones.

Cuando en un ciclo de ascensos se dé la circunstancia de que el número de vacantes producidas en un determinado empleo haya sido inferior al número de vacantes previstas con el que se fijó la correspondiente zona de evaluación se actuará del siguiente modo:

a) Se determinará la diferencia entre el número de vacantes previstas y el de vacantes producidas;

b) este número se multiplicará por el factor de relación entre el número de vacantes previstas y el de evaluados que figura en la resolución por la que se establece la zona del escalafón para ese empleo y, finalmente,

c) la cantidad obtenida, redondeada a la siguiente unidad entera, será el número de evaluados a los que ese proceso de evaluación no les contabilizará, aplicándose a los de menor antigüedad de la zona fijada que no hubieran ascendido”.

Fuentes militares consultadas por ECD aseguran que no es nada habitual que se produzca esta situación. Apuntan que supone que a esos oficiales, incluido el teniente coronel auditor Alejo de la Torre, la evaluación 2023/2024 no les contará, y por lo tanto, tendrán otro ciclo de evaluación más.

De ser así, supondría que el ciclo 2025/2026 no será el último en el que evaluaran a De la Torre, al ser su tercer ciclo de evaluación, sino que aún tendría otra posibilidad más.

En cualquier caso, añaden que lo que demuestra esa resolución es que no estuvo justificado aumentar el número de tenientes coroneles evaluados en 2023/2024 y en 2024/2025, si como dice la norma, ahora se anula la evaluación para cuatro de ellos en base a una norma para la situación “cuando en un ciclo de ascensos se dé la circunstancia de que el número de vacantes producidas en un determinado empleo haya sido inferior al número de vacantes previstas con el que se fijó la correspondiente zona de evaluación”.

Además, señalan que se verán perjudicados cuatro tenientes coroneles auditores que están más abajo en el escalafón, que no serán evaluados en un ciclo futuro, porque lo serán esos cuatro oficiales a los que no se les contabilizará la evaluación de 2023/2024.