Defensa Defensa no contesta a las preguntas sobre el ex JEMAD Villarroya No da respuesta a Vox, que quiso saber cuántos miembros de la Asamblea de la Orden de San Hermenegildo ostentan a la vez un destino en la estructura del ministerio

photo_camera Miguel Ángel Villarroya, entre el director del CESEDEN y Margarita Robles.