Defensa explica seis meses después el incidente de un F-18 con el avión del ministro de Rusia

“Al ser una maniobra de OTAN es ella quien debe informar de estos temas”: es la respuesta oficial que el Ministerio de Defensa dio el 13 de agosto de 2019, cuando el gobierno ruso difundió un vídeo en el que se veía a un F-18 español interceptar sobre el mar Báltico al avión que transportaba al ministro de Defensa de Rusia.

NATO F-18 fighter tried to approach Russian Defense Minister Sergei Shoigu's aircraft over the neutral waters of the Baltic, but was repelled by 2 Su-27s from the Russian Baltic Fleet. Russia’s Defense Ministry released the video of the incident #Russia #NATO #defense pic.twitter.com/yqreufZmqO