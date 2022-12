Defensa gastó 71 millones de euros en pagar el incentivo de noviembre a 114.000 militares

El Ministerio de Defensa hizo un desembolso de 71 millones de euros para pagar el “pago único incentivo” de 660 euros que incluyó en la nómina de noviembre de buena parte de los miembros de las Fuerzas Armadas.

El dato lo aportaron los representantes del ministerio en la última reunión del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), donde se sientan mandos de personal del ministerio y de los ejércitos, junto a los representantes de las asociaciones profesionales de militares que logran el porcentaje de socios requerido por la ley para entrar en ese órgano.

Así lo indican desde la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), una de las asociaciones presentes en el Consejo de Personal.

En dicha reunión, los representantes de las asociaciones que asistieron (la Asociación de Tropa y Marinería Española, ATME, se niega a acudir desde hace meses) plantearon preguntas a los mandos del ministerio sobre los criterios que había aplicado Defensa para decidir a qué militares sí, y a cuáles no, se les pagaría el “pago único incentivo” de 660 euros en la nómina de noviembre.

Fruto de esas preguntas, los representantes del Ministerio de Defensa dieron algunos detalles sobre ese pago excepcional a los militares.

El “pago único incentivo” de 660 euros se incluyó en la nómina de noviembre de más de 114.000 militares. Se abonó al personal en activo y en reserva, que tengan destino o se encuentren en comisión de servicio.

Teniendo en cuenta que a 31 de diciembre de 2021 las Fuerzas Armadas tenían 131.762 militares en activo y en la reserva, el pago excepcional de 660 euros alcanzó al 86,5% del total de militares.

En septiembre, Defensa pagó un “pago único incentivo” de 100 euros en la nómina de miles de militares, pero sólo de la Escala de Tropa y Marinería, los que tienen sueldos más bajos. En esa ocasión, este plus salarial lo recibieron unos 57.000 militares.

El ministerio informó a las asociaciones profesionales que el coste total del desembolso extra por el “pago único incentivo” en noviembre fue de 71 millones de euros.

Si los 114.000 militares hubieran recibido, todos, los 660 euros, el coste hubiera superado los 75 millones. Pero hay que tener en cuenta que no todos cobraron 660 euros: en algunos casos, se les recortó la cantidad, teniendo en cuenta si ciertos meses habían estado de misión en el extranjero, por ejemplo.

El pago de 100 euros a 57.000 militares de Tropa y Marinería destinados en unidades de la Fuerza supuso un gasto de 5,7 millones de euros, una cantidad mucho menor que los 71 millones de noviembre. Ahora en diciembre se va a pagar otros 50 euros, con los mismos criterios que en noviembre.

Aunque Defensa no ha explicado con detalle cómo decidió a quién no pagarle estos incentivos, sí informó que los militares sin destino no lo cobraron. Es decir, los militares en activo, pero pendientes de destino, y los que están en la reserva, pero sin destino.

El personal desplegado en misiones en el extranjero tampoco lo percibe (reciben otros pluses por esas misiones), salvo que a día 1 del mes de pago estuviera en España.

La explicación a estos pagos extraordinarios es poco concreta, apuntan desde AUME: el Ministerio de Defensa, como ya afirmó cuando le preguntaron por el incentivo de 100 euros de septiembre, indica que pretende reconocer la dedicación de los militares.

Además de los “incentivos” de 100 euros en septiembre, 660 en noviembre y 50 en diciembre de este año, hay otro precedente. En septiembre de 2021, los militares se encontraron en su nómina con otro “pago único incentivo”, en ese caso de 40 euros.

Se justificó como una forma de reconocerles su “ejemplar respuesta” durante la pandemia del coronavirus, especialmente en la primera ola de primavera de 2020, cuando fueron movilizados en la ‘Operación Balmis’.