Defensa renuncia a convalidar el título de técnico superior a los suboficiales y les cierra la puerta de la universidad

En junio de 2014, el entonces director general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó anunció una medida sin precedentes: a los subinspectores del cuerpo se les reconocería su experiencia con la equivalencia de un título universitario.

Pronto otros colectivos, como la Guardia Civil y los militares de la escala de suboficiales, comenzarían a reclamar para sí mismos la aplicación de una medida semejante. Desde entonces, los suboficiales de las Fuerzas Armadas no han conseguido que se les reconozcan sus derechos al respecto.

A solicitud de los interesados, los suboficiales pueden solicitar a la Dirección General de Formación Profesional -a instancias del Ministerio de Defensa- un certificado de equivalencia al título de técnico superior.

Sin embargo, esos certificados no están siendo aceptados muchas universidades de cara a permitir el ingreso de suboficiales. Más allá de algunos centros como la UNED y otras excepciones contadas, el resto de universidades no aceptan este título alegando que no está “adscrito a ninguna rama de conocimiento”.

El problema ha sido planteado en multitud de veces al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, pero no ha encontrado una respuesta hasta ahora. Lo que piden los suboficiales es q Defensa, a través de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, negocie una solución con el Ministerio de Educación que permita homologar todos los criterios y permitir el acceso de los afectados a todas las universidades públicas.

Hasta el momento, explican fuentes militares, la petición ha sido denegada porque entienden -en Defensa- que esto supondría un ‘trato de favor’ hacia los suboficiales respecto al resto de la población civil.