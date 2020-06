Defensa retrasa tres meses la incorporación de los nuevos militares de Tropa

El cierre de los centros docentes militares de formación y la paralización de las oposiciones de ingreso para las Escalas de Tropa y Marinería han obligado al Ministerio de Defensa a reprogramar el calendario de incorporación de los nuevos soldados y marinero.

La Subsecretaría de Defensa ha modificado la resolución del mes de febrero que regulaba el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación (en Cáceres y en San Fernando, Cádiz) para incorporarse a las escalas de tropa y marinería.

En resumen, la nueva resolución viene a aplazar en tres meses todas las fechas y los plazos de ese proceso de incorporación.

Por ejemplo, el ingreso en el Centro de Formación para los alumnos del primer ciclo de selección estaba previsto para el 25 de mayo, y el de los integrantes del segundo ciclo se había fijado para el 9 de noviembre.

Ahora, los alumnos del primer ciclo entrarán en los Centros de Formación de Tropa (CEFOT) el 24 de agosto, y los del segundo no lo harán tampoco el 9 de noviembre, sino ya el 11 de enero de 2021.

Este cambio arrastrará un movimiento sucesivo de fechas. El período de orientación y adaptación de los futuros soldados que iban a ingresar el 25 de mayo terminaba, en teoría, el 7 de junio, y el 8 empezaban la fase de formación militar general.

Ahora Defensa ha fijado que al ingresar el 24 de agosto, finalicen la fase de orientación y adaptación el 6 de septiembre y el 7 comiencen la fase de formación militar general.

De igual forma, los aspirantes a integrarse en las Fuerzas Armadas que empiecen en los centros de formación el 11 de enero de 2021 (y no el 9 de noviembre) acabarán el período de orientación y adaptación el 24 de enero de 2021, y al día siguiente empezarán la fase de formación militar general.

Además, las fechas de antigüedad en la incorporación a las Escalas de Tropa y Marinería que quedarán registradas también se atrasan: del 31 de julio al 30 de octubre para el primer ciclo, y del 31 de enero de 2021 al 19 de marzo de 2021 para el segundo ciclo.

Para que no haya perjuicios para los aspirantes, estos cambios no van a dejar fuera a quienes estén en el límite de edad. Para ingresar como soldado o marinero en las Fuerzas Armadas no pueden haber cumplido los 29 años el día de su incorporación al centro militar de formación.

Al retrasar las fechas de ingreso, Defensa congelará ese requisito, de forma que “el límite de edad establecido en la base 3.1.b) del anexo I, relativo a no haber cumplido los 29 años el día de incorporación al centro militar de formación, queda establecido en el 9 de noviembre de 2020”.