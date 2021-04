Defensa revela el gasto en mantenimiento durante los años del PP pero se niega a facilitar el de la etapa de Margarita Robles

El Ministerio de Defensa se resiste a facilitar datos de las empresas contratadas por los ejércitos para encargarse de servicios cotidianos de mantenimiento de instalaciones y vehículos, jardinería, cátering... al menos, de los dos últimos años.

Confidencial Digital ha podido saber que el pasado 25 de enero la Asociación de Reservistas de Especial Disponibilidad 45+ (AMRED45+) dirigió al departamento que dirige Margarita Robles una solicitud de acceso a la información en la que pedía varios datos.

Se trataba del gasto económico entre los años 2010 y 2020 en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire en contratar empresas de mantenimiento de jardines, de mantenimiento de vehículos ligeros y pesados, de catering para los cuarteles, de mantenimiento de instalaciones y edificios, y de mantenimiento, limpieza y seguridad en las residencias logísticas y de descanso.

La Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa tramitó la petición y determinó el 23 de marzo “que la competencia para la resolución de esta solicitud correspondía al ámbito del Ejercito de Tierra”.

Pasó el asunto al Ejército de Tierra, y el Estado Mayor del Ejército consideró, una vez analizada la solicitud, que “la información requerida necesita de una acción previa de reelaboración para su divulgación, al no estar ésta directamente accesible en las bases de datos del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire”.

Por ese motivo consideró que procedía la inadmisión de la solicitud de información presentada por la Asociación de Reservistas de Especial Disponibilidad 45+, ya que el apartado c) del artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señala como una de las causas para no facilitar información pública, que esa información no esté disponible, sino que se requiera una reelaboración de documentos.

La respuesta a esta petición de transparencia presentada ante el Ministerio de Defensa ha causado sorpresa en la Asociación de Reservistas de Especial Disponibilidad 45+. La sorpresa no proviene tanto por el hecho de que les hayan denegado la información, como porque hace dos años sí les facilitaron los mismos datos, pero hasta 2018.

Defensa sí dio datos de 2010 a 2018

El presidente la Asociación de Reservistas de Especial Disponibilidad 45+ registró el 28 de febrero de 2019 una solicitud de acceso a información pública en la que pedía lo mismo que en la pregunta la mencionada: el gasto económico en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire en contratar empresas de mantenimiento de jardines, de mantenimiento de vehículos ligeros y pesados, de catering para los cuarteles, de mantenimiento de instalaciones y edificios, y de mantenimiento, limpieza y seguridad en las residencias logísticas y de descanso, pero en ese caso entre los años 2010 y 2018.

Pero a diferencia de la negativa reciente, en esa ocasión le respondieron de forma positiva. El 4 de marzo de 2019 la Unidad de Transparencia del Ministerio de Defensa determinó que la competencia para responder correspondía a la Dirección General de Asuntos Económicos del ministerio, mientras que en 2021 derivó el caso al Ejército de Tierra.

Hace dos años, Defensa contestó que “en lo que respecta al alcance global de todas las preguntas, esta Dirección General sólo dispone de la información proporcionada por la base de datos de SIDAE (Sistema de Administración Económica) consistente en los datos contractuales introducidos por los distintos Órganos de Contratación. Se solicita información de los últimos 10 años, no obstante solamente son fiables los datos de los últimos cuatro años, ya que la información anterior proviene de unificar distintos sistemas informáticos, bases de datos y órganos de contratación, algunos de ellos ya extintos, por lo que a día de hoy es imposible acceder a ella”.

No proporcionó la información solicitada sobre las residencias militares porque “muchas residencias están ubicadas dentro de acuartelamientos, por lo que no es posible calcular separadamente su gasto de seguridad, limpieza y mantenimiento ya que estas categorías de gasto están encuadradas en el gasto general de la instalación militar que la acoge”, entre otros motivos.

Pero sí facilitó un cuadro con el total de gastos que les había supuesto al Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire contratar empresas para hacerse cargo de tareas como el mantenimiento de jardines, el mantenimiento de vehículos, el cátering y el mantenimiento de instalaciones y edificios.

En mantenimiento de jardines, el dinero destinado anualmente por Tierra, Armada y Aire oscila entre algo más de un millón de euros, y casi seis. En los nueve años de 2010 a 2018 suma más de 27 millones.

Los contratos para mantenimiento de vehículos supusieron un gasto acumulado en ese período de 654 millones de euros, con un máximo de 112 millones en 2018.

A empresas encargadas del mantenimiento de instalaciones y edificios militares se destinaron 91 millones de euros (entre 4,6 y 15 millones de euros al año), y a empresas de cátering fueron 343 millones.

Lo que no entienden en la Asociación de Reservistas de Especial Disponibilidad 45+ es que ante la misma pregunta, se derive a distintos organismos para dar la respuesta, y la respuesta sea negativa dos años después de haber sido positiva.

No pasan tampoco por alto que el Ministerio de Defensa en 2019 (ya con Margarita Robles) sí concediera el acceso al gasto en mantenimiento y cátering entre los años 2010 y 2018, que abarca el Gobierno del PP de Mariano Rajoy (que entró a finales de 2011 y dejó el poder en junio de 2018), con Pedro Morenés y María Dolores de Cospedal de ministros, así como la última etapa de Carme Chacón, en 2010 y 2011.

Por contra, el ministerio, en este caso a través del Ejército de Tierra, deniega la misma información sobre gasto de los años 2019 y 2020, los dos años completos en los que Margarita Robles ya era ministra de Defensa.

Cabe recordar que la Asociación de Reservistas de Especial Disponibilidad 45+ y otras asociaciones de militares, cuando critican la marcha forzosa a los 45 años de los militares de Tropa y Marinería temporales, lamentan que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas contraten empresas externas para realizar trabajos de cocinero, mecánico, jardinero, vigilante de seguridad o personal de mantenimiento de edificios (electricistas, fontaneros...), en vez de dar esa salida laboral a los militares de 45 años que tienen que dejar su trabajo.