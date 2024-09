Defensa vuelve a hablar de subida salarial a los militares pero se niega a debatirla

Infantes de Marina del Tercio de Armada.

El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta al reto de tratar de sacar adelante la ley más importante del año, los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Con los votos de Junts en duda, sube la presión después de que ya prorrogara los Presupuestos de 2023 al renunciar a elaborar los de 2024.

En este contexto se empiezan a plantear medidas y exigencias para esas eventuales cuentas de 2025. En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó este jueves una proposición no de ley presentada por Unión del Pueblo Navarro (UPN) que insta a equiparar las retribuciones de los militares con las de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La propuesta salió adelante con los votos favorables del PP, Vox, UPN y también de Sumar, mientras que el PSOE se abstuvo.

“Adecuación salarial” de los militares

Los salarios en las Fuerzas Armadas no es el tema en el que más cómodo se sienten los altos cargos del Ministerio de Defensa. En las últimas reuniones del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, se han negado a discutir sobre ello.

Por eso sorprende una respuesta por escrito que el Gobierno dio recientemente a varios diputados de Vox en el Congreso que preguntaron “por qué la adecuación salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas siguen postergándose”.

Estos diputados de Vox pidieron también información concreta y detallada sobre los aumentos que habían recibido los militares en varios conceptos salariales.

Tres medidas de 2021

El Gobierno se extendió en la respuesta (que se puede consultar íntegra pinchando aquí), fechada el 2 de septiembre.

“Desde el 2020 el Ministerio de Defensa ha incorporado un conjunto de medidas para mejorar las retribuciones de todo el personal, especialmente dirigidas hacia el de tropa y marinería, que han supuesto un importante esfuerzo presupuestario plasmado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y consolidado en las de 2022 y 2023”, presumió el Ejecutivo PSOE-Sumar.

Desgranó tres medidas concretas. En primer lugar, “a través de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 se incrementó el complemento de empleo del Soldado y Marinero elevándolo del nivel 13 al nivel 14, que es el complemento de destino mínimo del funcionario del subgrupo C2”.

Esa medida “se aplicó efectivamente desde la nómina de enero de 2021 y con efectos desde el día 1 de ese mismo mes y año, resultando beneficiados por esta medida 43.469 soldados y marineros y con un coste anual estimado de 14.831.589 euros”.

La segunda mejora consistió en la aprobación del Real Decreto 177/2021, de 23 de marzo, que modifica el Reglamento de retribuciones del personal militar: de esa forma “se incrementaron las cuantías del Componente General del Complemento Específico (CGCE) para todos los empleos, potenciando los primeros empleos de cada escala y aquellos que requieren la superación de un curso para el ascenso”.

En ese caso, resultaron beneficiados un total de 133.282 efectivos. La mejora tiene un coste anual estimado de 50.002.818 euros, y se empezó a aplicar también en 2021.

Como tercera medida para subir los sueldos en las Fuerzas Armadas, el Gobierno citó el incremento de las cuantías de los tipos del componente singular del complemento específico de todos los puestos del personal de la escala de Tropa y Marinería (80.508 puestos), mejorando también 25.201 puestos de Suboficiales y 1.110 de Oficiales: 66.006.271 euros al año, para 106.819 efectivos, también desde 2021.

La suma de esos incrementos asciende a 130.840.678 euros al año.

“Se continúa trabajando”

Tras repasar esas tres medidas, que se pusieron en marcha en 2021, el Gobierno cerró su respuesta parlamentaria con el siguiente párrafo:

-- “Asimismo, cabe significar que se continúa trabajando por parte del Ministerio en la adecuación de las retribuciones del personal militar, siguiendo el proceso iniciado en 2021 y dentro de las consignaciones presupuestarias disponibles, a través de los instrumentos normativos adecuados y cumpliendo el mandato de legislador del artículo 25 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas”.

Esto significa que el Ministerio de Defensa no da por terminada la “adecuación de las retribuciones del personal militar”, sino que declara que continúa trabajando en ella.

Lo presenta como un proceso de mejora salarial que empezó en 2021, y que está marcado por las “consignaciones presupuestarias disponibles”. Defensa siempre se escuda en Hacienda para explicar por qué no sube los salarios.

En la respuesta, eso sí, el Gobierno no da ninguna pista sobre posibles subidas de sueldo en las Fuerzas Armadas.

Plante al ministerio

La respuesta del Gobierno a los diputados de Vox llama la atención porque parece apuntar a nuevas medidas para subir los sueldos de los militares, cuando sobre este asunto el Ministerio de Defensa se ha negado a hablar con las asociaciones profesionales.

En junio se produjo un roce por este motivo, en una reunión del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), el órgano en el que representantes de las asociaciones profesionales de militares pueden presentar propuestas ante la ministra o la subsecretaria de Defensa, y los responsables de personal del ministerio y de Tierra, Armada y Aire.

Actualmente hay cinco asociaciones con presencia en el Consejo de Personal: Asociación Profesional de Oficiales de Carrera de las Fuerzas Armadas (Aprofas), Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), Unión de Militares de Tropa (UMT) y Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).

Esta última, ATME, se niega a asistir a las reuniones con el ministerio desde hace tiempo, precisamente por la negativa a abordar el asunto de la subida salarial.

De las cuatro que sí asistieron a la reunión de junio, tres de ellas se levantaron al comienzo del pleno del Consejo de Personal: UMT, Asfaspro y AUME.

Quisieron así mostrar su descontento “de forma clara y contundente”, “ante la continuada ausencia de la ministra Robles, que lleva más de tres años sin aparecer por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, del que es presidenta nata, y la negativa a convocar el pleno extraordinario solicitado para tratar de los futuros incrementos retributivos”.

Denunciaron que “no se puede seguir tomando el pelo al personal militar en la nómina mensual. No se puede aumentar en miles de millones el gasto en defensa y no dedicar ni un céntimo a dignificar las paupérrimas retribuciones del personal militar”, y se quejaron de que “en el Consejo de Ministros de ayer se aprobaron, una vez más, nuevas partidas para armamento, pero nada específico para el personal militar, que parece importar poco”.

“Algo hay”, pero sin detalles

El asunto de los salarios ha marcado las reuniones del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas este 2024.

Las asociaciones profesionales forzaron la convocatoria de un pleno extraordinario del consejo, que sería monográfico sobre las retribuciones de los militares.

El pleno se celebró en marzo, y las cinco asociaciones presentes en el consejo salieron indignadas. Los representantes de ATME, que hicieron una excepción a su decisión de no asistir a estas reuniones, se levantaron al poco de comenzar el encuentro.

Todas las asociaciones explicaron que para alegar que no puede haber cambios retributivos, el ministerio se había escudado en que el Gobierno había renunciado a presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024.

Defensa aseguró que se ha trabajado y “algo hay” sobre mejoras salariales, pero se negó a desvelar detalles, con el argumento de que las medidas deberían negociarse en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, que era el horizonte con el ya ahora trabajaba entonces el Gobierno de Pedro Sánchez.

Cuatro asociaciones reclamaron en abril otro pleno extraordinario sobre retribuciones. Finalmente, tres de ellas se marcharon en la reunión de junio, como ya se ha indicado.

Entre tanto, se reunieron con portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes Generales, para tratar de ganar apoyos a su reclamación de que se revisen al alza los salarios de los militares.

La mejora que ha habido en los salarios de parte de la plantilla de las Fuerzas Armadas la representa el “pago incentivo único” de 100 euros que ciertos meses reciben no todos los militares, sino que en ocasiones sólo los de la Escala de Tropa y Marinería (y en ciertas situaciones y condiciones).

Pero estos incentivos mensuales de 100 euros añadidos no dejan conforme a las asociaciones profesionales de militares. Ellos reclaman una subida consolidada, oficial, y no extras de 100 euros que cobran algunos unos meses pero no siempre, que reciben algunos militares y otros no, dependiendo cada mes de la decisión del Ministerio de Defensa.