En el Ejército nadie se acuerda del soldado Sánchez

Una “pérdida de tiempo”. Así definió Pedro Sánchez su paso por el servicio militar obligatorio en una entrevista que concedió en 2015 a Bertín Osborne, en el espacio ‘En tu casa o en la mía’.

““Hice la mili en el Servicio Geográfico del Ejército en Campamento. En Cáceres coincidí con Alfonso de Zurita, sobrino del Rey. La verdad es que la mili no me aportó nada. No me aportó nada, fue una pérdida de tiempo” dijo exactamente.

Ya han pasado tres años de estas declaraciones, pero aún hay muchos miembros del Ejército que no las olvidan ahora que el secretario general del PSOE ocupa el cargo de presidente del Gobierno.

ECD ha podido tener acceso a militares que ocuparon durante décadas puestos de responsabilidad en el Servicio Geográfico del Ejército de Tierra (ahora Centro) , situado en el acuartelamiento Alfonso X en Campamento (Madrid).

Estas fuentes, que estaban allí destinadas cuando el presidente hizo la ‘mili’ allí, aseguran “no recordar” al ‘soldado’ Sánchez. Explican que “pasó poco tiempo” en el acuartelamiento, al que apenas iba puesto que tenía un permiso especial por ser deportista.

En aquella época, Sánchez era jugador de baloncesto en las filas del Estudiantes. A los deportistas se les aplicaba un régimen mucho más flexible y se les permitía ausentarse de sus puestos siempre que lo requirieran los entrenamientos y competiciones. En la práctica, a los deportistas “se les regalaba la mili” explican fuentes militares.

Veteranos del Servicio Geográfico del Ejército aseguran que no recuerdan nada del paso de Sánchez por la unidad, a la que llegó tras realizar el correspondiente curso básico en el Centro de Instrucción de Reclutas de Cáceres.

“No ha habido un día en los -X- años que llevo destinado en el Servicio Geográfico que no aprenda algo nuevo” comentan miembros de la unidad. “Anda que como haya hecho la tesis igual que la mili...” bromean con cierta sorna.

La misión de esta unidad es “dotar al ET de las capacidades necesarias para proporcionar apoyo geográfico especializado in situ a las fuerzas terrestres en el planeamiento y conducción de todo tipo de operaciones militares. Se entiende por apoyo geográfico especializado: capturar, generar, recopilar, tratar, analizar y proporcionar información geoespacial, en el soporte adecuado y para un cometido específico”, según la propia unidad.