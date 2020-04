Una empresa asegura que ofreció hacer tests a toda la UME y no se los aceptaron

La Unidad Militar de Emergencias recibió a principios de abril la propuesta de una empresa tecnológica, que lidera un consorcio de laboratorios, para someter a pruebas detectoras de coronavirus a todos sus efectivos, que rondan los 3.500.

La respuesta no fue positiva, pese a que semanas después una muestra reducida apunta a un índice de contagios muy importante en la UME, la unidad que el Ministerio de Defensa ha utilizado como ‘punta de lanza’ en la ‘Operación Balmis’.

El diario El País reveló este viernes 24 de abril que “un muestreo aleatorio a 22 miembros del Batallón de Intervención de Emergencias número I, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid)” dio como resultado “20 positivos; es decir, una cuota del 90%”.

Confidencial Digital ha podido saber que el 2 de abril, es decir, tres semanas antes de la información de El País, la UME recibió una oferta para someter a pruebas a todos sus miembros.

Carta a principios de abril

La iniciativa partió de Arquimea Group. Se trata de una empresa tecnológica, con sede en Leganés (Madrid), que al comienzo de la epidemia de coronavirus formó una alianza con laboratorios y empresas de material sanitario (Alianzacovid19) para tratar de abastecer a la sanidad pública y privada.

El 2 de abril, esta empresa remitió una carta al jefe de la UME, el teniente general Luis Manuel Martínez Meijide. En la misiva, le indicaban que Arquimea y otras empresas aliadas tiene capacidad para realizar hasta 5.000 test de coronavirus, tipo PCR, en un día.

De ahí que le ofreciera sus servicios para comprobar la incidencia del coronavirus entre miembros de la UME. Los militares de esta unidad llevan semanas acudiendo, por ejemplo, a desinfectar residencias de ancianos, donde se están concentrando buena parte de las muertes por esta epidemia, así como infraestructuras, también patrullan por las calles, han levantando infraestructuras temporales y hospitales de campaña...

La propuesta de Arquimea Group a la UME era realizar un test PCR a todos sus efectivos. Así se detectaría a los positivos, que serían aislados, y también se harían pruebas a sus familiares por si el contagio se hubiera extendido.

La empresa se ofrecía además a repetir los test PCR cada dos semanas, para así ir monitorizando posibles nuevos contagios.

El precio fijado por Arquimea Group para estos test que suministra a entidades públicas y privadas es de 100 euros. Este tipo de test cuestan normalmente entre 100 y 150 euros.

Respuesta: se reenvía la propuesta

La respuesta de la UME llegó un par de días después. En una carta fechada el 4 de abril, el jefe de la unidad, el teniente general Luis Manuel Martínez Meijide, le daba las gracias a los responsables de Arquimea que se habían puesto en contacto con él por este asunto.

Sin embargo, no podía dar una respuesta positiva. El responsable de la UME le explicaba que él no podía decidir por su cuenta si contratar o no a esa empresa para someter a test a sus militares.

Lo que había hecho, explicaba en la contestación, era trasladar la oferta de Arquimea al Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, que dirige la ‘Operación Balmis’, y a la Sanidad militar, para que analizaran la oferta y decidieran.

Confidencial Digital trató de recabar la versión de la UME sobre este asunto, para saber por qué no había aceptado este ofrecimiento para hacer test a su personal. Al cierre de esta edición no había recibido respuesta.

El problema de los asintomáticos

Desde Arquimea Group lamentan que la UME no aceptara su oferta. Hace unos días, sus responsables denunciaban también que el Ministerio de Sanidad tampoco había contestado a una carta similar a la enviada a la UME, también ofreciendo sus capacidades de suministro y realización de test.

Un portavoz de la empresa destaca lo importante que sería someter a test a todos los militares, pero especialmente a los de la UME. Y es que, aseguran a la vista de los resultados del muestreo aleatorio, es muy probable que haya un número elevado de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias contagiados, pero que sean asintomáticos.

“La UME está interviniendo en residencias de ancianos y en otros lugares, y si uno de los militares es portador del virus, aunque no lo sepa, puede infectar lo mismo que están limpiando”, explica.

Este domingo, el teniente general retirado Pedro Pitarch escribía en su blog que “un “testeo” general del personal de la UME resulta urgente. Y, a la vista de los resultados, si hubiera de ponerse en cuarentena a parte o la totalidad de la UME, así debería hacerse”.

Desde hace semanas, fuentes militares expresan su temor a que la alta exposición a lugares con gran carga virica estuviera extendiendo los contagios en la Unidad Militar de Emergencias. De hecho, había altos mandos que calculaban que podría haber porcentajes muy elevados de positivos en la UME, si se llegaban a hacer test.

El testeo reducido que reveló El País apunta que el número de infectados podría ser muy superior al que se conoce hasta ahora, debido a que la mayoría no muestran síntomas. “Son gente joven, sana, muy en forma, sin patologías previas, y muchos pueden tener coronavirus y pese a ello no caer enfermos ni mostrar síntomas”, apuntan dichas fuentes.

El problema, como explicaban en Arquimea Group, es que los militares infectados -pero no detectados- se conviertan en vectores de contagio allí donde intervengan.