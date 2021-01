La escasa cena de Nochebuena de los militares en Líbano acaba en una intervención de la ministra Robles

Las celebraciones navideñas suelen ser fechas de excesos y caprichos. Aunque este año se hayan restringido las reuniones en grandes grupos debido a la situación de la pandemia, esto no ha privado de cenas abundantes.

Sin embargo, el 29 de diciembre, desde la cuenta de Facebook ‘Apoyo a los soldados españoles en misiones' se publicó una queja sobre la cena de Nochebuena que recibieron los militares españoles desplegados en Líbano.

En la publicación se denuncia la escasa alimentación que proporciona la nueva empresa de alimentación contratada por Defensa para los próximos cuatro años.

Quejas por la escasez en los menús con la nueva contrata

“Sabemos que como en casa no vana comer, no pedimos ni piden una comida casera, sino no pasar hambre y una alimentación saludable. ¿Qué pasa con la salud de nuestros soldados?”.

Los militares protestan por tener que pasar entre seis y ocho meses con una manutención que califican de inaceptable para hombres y mujeres con un alto rendimiento físico.

Reiteran que no entienden que hace un año la comida fuese "aceptable", exigiendo que la nueva empresa responsable de la nutrición de los efectivos desplegados vuelva ser saludable.

Además, consideran que si la labor de la empresa es dar una buena alimentación a los militares en misiones internacionales y no se está cumpliendo el contrato debería romperse. Instan así al responsable de la contratación de comprobar que esto se esté cumpliendo.

La publicación incluye las bandejas metálicas que recogen la dieta diaria de los efectivos y los platos blancos en los que se encuentra el menú de Nochebuena.

La respuesta de Robles

Esta situación ha provocado que durante la videoconferencia que mantuvo la ministra Margarita Robles con el contingente desplegado en Líbano para felicitarles el año, el pasado lunes, expresara su preocupación por el asunto.

“Creo que hubo algún problema en la cocina” dijo la ministra y preguntó si a la cena de Nochevieja habían llegado las uvas bien para que pudiesen tomarlas a media noche como marca la tradición.

Desde el contingente se respondió que no solo habían llegado las uvas, sino que la contrata había mejorado sustancialmente, reconociendo su buena intención y el buen hacer y augurándoles un próximo gran trabajo.

La ministra de nuevo reconoció que le consta que hubo problemas y alegó que desde el Ministerio de Defensa es lo último que quieren para los efectivos que participan en misiones internacionales, especialmente en fechas tan señaladas.

Además de hablar sobre el turrón que había llegado a la base, tanto Robles como el jefe del Estado Mayor del Ejército felicitaron de nuevo el año a los militares desplegados y les dieron la enhorabuena por su labor.