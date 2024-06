Los espías que busca China en Linkedin: militares de cuarteles de la OTAN

Cumbre de la OTAN en Londres.

La aproximación de servicios de inteligencia extranjeros a militares través de Linkedin preocupa en las Fuerzas Armadas. Se trata de un fenómeno detectado por la OTAN y varios países aliados, y del que se ha alertado también en España.

La Armada dio la voz de alarma entre su personal en el mes de marzo, como contó Confidencial Digital. Los militares de la Armada recibieron una nota de información corporativa sobre “Vulnerabilidades a través del uso de redes sociales. Linkedin”.

Se explicaba que “la actividad de las agencias de inteligencia, tanto las aliadas como las potencialmente hostiles, se orienta principalmente a la obtención de información en los ámbitos económicos, financieros, políticos, industriales, científicos y de la defensa”.

Algoritmos e inteligencia artificial

“Como paso previo a la obtención de información, las agencias necesitan identificar a las personas (objetivos) susceptibles de ser captados a través de la búsqueda y análisis de las redes sociales, mediante el uso combinado de algoritmos e inteligencia artificial, que se encuentran al alcance de cualquier agencia de inteligencia por modesta que sea”.

La Armada advertía de que, para localizar objetivos de captación, los servicios de inteligencia extranjeros recurrían a Linkedin. A través de esa red social, pueden identificar a personas de interés para ellos, que trabajen en ciertos ámbitos sobre los que les interese obtener información.

“El propósito principal de esta red [Linkedin] puede facilitar la fuga de información a través de los usuarios debido a la información vertida en la citada red”, señaló la Armada.

Ese riesgo general se concretaba en el personal militar, ya que la defensa es un ámbito prioritario para cualquier agencia de inteligencia (“tanto las aliadas como las potencialmente hostiles”).

Servicios de inteligencia de China

La nota de la Armada no mencionaba a ninguna potencia extranjera ni servicio de inteligencia concreta como responsable de esas captaciones a través de Linkedin. Pero fuentes militares ya comentaban en marzo, con ocasión de ese aviso interno, que la preocupación ante posibles captaciones de los militares tenía un origen claro: China.

En los últimos años, la OTAN ha lanzado a los países aliados avisos de que los servicios de inteligencia chinos utilizan Linkedin para contactar con ciertas personas de otros países, a los que identifican como posibles fuentes de información sobre ámbitos de interés de inteligencia.

Estas alertas se basan en casos reales que han detectado gobiernos y servicios de contrainteligencia de diferentes países: Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido...

En este último país, el director del MI5 (o Security Service, el servicio de contrainteligencia) declaró públicamente que los espías chinos habían tratado de acercarse a 20.000 británicos a través de Linkedin, y que esa actividad de inteligencia a gran escala amenazaba a 10.000 empresas del Reino Unido, sobre todo dedicadas a inteligencia artificial, computación cuántica y biología sintética.

Además de China, citó a Rusia e Irán como otras potencias extranjeras que utilizan esa misma estrategia en Linkedin.

Objetivo: militares que trabajan en la OTAN

Fuentes militares conocedoras de este fenómeno aportan a Confidencial Digital algunos detalles más concretos sobre las captaciones que ciertas agencias de inteligencia han realizado (o han intentado) sobre militares de países de la OTAN.

Precisamente, uno de los patrones detectados por los servicios de contrainteligencia de la Alianza Atlántica es que, a los espías que usan Linkedin para identificar objetivos y para acercarse a ellos, les interesan especialmente los militares que trabajan en la estructura de la OTAN, o al menos, que han estado allí destinados en algún momento de su carrera.

Linkedin es una vía para poder contactar con militares que deciden “anunciarse” en esta red social, pero, sobre todo, es una forma muy útil de que cualquier persona ajena a un ejército (como un espía extranjero) identifique dónde está y ha estado destinado un militar, y cuáles son sus funciones en su unidad de destino, o lo que es lo mismo, a qué tipo de información puede tener acceso.

En ese sentido, según los datos recabados por los servicios de contrainteligencia, se ha detectado una mayor frecuencia de intentos de captación a través de Linkedin en militares que en su biografía laboral en esta red social indican que están destinados, o lo estuvieron en el pasado, en algún cuartel general de la OTAN.

Filtros de Linkedin para localizarles

La nota de la Armada hablaba de que “cualquier agencia de inteligencia por modesta que sea” puede “identificar a las personas (objetivos) susceptibles de ser captados a través de la búsqueda y análisis de las redes sociales, mediante el uso combinado de algoritmos e inteligencia artificial”.

Lo cierto es que cualquier usuario puede encontrar, en una búsqueda rápida, a militares que están actualmente destinados en la OTAN.

Los filtros de esta red social permiten incluso cribar los resultados, para que la búsqueda incluya sólo a personas que trabajan actualmente en la OTAN.

También se pueden establecer filtros para buscar a personas que trabajan en instalaciones de la Alianza en Bélgica, por ejemplo, país donde se concentra la sede central (en Haren, Bruselas) y el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE, en Mons).

Incluso se pueden buscar destinos concretos, como ciertos cuarteles generales o mandos conjuntos de la OTAN. Todo eso facilita la labor de identificación para un servicio de inteligencia extranjero que esté tratando de captar fuentes de información en la estructura de la Alianza Atlántica.

Cabe apuntar que una búsqueda muy básica, sin recurrir a la inteligencia artificial y los algoritmos, permite identificar a un buen número de militares y civiles españoles, en el primer caso algunos de ellos oficiales generales, que en su perfil en Linkedin revelan que están trabajando actualmente en algún cuartel de la OTAN.

Detectado por contrainteligencia

Hay ejemplos concretos de esa especial inclinación por contactar con militares que ocupan algún puesto en mandos y cuarteles aliados.

Las fuentes consultadas por ECD aseguran que un país aliado llegó a advertir a los demás de que, a dos militares, que estaban destinados en un cuartel de la OTAN, les habían contactado de forma sospechosa por Linkedin, siguiendo esta misma estrategia de ciertos servicios de inteligencia.

De forma más general, en algunos países de la OTAN se han detectado captaciones de funcionarios por servicios de inteligencia extranjeros, que les contactaron a través de Linkedin. En algún caso, se apunta como responsable al espionaje chino. Algunos funcionarios captados han llegado a ser detenidos.

Sobre esta vía de captación de personal de la OTAN por espías extranjeros han alertado algunos servicios de contrainteligencia aliados que la han detectado, y también la estructura propia de la alianza dedicada a la contrainteligencia.

Se denomina Allied Command Counterintelligence (ACCI, en español sería Comando Aliado de Contrainteligencia), que tiene como funciones detectar, disuadir y neutralizar las amenazas del terrorismo, el espionaje, el sabotaje y la subversión contra la NATO.

Tiene una estructura central y centros dispersos por países miembros. Su función principal es evitar esas amenazas contra las sedes, centros y cuarteles generales; de ahí que se dedique a perseguir el espionaje en esos cuarteles generales.

Preocupa en España

Centrando el foco en España, las fuentes consultadas por Confidencial Digital indican que, por ahora, no consta que el Ejército de Tierra y el del Aire hayan lanzado alertas internas como la de la Armada sobre el peligro que supone Linkedin ante intentos de espías extranjeros de captar a militares españoles.

Pero el asunto preocupa en altas instancias, incluso al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, quien antes fue Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA).

La nota de información corporativa que se distribuyó entre los militares de la Armada en marzo revelaba que “tras efectuar un “barrido” somero por Linkedin, se obtiene que unos 900 usuarios que “trabajan” en la Armada (entre personal militar y civil) tienen perfiles que aportan información sobre su puesto de trabajo de interés para las agencias. De estos, un 10% contienen además información que podría facilitar la “aproximación” de las agencias hacia el usuario”.

Un barrido

Eso quiere decir que la Armada hizo “un barrido” y detectó a un buen número de militares suyos que ofrecían esa información que les convertía en atractivos para espías extranjeros interesados en captar como “fuentes” a miembros de las Fuerzas Armadas españolas.

ECD ha podido saber que la Armada también hizo otra prueba. Los responsables de este estudio se hicieron pasar por usuarios de Linkedin que conectaban con militares de la Armada, y que trataban de abrir una relación personal de confianza con ellos.

Las alarmas saltaron cuando algunos de los contactados respondieron a los mensajes de esos usuarios (falsos).

Se comprobó que existía realmente una vulnerabilidad cierta, en la Armada, de que ciertas personas contactaran por Linkedin con militares destinados en puestos especialmente relevantes, establecieran relaciones con ellos, y en un momento dado trataran de captarles de forma expresa para un servicio de inteligencia extranjero, o, sin llegar a ello, lograran obtener información de interés militar sobre España.

Defensa no ve posible limitar Linkedin

Como se ha indicado, la preocupación por este asunto se extendió entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas, incluido el JEMAD.

Realmente no constan casos reales en España de que los servicios de contrainteligencia -el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS)- hayan detectado a militares trabajando para agencias de espionaje extranjeras, y que hubieran sido captados a través de Linkedin.

Tampoco se conocen denuncias internas de militares españoles que hayan avisado de que personas sospechosas les han abordado por Linkedin, o incluso les han llegado a intentar captar como fuentes de información para servicios de inteligencia extranjeros.

El estudio y ese pequeño experimento de la Armada fueron suficientes para que hubiera quien pidiera medidas que pongan freno a la información que revelan los militares en la red social de carácter profesional.

La respuesta del Ministerio de Defensa no fue positiva. El ministerio entendió que no hay forma legal de impedir a cualquier militar que tenga un perfil en una red social, en este caso Linkedin, siempre que no revele información clasificada.

Es decir, que en España no hay ninguna norma que castigue a un militar por el mero hecho de indicar en su perfil en Linkedin su biografía profesional, y dónde está destinado actualmente.

Vacío legal

Ese “vacío legal” no se da en otros países de la OTAN, donde según las fuentes consultadas por ECD sí que se puede sancionar a un militar que “se oferte” con demasiado detalle en esa red social.

Lo máximo que pudo hacer la Armada fue lanzar este aviso a sus militares, en el sentido de advertirles de que se ha comprobado que no pocos de ellos desvelan demasiada información sobre sus puestos de trabajo, y que deben ser más discretos para evitar ser contactados por espías extranjeros.

“Es necesario concienciar y sensibilizar al personal de la Armada (ya que todo su personal puede ser un objetivo) a la hora de publicar información en las redes sociales y muy especialmente en Linkedin con el fin de evitar ser identificado como un objetivo por parte de las agencias”, fue la recomendación y la advertencia de esa nota corporativa difundida internamente en marzo.

Clases y conferencias, una vía de acercamiento

Hay que remarcar que poner determinados detalles sobre el puesto de trabajo que ocupa un militar no es peligroso por sí mismo. Sólo puede hacer más atractivo su perfil, y que eso anime a un servicio de inteligencia extranjero a tratar de captar a ese militar, si considera que ocupa un puesto de interés por la información que podría facilitar.

Pero el que ese militar llegue a desvelar información sensible sobre las Fuerzas Armadas dependerá, lógicamente, de cómo responda si efectivamente es contactado por un usuario de Linkedin detrás del cual se esconda un espía extranjero.

La cuestión es más compleja, porque el “abordaje” a un militar por parte de un servicio extranjero suele realizarse con una estrategia muy medida, para lograr convertir a ese militar en un activo, bien como fuente de información, bien como agente de influencia.

En ámbitos de Defensa se afirma que, salvo excepciones, los militares que están en Linkedin, sobre todo quienes mantienen perfiles muy detallados, lo hacen por uno de estos dos motivos: “O buscan un trabajo extra, al margen de las Fuerzas Armadas, para ganar más dinero; o son analistas, tienen mucho ego, y buscan difundir los artículos que publican”.

Ambos perfiles suponen una vulnerabilidad. Facilitan que alguien les contacte en Linkedin y les ofrezca, por ejemplo, contratarlos para dar clases en un máster, o para impartir conferencias en ciertas instituciones, organismos y ‘think tanks’.

Esta es una vía tradicional de acercamiento y captación de fuentes, también de militares, por parte de servicios de inteligencia extranjeros. Es más, en círculos de Defensa se tienen identificadas a entidades que actúan como lobbies en favor de ciertas potencias extranjeras, interesadas en ejercer su influencia en España.

Miembros de este tipo de organizaciones pueden ofrecer a los militares que empiecen a colaborar con ellos, dando clases y conferencias, o escribiendo artículos. Comienzan así a captarles: “Les pagan cantidades desorbitadas por ello, y empiezan a pedirles información”.

De esta forma, poco a poco, intentan atrapar al “objetivo” para que acabe facilitando la información que les interesa.

Se sirven de nacionales que den más confianza

Ya se ha indicado que este modo de actuar, a través de Linkedin, se atribuye especialmente a los servicios de inteligencia chinos, aunque también se ha señalado a Rusia e Irán, entre otros países.

Pero eso no significa que quienes establezcan contacto con los objetivos, en este caso militares si se diera el caso, sean necesariamente chinos. Esos servicios de inteligencia suelen contar con occidentales, o nacionales de cada país, a sueldo en los lugares donde buscan información.

Esas personas sí tienen más fácil acercarse a funcionarios con perfiles de interés sin levantar sospechas, e iniciar la maniobra para intentar atraerle a la red de un servicio de inteligencia.

Informe Anual de Seguridad Nacional

Todas estas alertas podrían parecer especulaciones algo exageradas, sobre todo si, como indican las fuentes consultadas por ECD, no constan captaciones de militares españoles mediante esta estrategia.

Pero los propios servicios de contrainteligencia españoles han alertado de la actividad de la inteligencia de China y de Rusia en este terreno.

El capítulo sobre “Espionaje e injerencias desde el exterior” del Informe Anual de Seguridad Nacional 2023 cita explícitamente a dos países que destacan por su actividad intensa e incluso agresiva para captar información y también por realizar acciones de influencia en España: Rusia y China.

Se trata de algo inusual, ya que el capítulo sobre “espionaje” o “contrainteligencia” del Informe Anual de Seguridad Nacional solía ser más bien vago, poco concreto. No se citaban los servicios ni países más activos espiando en España.

Así trabaja la inteligencia china en España

Sin embargo, en el último informe se puede leer que “los servicios de inteligencia de China siguen muy activos en la obtención de información sobre decisiones de la UE y de la OTAN, especialmente las relativas a la posición de la UE en temas de interés para China, y a la posible proyección de la Alianza Atlántica en el ámbito Indo-Pacífico”.

¿Cómo trabaja la inteligencia china? “Siguen captando y dirigiendo desde China a fuentes europeas próximas a los ámbitos mencionados”.

A eso se añade el creciente empleo de lo que denomina agentes “no tradicionales”, “tanto para la obtención de información, especialmente en el ámbito científico/tecnológico, como para la injerencia en decisiones de la administración que afecten a los intereses de China”.

En lo que se define como estrategia “híbrida”, los objetivos de la inteligencia china “están enfocados a la obtención de información política, militar o científico-tecnológica, así como a la construcción de redes de influencia en las altas esferas de poder político y económico, con capacidad para ejercer presión sobre temas de especial interés o sensibilidad”.

Uso de la colonia china

Las actividades de obtención de información y de construcción de redes de influencia “encuentran un mayor grado de optimización del éxito cuando se combinan con otras, como el uso de la colonia china residente en España, del poder blando en el terreno sociocultural o la recepción de inversión china que pueda suponer una oportunidad económica y financiera para nuestro país”.

Menos habitual es que militares u otros objetivos de interés directamente se trasladen a China, para trabajar abiertamente para empresas u organismos de ese país. Pero ha habido casos de militares de la OTAN que lo han hecho.

Entre ellos se encuentra un piloto de aviones del Cuerpo de Marines de Estados Unidos que en su día participó en un intercambio con la Armada española y fue instructor de los pilotos de aviones Harrier de la Novena Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves.

Este ex militar estadounidense se encuentra en una cárcel de Australia. Estados Unidos pide su extradición y le acusa de haber puesto su experiencia y conocimiento al servicio de la Marina del Ejército Popular de Liberación, las fuerzas armadas chinas, y, más concretamente, de haber adiestrado a pilotos chinos en el aterrizaje en portaaviones.

Él niega las acusaciones, y asegura que adiestró a pilotos chinos, sí, pero sólo civiles.

De ser ciertas las acusaciones de haber “vendido” a China su experiencia y conocimientos adquiridos durante años en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, eso abarca el período que pasó instruyendo a pilotos de la Flotilla de Aeronaves de la Armada y volando con Harrier españoles.

De Estados Unidos a Marruecos

Como se ha indicado, el último Informe Anual de Seguridad Nacional menciona a China y a Rusia como potencias especialmente activas espiando en España.

Pero no hay que olvidar que hace meses la Policía Nacional detuvo a dos miembros del Centro Nacional de Inteligencia bajo la acusación de haber filtrado información clasificada no a espías rusos ni chinos, sino a oficiales de inteligencia de Estados Unidos, que en teoría es un país aliado, y no una potencia hostil.

Ese informe no cita el caso de esos dos agentes del CNI acusados de filtrar a la CIA, ni tampoco menciona a Marruecos, pese a que cada cierto tiempo llegan a los tribunales casos de personas nacidas en el país norteafricano a las que el Gobierno deniega la nacionalidad española por estar vinculadas a los servicios de inteligencia marroquíes.

A eso se añade el robo de información de los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y de varios ministros (Defensa, Interior) mediante el programa Pegasus, en el que todas las sospechas señalan a Marruecos como posible responsable del ciberespionaje.

Fuentes de Defensa consultadas por ECD subrayan que, más allá de esas técnicas concretas de contacto a través de Linkedin, sí preocupa la actividad de los servicios de inteligencia marroquíes para captar militares españoles.

Aunque el gran rival geoestratégico de Marruecos, con quien llega a tener roces bélicos, es Argelia, las reclamaciones de soberanía sobre Ceuta, Melilla, Canarias y los peñones españoles en el norte de África mantienen una cierta tensión constante entre España y Marruecos, que a su vez lleva a ambos países a volcar sus esfuerzos de inteligencia el uno sobre el otro.

Los dos países cuentan con capacidades de obtención de información tan sofisticadas como satélites de observación terrestre, pero también utilizan los medios clásicos: el despliegue de agentes sobre el terreno.

En España se da por hecho que operan tanto la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST, Dirección General de Vigilancia del Territorio) como la Direction Générale des Études et de la Documentation (DGED, Dirección General de Estudios y Documentación, el servicio de inteligencia exterior). Este último cuenta en España con una treintena de agentes.

Informes internos del CNI repiten que el espionaje marroquí en España es, tras el ruso, el más “agresivo”, según revelaron en 2022 los diarios del grupo Vocento.