El Estado Mayor de la Defensa no va a informar sobre si el ex JEMAD ha recibido la segunda dosis de la vacuna

La noticia de que había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus provocó la dimisión del general del Aire Miguel Ángel Villarroya como Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Ha pasado más de un mes desde entonces, y desde el Estado Mayor de la Defensa no aclaran si el general del Aire, ahora en la reserva, y algunos de sus más estrechos colaboradores han recibido la segunda dosis que completa la inmunización.

Confidencial Digital reveló el 22 de enero que el JEMAD, así como el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el Comandante del Mando de Operaciones y los dos adjuntos de este último ya se habían vacunado: realmente, habían recibido la primera de las dos dosis que requieren las vacunas que por esas fechas se estaban administrando en España.

Algunas fuentes militares no vieron con buenos ojos que al JEMAD y a otros altos mandos se vacunara en lo que consideraban que era el primer turno, el de los militares de Sanidad y el personal que se despliega en el extranjero.

La noticia desató una fuerte polémica, después de que en fechas previas se fuera conociendo un goteo de casos de alcaldes, concejales y otros responsables políticos que se habían ‘colado’ para vacunarse antes del turno que en teoría les tocaba.

Los ataques de Podemos, las polémicas anteriores y el hecho de que –según aseguró ella misma- se enterara de los hechos por la prensa llevaron a que Margarita Robles pidiera un informe para saber qué había ocurrido. Al día siguiente, el sábado 23 de enero, el general del Aire Miguel Ángel Villarroya solicitó a la ministra ser cesado, para evitar manchar la imagen de las Fuerzas Armadas.

Pasado un mes desde esta noticia, ECD contactó con el Estado Mayor de la Defensa para preguntar si se había administrado ya la segunda dosis al personal de la estructura que recibió la primera dosis en el mes de enero.

La consulta se refería en general a todos los que recibieron la primera inyección (más de 300, según ABC), y más concretamente se citaba al ex JEMAD, el general del Aire en la reserva Miguel Ángel Villarroya; el Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), teniente general Fernando García González-Valerio; el Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), teniente general Francisco Braco Carbó; el Adjunto de apoyo del Jefe del Estado Mayor del Mando de Operaciones, general de Brigada Carlos Prada Larrea; y el adjunto para operaciones al Jefe del Estado Mayor del Mando de Operaciones, general de Brigada Francisco Javier Vidal Fernández.

Salvo el general en la reserva Villarroya, todos ellos siguen en activo y en sus puestos, ya que por el momento el nuevo JEMAD, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, no ha introducido cambios en los altos mandos.

La respuesta del Estado Mayor de la Defensa ante la consulta ha sido muy escueta: un portavoz aseguró que “según la normativa vigente sobre protección de datos”, no podía facilitar esa información a Confidencial Digital.

ECD insistió para conocer al menos, sin precisar sus nombres y cargos, si todos los militares del Estado Mayor de la Defensa a los que se les inyectó la primera dosis en enero, se les había suministrado la segunda dosis. Al cierre de esta edición no se ha recibido respuesta a esta segunda consulta.

Vacunas de dos dosis

Estados Unidos probó hace unos días una vacuna de Johnson&Johnson que requiere sólo una dosis para alcanzar la inmunidad buscada. De aprobarse su uso, sería la primera en necesitar una sola dosis, ya que las vacunas de Moderna, Pfizer y AstraZeneca se administran en dos dosis.

También a finales de febrero el Ministerio de Sanidad modificó el plan de vacunación para fijar que a los menores de 55 que ya hayan pasado el coronavirus se les ponga una sola dosis, y no dos.

Sin embargo, cuando se empezó a vacunar en el Estado Mayor de la Defensa no se habían producido estas novedades. El 26 de diciembre llegó el primer cargamento de vacunas de Pfizer y el 12 de enero las primeras de la farmacéutica Moderna, y las de AstraZeneca no se recibieron hasta el 6 de febrero.

Al ex JEMAD Villarroya y a otros militares del Estado Mayor de la Defensa les empezaron a vacunar a partir de mediados de enero, por lo que recibieron la primera dosis de una vacuna que requiere de dos inyecciones.

El País publicó en esas fechas que las dosis que llegaron al Estado Mayor de la Defensa eran de Pfizer-BioNtech.

Quienes se colaron, los últimos en la segunda dosis

En estas páginas ya se contó que el reguero de polémicas por los alcaldes, concejales, altos mandos militares, incluso obispos que se habían vacunado antes de lo debido había llevado al Ministerio de Sanidad a plantearse cómo ‘castigar’ estas infracciones del plan nacional de vacunación.

Algunas voces reclamaban dejarles sin la segunda dosis, pero esa decisión drástica podía provocar que esas primeras dosis “se tiraran”, es decir, que no hubieran servido para inmunizar eficazmente a esas personas.

Así que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron que la ‘sanción’ consistiera en dejar para el final de la ronda de segundas dosis a estos cargos públicos y personalidades que habían recibido la primera dosis antes de lo establecido.

¿Cuánto hay que esperar para la segunda dosis?

Una de las claves de la vacunación objeto de debate entre organismos sanitarios como la OMS, gobiernos y empresas farmacéuticas es el tiempo que se debe esperar después de la primera dosis para inyectarle la segunda a una persona.

El intervalo de tiempo no es baladí, ya que se busca potenciar al máximo el efecto de la inmunización. Se teme que si es demasiado pronto, no se alcance el máximo, pero también que si es muy tarde, el efecto de la primera dosis haya bajado demasiado.

En los ensayos en laboratorios, la segunda vacuna de Pfizer-BioNTech se administró a los 21 días de la primera, y la de Moderna, a los 28.

La Agencia Europea del Medicamento recomendó no retrasar más de 42 días la segunda dosis. Pero por ejemplo Reino Unido ha optado por una estrategia que prioriza poner la primera dosis a más personas, y deja la segunda dosis para 12 semanas (tres meses) después de la primera.

Algunas pruebas de AstraZeneca apuntan que esperar dos o tres meses para inyectar la segunda dosis de su vacuna podría potenciar la protección frente al coronavirus.

Como publicó El País, en el Estado Mayor de la Defensa se utilizó la vacuna de Pfizer-BioNTech, por lo que lo más probable es que, si se les inyectó la segunda dosis al ya ex JEMAD Villarroya y a oficiales generales, generales, suboficiales... se hizo a los 21 días, en la primera quincena del mes de febrero.

Cabe recordar que, tal y como contó Confidencial Digital, la filtración de las primeras vacunaciones provocó que el Estado Mayor de la Defensa paralizara el plan previsto, que incluía continuar vacunando a su personal por tramos descendientes de edad de cinco años.