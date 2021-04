El ex JEMAD Villarroya se salta el curso para agregados antes de marcharse a su destino en Washington

Coroneles, tenientes coroneles y comandantes del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, capitanes de Fragata y capitanes de Navío de la Armada, están siguiendo el XLII curso para agregados y consejeros de Defensa que organiza el Ministerio de Defensa.

Todos ellos han sido nombrados para puestos en el extranjero: agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo en la Embajada de España en Rusia, agregado de Defensa y Militar en Marruecos, agregado adjunto Financiero y de Armamento en Estados Unidos... así otros agregados en Francia, Arabia Saudí, India, Argentina, Argelia...

Confidencial Digital ha podido saber que quien no está participando en este curso, que siguen todos los recién nombrados agregados militares en embajadas y consejeros de Defensa ante organismos internacionales, es el nuevo consejero de Defensa en la Misión Observadora Permanente de España ante la Organización de Estados Americanos y Asesor para Asuntos de Seguridad Hemisférica: el general del Aire en la reserva Miguel Ángel Villarroya Vilalta, ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

A Washington tras dimitir por la vacuna

Un mes y medio después de cesarle a petición propia por haberse vacunado antes de tiempo -tal y como reveló ECD-, Margarita Robles firmó una orden por la que envió al general Villarroya por tres años a Washington, a un puesto con un complemento salarial muy atractivo.

El nombramiento de Villarroya tiene efectos del 26 de abril. La fecha ya hizo dudar en círculos militares de que se fuera a presentar al curso que pasan quienes, como el ex JEMAD, son nombrados para un puesto en el extranjero.

El curso se desarrolla en la sede central del Ministerio de Defensa, en el Paseo de la Castellana de Madrid. Dura unas cinco semanas: empezó el 14 de abril y está previsto que termine el 21 de mayo.

Las fuentes consultadas por ECD indican que el anterior Jefe del Estado Mayor de la Defensa no está asistiendo al XLII curso para agregados y consejeros de Defensa.

Algunos aventuraban que podría haberse trasladado hace semanas a Washington, para organizar su mudanza desde España y su instalación en la capital de Estados Unidos, así como para preparar el relevo con su predecesor en el puesto, el general de División del Ejército de Tierra en la reserva Luis Antonio Ruiz de Gordoa Pérez de Leceta.

Sin embargo, en fechas recientes el ex JEMAD Villarroya se le ha visto en Madrid: en la Catedral Castrense, en un acto de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, y en la sede del Ministerio de Defensa.

En este último caso, fuentes militares consultadas por ECD señalan que habría acudido a tramitar algunos papeles, y apuntan que quizás podría haberse despedido de quienes, en su nueva etapa, serán sus “superiores”: el secretario general de Política de Defensa, el almirante Juan Francisco Núñez Martínez, y la directora general de Política de Defensa, Elena Gómez Castro.

En todo caso, donde el general del Aire Miguel Ángel Villarroya no se ha presentado es en el curso que siguen el resto de agregados y consejeros de Defensa en el extranjero.

CNI, Retamares, Escuela Diplomática...

Este curso tiene como objetivo formar a los nuevos agregados militares y consejeros de Defensa en asuntos de interés para la colaboración en materia militar con otros países. Se trata de formarles en determinados ámbitos, y en transmitirles la postura del Ministerio de Defensa ante algunos asuntos de interés en la política de Defensa.

Los oficiales destinados al extranjero reciben charlas y conferencias sobre organizaciones internacionales, operaciones, enseñanza militar e inteligencia.

También pasan por una semana en la que se empapan de todo lo relacionado con los programas de armamento, semana en la que participan las asociaciones de empresas de Defensa.

La mayoría de las sesiones se celebran en la sede central del ministerio, pero también hay visitas a otros organismos. Por ejemplo, los nuevos agregados y consejeros de Defensa visitan la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en la A-6 a la salida de Madrid.

Cabe señalar que el puesto de agregado militar en una embajada extranjera o de consejero en una organización internacional tiene ciertos vínculos con las tareas de inteligencia que realiza el CNI.

Los participantes en este curso también pasan una semana en la Escuela Diplomática, para potenciar el aspecto principal de relaciones internacionales que tienen los puestos que van a ocupar.

Además, también asisten a conferencias en los cuarteles generales del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, y en la base de Retamares (Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Madrid), donde tienen su base varios órganos dependientes del Estado Mayor de la Defensa como el Mando de Operaciones, el Mando Conjunto del Ciberespacio y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Otro consejero de Defensa ausente

Otro oficial nombrado para un puesto de consejero de Defensa al que, al menos en los primeros días del curso, no se le ha visto por allí es el coronel Valentín Olombrada.

Algunos coroneles que se sintieron perjudicados por el cambio introducido por la directora general de Política de Defensa, Elena Gómez Castro, de cambiar los criterios de exclusión para las plazas de agregado en el extranjero, no les sentó tampoco bien ver que a este coronel del Ejército de Tierra se le nombrara consejero de Defensa en la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas, en Nueva York, sólo unos meses después de haber cesado en verano de 2020 en el puesto de consejero de Defensa en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

Apuntaban la circunstancia de que Olombrada fue jefe directo del teniente coronel de Infantería de Marina Francisco Javier Carbonero Berdún, el esposo de Elena Gómez Castro. Carbonero Berdún fue consejero adjunto de Defensa, es decir, el número dos de Valentín Olombrada en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

Olombrada estaba pendiente de destino pero el pasado mes de noviembre fue enviado a la misión europea en República Centroafricana como jefe de Estado Mayor, sustituyendo a otro coronel español.

Por ello, por seguir de misión en República Centroafricana, al menos en los primeros días del curso no ha asistido. Fuentes militares subrayan que otros agregados o consejeros no tuvieron la posibilidad de optar al proceso de selección para nuevas plazas en el extranjero al estar fuera de España y no poder acudir a las entrevistas ni a realizar el curso de forma presencial.