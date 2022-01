Un ex subdirector de la inteligencia militar alerta del peligro de que las dos unidades del Ejército en Cataluña queden “desarmadas”

“El control del territorio, que es clave para ejercer el poder, está en manos independentistas”. Esta frase no es de ningún líder nacionalista catalán, ni tampoco de un mando policial que pueda estar implicado en la vigilancia de los movimientos hacia la secesión.

Se trata del análisis de un general de Brigada del Ejército de Tierra retirado que, entre otros destinos, ocupó el cargo de subdirector del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el órgano de inteligencia y contrainteligencia militar.

El general retirado Juan Bautista Sánchez Gamboa escribió un artículo, titulado “Kabul, El Prat”, que en septiembre apareció en un medio digital, Nuevo Diario, y más recientemente ha sido replicado en el número 124, correspondiente al mes de diciembre, de ‘Militares’, la revista de la Asociación de Militares Españoles (AME), y también en El Diario Montañés.

La AME tuvo en su día cierta representación, pero ya no aparece en el Registro de Asociaciones Profesionales de las Fuerzas Armadas. Tradicionalmente se la ha considerado la asociación militar más escorada hacia la derecha, y ha secundado escritos y manifiestos de reconocimiento a la figura militar de Franco.

Mesa de diálogo Sánchez-Aragonès

La revista de la Asociación de Militares Españoles recoge el artículo del general retirado que fue número dos del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. La reflexión realiza un paralelismo entre Afganistán tras la vuelta de los talibanes al poder, y la mesa de diálogo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern catalán de Pere Aragonès.

“Resulta duro, y hasta forzado -escribe Sánchez Gamboa-, comparar las negociaciones en Doha, entre los talibán y el gobierno de los Estados Unidos, con las actuales en España entre los separatistas catalanes y el Gobierno, pero tienen alguna similitud: en Doha, los talibán solo representan a una parte de la sociedad afgana, al igual que aquí los independentistas no representan más que a parte de la sociedad catalana; en Doha los talibán exigían la retirada de las fuerzas americanas y aquí se quiere la retirada del Estado español; en Doha se sientan radicales integristas en un lado y demócratas en otro, aquí también”.

“¿Quieren retirarse de Cataluña?”

El ex subdirector de la inteligencia militar analiza la mesa de diálogo en términos críticos: “Nuestro Presidente Sánchez se reúne con el Presidente de la Generalidad catalana en una mesa de diálogo en la que se negocia entre el Gobierno de la nación y el Gobierno regional. De unos sabemos qué quieren: autodeterminación y amnistía. De los otros no sabemos apenas sobre qué quieren dialogar. ¿Quieren retirarse de Cataluña y están dispuestos a pagar por ello? Reducir todo al corto plazo del apoyo a unos presupuestos o al medio plazo de dos años de legislatura, no parece razonable...”.

Sánchez Gamboa apunta que el Gobierno de Pedro Sánchez se sienta en esa mesa “en condiciones de franca inferioridad”, porque, a su juicio, el Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos “no tiene claros sus objetivos y la relación de fuerzas sobre el terreno está totalmente desequilibrada”.

Ese desequilibrio se debe a que “el control del territorio, que es clave para ejercer el poder, está en manos independentistas”.

Desarmar a dos unidades militar

El general retirado desarrolla esa idea. Considera que “el control territorial es ejercido por las fuerzas policiales”, pero que en este caso “hay que tener presente a los grupos radicales y organizaciones nacionalistas extremas, algunas de las cuales tienen formación paramilitar según hemos visto en su modus operandi: son movilizadas con eficacia y actúan casi con total impunidad a las órdenes de movimientos políticos radicales, con el beneplácito de otros”.

Recuerda que “el Consejero de Interior del gobierno catalán dijo hace poco: «Tendremos mossos en tierra, mar y aire»”. A cuenta de ello, advierte de que, “si el control terrestre está, de facto, ya asegurado, se está iniciando ahora el del mar, con el intento de asumir las competencias de la Guardia Civil y sólo falta el espacio aéreo”.

Si llegara a darse ese caso, de que los Mossos pudieran hacerse con el control del espacio marítimo e incluso el aéreo, Sánchez Gamboa alerta de que, “para cerrar el círculo, sólo restaría desarmar a las dos pequeñas unidades militares con guarnición en Cataluña, cerrar las vías de comunicación e izar la bandera estrellada en el palacio de San Jaime y probablemente Rusia, quizás el Vaticano y algunos otros pequeños estados, reconocerán de inmediato la nueva República. El escenario caótico está así esbozado”.

Regimientos de Barcelona y Gerona

El antiguo subdirector del CIFAS no desarrolla cómo se podría llegar a la situación de que alguien -no precisa si los Mossos o los “grupos radicales y organizaciones nacionalistas extremas” con “formación paramilitar”- desarmase a “las dos pequeñas unidades militares con guarnición en Cataluña”.

Actualmente, el Ejército de Tierra cuenta con dos unidades operativas con base en Cataluña. En el acuartelamiento de El Bruc, en la ciudad de Barcelona, se ubica el Regimiento de Infantería ‘Barcelona’ nº 63, compuesto por el Batallón de Infantería Motorizada “Cataluña” I/63, que está equipado principalmente con Vehículos de Alta Movilidad Táctica (VAMTAC).

En la provincia de Gerona se encuentra el Regimiento de Infantería ‘Arapiles’ nº 62, con base en Sant Climent Sescebes. Lo integra el Batallón de Infantería Mecanizada “Badajoz” I/62, y cuenta con Vehículos de Combate de Infantería Pizarro.

Hasta el momento, la amenaza independentista contra las Fuerzas Armadas en Cataluña no se ha concretado más que en actos de acoso, precisamente contra esas dos bases. Tanto en el cuartel de El Bruc como en el de Sant Climent Sescebes se han registrado recientemente episodios de intimidación con bengalas y fuegos artificiales por parte de colectivos independentistas radicales, que dicen actuar contra las “fuerzas de ocupación” y prometen combatir hasta “expulsar” a los militares de Cataluña.

Servicios de inteligencia

Tras esbozar ese escenario de los dos regimientos del Ejército en Cataluña “desarmados”, las vías de comunicación -se entiende que con el resto de España- cerradas y con la independencia proclamada y reconocida por Rusia, El Vaticano y otros estados, el general retirado Sánchez Gamboa apunta situaciones más complicadas.

“Estoy seguro de que los servicios de inteligencia españoles”, a los que él perteneció hasta hace unos años, “tienen perfectamente definido y trabajan desde hace tiempo sobre la hipótesis del peor de los escenarios, que podría ser incluso más trágico de lo que acabo de describir”.

Expresa su confianza en que “nuestro Presidente del Gobierno” considere lo que le indiquen los servicios de inteligencia y “tome responsablemente sus decisiones por el bien de España y de los millones de españoles -en particular los catalanes- que no comulgan con los dogmas independentistas. Espero que no tenga que recurrir a la habitual y lamentable excusa del fallo de los servicios de Inteligencia”.

Termina apuntando que, “entre los cañonazos de los talibán destruyendo los budas de Bamiyan y la voladura del último toro de Osborne en Cataluña, hay ciertas similitudes; entre la mesa de diálogo Gobierno-Generalidad y las negociaciones de Doha, también las hay. Espero no encontrarlas entre los aeropuertos de Kabul y El Prat”.

Se refiere a la retirada de los ejércitos occidentales de Kabul, y de su aeropuerto, el pasado mes de agosto tras la toma del poder por los talibanes. De ahí la insinuación, o la advertencia, de que el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat pudiera terminar en una situación límite como la del aeropuerto de Kabul, con la retirada de los países occidentales.