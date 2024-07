El ex subsecretario de Defensa no asciende a coronel jurídico

El ciclo de ascensos 2023/2024 del empleo de teniente coronel al de coronel en el Cuerpo Jurídico Militar concluyó sin que entre los ascendidos estuviera Alejo de la Torre, quien fue subsecretario de Defensa entre junio de 2018 y junio de 2020, en los dos primeros años de Margarita Robles como ministra.

Según el currículum que se publicó en el Portal de Transparencia, De la Torre “ingresó en 1994 por oposición en la Administración dentro de la escala superior del Cuerpo Jurídico Militar. Cuerpo en el que se encuentra en servicios especiales desde 2011. Asimismo ingresó por concurso oposición como personal estatutario del CNI en 2005”.

Confidencial Digital contó en marzo de 2023 que la actual subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, había firmado el 13 de ese mes una resolución por la que aprobó los listados de los oficiales de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas que iban a ser evaluados para el ascenso al empleo inmediatamente superior.

La lista de tenientes coroneles del Cuerpo Jurídico Militar que serían evaluados incluía 36 nombres. En el puesto 32 aparecía Alejo de la Torre de la Calle, quien cuando ocupó el puesto de subsecretario de Defensa, fue responsable de los Cuerpos Comunes, incluido el Cuerpo Jurídico Militar.

Ampliaron el número de evaluados

Entre oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, incluidos algunos tenientes coroneles afectados por esta evaluación, causó sorpresa el número de tenientes coroneles que iban a ser evaluados.

Compararon esa evaluación para el ascenso a coronel del Cuerpo Jurídico Militar con la que se convocó otros años, y detectaron un aumento del número de seleccionados. En 2022, la Junta de Evaluación permanente para el ascenso a coronel del Cuerpo Jurídico Militar incluyó a 23 tenientes coroneles.

En años anteriores, las cifras fueron similares: 26 en 2021, 26 en 2020, 25 en 2019.

Por tanto, estos oficiales vieron con extrañeza que se pasara de 23, 25, 26 tenientes coroneles a evaluar en los anteriores cuatro años, a 36 en 2023.

Quedó el 26º de 29

Las distintas juntas de evaluación que participaron en la evaluación para el ascenso a coronel auditor realizaron los trabajos de valoración en la primavera de 2023.

Finalmente el 20 de junio de ese año Adoración Mateos firmó la Resolución 431/10148/23, que declara finalizadas las evaluaciones para el ascenso a coronel del Cuerpo Jurídico Militar, “y una vez aprobadas por la Ministra de Defensa, se publican las ordenaciones definitivas para el ascenso en el ciclo 2023/24 del personal relacionado”.

Si fueron evaluados 32 tenientes coroneles, finalmente esa segunda resolución incluyó 29 nombres. Hubo cambios entre el orden del escalafón de evaluables, y el que finalmente se estableció en la ordenación definitiva: por ejemplo, el número uno era el 13º en el escalafón, el segundo era el 16º, el tercero estaba el 14º...

El teniente coronel auditor Alejo de la Torre quedó clasificado en el puesto 26º, del total de 29 evaluados en ese ciclo. En la lista de marzo, el ex subsecretario de Defensa era el 32º de 36, según el orden de escalafón.

No ha ascendido a coronel

A partir de junio de 2023, los tenientes coroneles del Cuerpo Jurídico colocados en los primeros puestos de la ordenación definitiva fueron siendo ascendidos para ocupar las vacantes de coronel que salían en la estructura del Ministerio de Defensa y de los ejércitos y la Armada.

Fuentes militares consultadas por Confidencial Digital coinciden en señalar que en ese ciclo de ascensos 2023/2024, que ya se ha cerrado, no ascendió a coronel Alejo de la Torre.

Por cierto, sí ascendió en ese ciclo José Vázquez Pedreño. Este oficial quedó en el puesto 14 en la ordenación definitiva. Su nombre saltó a los medios cuando The Objective reveló que había recibido cuatro medallas al mérito en sólo dos años. Estaba destinado en la Subsecretaría de Defensa, y fue uno de los perceptores de altos Complementos de Dedicación Especial (CDE) que también causaron polémica.

Ha vuelto a ser evaluado este año

Los oficiales pueden ser evaluados hasta en tres ciclos: si no ha ascienden en ninguno de ellos, ya se quedan en ese empleo hasta que pasan a la reserva.

De la Torre fue evaluado por primera vez para el ciclo 2023/2024. No ascendió, y este 2024 volvió a entrar entre los tenientes coroneles del Cuerpo Jurídico Militar a evaluar para ascenso.

Según fuentes conocedoras del proceso, el ex subsecretario de Defensa ha quedado, en esta última ordenación definitiva para el ascenso en 2024/2025, en torno al puesto 28º ó 29º, de un total de unos 29 ó 30 tenientes coroneles que aparecen en esa ordenación.

Eso implica, de nuevo, que con mucha probabilidad quedará muy lejos de ser ascendido para ocupar una de las nuevas vacantes de coronel que salgan en el nuevo ciclo.

Indignación entre jurídicos

En las últimas semanas, entre miembros del Cuerpo Jurídico Militar y otros mandos de las Fuerzas Armadas ha circulado una versión sobre la supuesta indignación de algunos miembros de las juntas de evaluación del Cuerpo Jurídico, ante lo que consideran indicaciones que habrían recibido para situar a Alejo de la Torre en una posición de la evaluación que permitiera ascenderle a coronel auditor.

Distintas fuentes militares corroboran esta versión: tanto altos mandos del Cuerpo Jurídico Militar como de otros cuerpos y ejércitos de las Fuerzas Armadas, bien conectados con miembros de las juntas que evalúan a los oficiales jurídicos para los ascensos.

De acuerdo con esta versión, las indicaciones para ascender al ex subsecretario habrían partido del asesor jurídico general de la Defensa, el general consejero togado Ángel Turienzo Veiga. Ocupa ese puesto, el más alto del Cuerpo Jurídico Militar, desde febrero de 2024: el Consejo de Ministros le ascendió y le nombró, a propuesta de Margarita Robles, para sustituir a Antonio Afonso, que desde 2020 era asesor jurídico general de la Defensa.

Participan en estos procesos de evaluación dos órganos. Existe una junta permanente, integrada por un general y cuatro coroneles, que es el que analiza el resulto de “la máquina”.

En la evaluación para los ascensos, hay una serie de parámetros objetivos, como valoraciones de informes personales de calificación (IPEC), trayectoria, destinos, formación, medallas... De cada militar evaluado se tienen en cuenta todos esos parámetros, y mediante un sistema reglado, se puntúa cada mérito y eso arroja un resultado de cada evaluado.

Una vez obtenidos los cálculos “de la máquina”, entra en juego la junta permanente, que tiene la potestad de modificar al alza las puntuaciones. Se coge la puntuación del mejor valorado y del peor valorado, y se restan. El 15% de la cifra de esa resta es lo que se puede sumar a ciertos candidatos, a decisión de la junta.

Si el mejor evaluado obtiene, por ejemplo, 80 puntos, y el peor 50, la diferencia es 30. El 15% de 30 es 4,5: por tanto, la junta permanente puede sumar como máximo a aquellos candidatos que entienda que lo merecen.

El resultado que salga de la junta permanente, el listado ordenado de militares, pasa entonces a la junta superior: en este caso, la Junta Superior del Cuerpo Jurídico Militar.

Junta Superior del Cuerpo Jurídico Militar

El Real Decreto 47/2004, de 19 de enero, por el que se establece la composición y competencias de los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y de las Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, determina que cada junta está compuesta por:

a) El ministro de Defensa, quien las presidirá.

b) El subsecretario de Defensa, quien presidirá sus reuniones cuando no asista a ellas el ministro de Defensa.

c) Los vocales natos y, en su caso, accidentales.

d) El secretario, cargo que corresponderá al vocal nato de menor empleo y antigüedad.

Cuando no asistan a las reuniones de las juntas el ministro de Defensa ni el subsecretario de Defensa, asistirá y presidirá dichas juntas el director General de Personal.

Los vocales natos de la Junta Superior del Cuerpo Jurídico Militar son:

1.º El asesor jurídico general de la Defensa.

2.º El auditor presidente del Tribunal Militar Central.

3.º El fiscal togado.

4.º Los asesores jurídicos de los cuarteles generales del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

Además, “serán vocales accidentales aquellos oficiales y generales [...] cuya asistencia a la Junta se estime procedente por el ministro de Defensa, o así lo decida a propuesta del subsecretario de Defensa”.

“Un honor” para el cuerpo

Lo normal es que las juntas las presida la subsecretaria. Eso significa que, desde febrero, lideran la Junta Superior del Cuerpo Jurídico Militar la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, y el asesor jurídico general de la Defensa, Ángel Turienzo.

Antes de 2024 -por ejemplo, en la evaluación que se hizo en 2023-, en vez de Turienzo ocupaba ese puesto en la junta el general consejero togado Antonio Afonso.

Pues bien: la versión que relatan las fuentes consultadas por ECD era que el general Turienzo contactó con los otros vocales de la Junta Superior, generales del Cuerpo Jurídico Militar, y les habló de los motivos para que situaran a Alejo de la Torre en una posición para que pudiera ascender a coronel auditor.

Varias fuentes aseguraron que en esos contactos, argumentó entre otros motivos que era un honor, un orgullo para el Cuerpo Jurídico Militar, que uno de sus miembros hubiera ostentado el puesto de subsecretario de Defensa, cargo político del ministerio que tiene bajo su responsabilidad a los Cuerpos Comunes, incluido el Jurídico, y del que depende la Asesoría Jurídica General de la Defensa.

Por tanto, lo planteaba como un ascenso “honorífico” en ese aspecto, y en otro más añadido. Alejo de la Torre no ocupa una plaza en la estructura del Ministerio de Defensa, se encuentra en situación de servicios especiales. Si ascendiera en su situación actual, “no perjudicaría a nadie”, en el sentido de que no ocuparía vacante de coronel auditor, y por tanto se tendría que ascender a otro teniente coronel más.

Plante de vocales de la junta

Esas indicaciones, que distintas fuentes aseguran que existieron, indignaron a algunos miembros de la junta que tenía que decidir el ordenamiento de los tenientes coroneles evaluados.

Algunos jurídicos se plantaron, y presentaron un órdago. Se negaban a situar a De la Torre en puestos de ascenso, porque consideraban que la puntuación no le daba para ello. Si la junta terminaba aceptando esa indicación, emitirían un voto particular, y sugirieron que el asunto acabaría trascendiendo públicamente.

Siempre según esta versión, que confirman diversas fuentes conocedoras de los entresijos del Cuerpo Jurídico Militar y del Ministerio de Defensa, el revuelo llegó a oídos de la ministra Margarita Robles.

En ese momento, todo intento de ascender al ex subsecretario se paralizó, para evitar cualquier escándalo.

La coda de esta versión es que se apuntó que, aunque no ascendiera ahora, la cascada de nombramientos en juzgados y tribunales militares que deberá afrontar el nuevo Consejo General del Poder Judicial es tan extensa, que puede que sea necesario ascender a más oficiales del Cuerpo Jurídico de lo previsto, por lo que podría acabar llegando el turno a De la Torre.

Defensa no responde

ECD envió el martes 16 de julio una consulta a la Oficina de Comunicación Institucional y Prensa del Ministerio de Defensa sobre este tema. Planteó una serie de preguntas sobre el papel del asesor jurídico general de la Defensa y sobre la ministra en este proceso de ascenso de teniente coronel a coronel del Cuerpo Jurídico Militar.

Al cierre de esta edición, el jueves 18 de julio a última hora, no se había obtenido respuesta del Ministerio de Defensa.

ECD también se puso en contacto con personas cercanas a Alejo de la Torre, para recabar su versión sobre esta polémica que indigna al menos a un sector de los altos mandos y oficiales del Cuerpo Jurídico Militar.

Estas fuentes descalifican estas denuncias y críticas como “bulos y comentarios falsos”. Frente a lo apuntado en las versiones de quienes denuncian las supuestas maniobras en favor de Alejo de la Torre, afirman que es “absolutamente falso” que el ex subsecretario llamara al asesor jurídico general de la Defensa, ni a la ministra, para pedirles o sugerirles un trato de favor para ser ascendido.

También aseguran que el general Turienzo no tiene que llamar a nadie, y que no llamó a los miembros de la junta, ni tampoco a la ministra, sobre estos ascensos a coronel del Cuerpo Jurídico. Señalan que el jefe del cuerpo y tiene opinión autorizada de todos los evaluados por sus diferentes destinos, aunque sí podría recabar en el ejercicio de la función que le atribuye la normativa el parecer del miembro del Cuerpo Jurídico que considere.

Subida en la junta permanente

Estas mismas fuentes aportan más argumentos en contra de las denuncias que se han extendido fuera del Cuerpo Jurídico Militar.

Destacan que, en la situación de servicios especiales en la que lleva muchos años, a Alejo de la Torre no le hacen informes personales de calificación (IPECs), ni ocupa destinos, participa en misiones o recibe medallas militares, elementos todos ellos que sí han podido ir acumulando otros tenientes coroneles que sí están destinados en la estructura del Ministerio de Defensa.

En eso coinciden con los críticos, que señalan que De la Torre tiene los méritos “congelados”, por así decir, en el empleo de capitán, cuando aún estaba en destinos de Defensa.

Pero quienes defienden al ex subsecretario apuntan como un dato a tener en cuenta que los dos años que ha sido evaluado, la junta permanente le ha subido la puntuación el 15% de la diferencia entre el primero y el último de los evaluados.

Interpretan ese como que la junta entiende que por sus méritos y circunstancias, y por el “perjuicio” que le supone estar en servicios especiales, le debe sumar la puntuación que corresponde al límite máximo que tiene para sumar a la nota de la evaluación.

Añaden otro argumento en favor de Alejo de la Torre. Afirman que en la evaluación de 2023/2024, cuando el asesor jurídico general aún era Antonio Afonso y no Ángel Turienzo, “todos los generales estaban de acuerdo en proponer ascenso y solo uno en abstenerse”. Aunque no renunció oficialmente al ascenso, no quiso ser ascendido.

También declaran que si le preocuparan los comentarios como estos, hubiera comunicado oficialmente su renuncia al ascenso, una posibilidad que tienen todos loa evaluados. No lo hizo, porque consideró que tampoco tenía por qué.

Pero estas mismas fuentes aseguran que no tiene especial interés en ascender a coronel auditor. Pasó a servicios especiales hace muchos años, ha hecho carrera fuera, y no tiene intención de regresar al servicio activo en el Cuerpo Jurídico Militar.

Lamentan además, como detalle llamativo, que el haber ejercido dos años un puesto de responsabilidad en el Ministerio de Defensa, como es el cargo de subsecretario, que implica tener bajo su mando al Cuerpo Jurídico Militar, no aporta ningún mérito en la evaluación para el ascenso. Lo consideran algo incomprensible.

‘Guerra’ en el Cuerpo Jurídico Militar

Confidencial Digital ha recabado más versiones de fuentes que, en este caso, niegan toda acusación de irregularidad o de intentos de beneficiar a Alejo de la Torre.

Como las fuentes anteriores, concluyen que estas críticas y acusaciones responden en realidad a una campaña de un sector del Cuerpo Jurídico Militar contra el general consejero togado Ángel Turienzo.

“Aún no perdonan que fuera nombrado asesor jurídico general de la Defensa”, aseguran. Incluyen en ese sector a algunos críticos tanto con De la Torre, en su etapa como subsecretario, como con Antonio Afonso y con Ángel Turienzo, los dos últimos asesores jurídicos generales, a quienes califican como “de la cuerda de Alejo de la Torre”.

Estas mismas fuentes interpretan esta polémica como un intento de atacar al general Turienzo, en este caso utilizando a Alejo de la Torre. Admiten que entre Turienzo y De la Torre hay buena relación personal, pero insisten en que De la Torre no llamó, en absoluto, ni hizo ningún movimiento para que Turienzo promoviera su ascenso.

Lo que no niegan es que puede haber un sector entre altos mandos del Cuerpo Jurídico Militar, incluso el actual asesor jurídico general de la Defensa, que consideren sinceramente que se debería ascender a coronel a Alejo de la Torre como un reconocimiento, como expresión del “honor” de que un oficial del cuerpo llegara a ser subsecretario.

Pero desmienten una vez más que el teniente coronel llamara ni ejerciera presión alguna para ser ascendido, como niegan que el asesor jurídico general de la Defensa o la subsecretaria dieran indicaciones a los miembros de la junta para favorecer a De la Torre.

También aseguran que la ministra Robles “de esto no sabe nada”.

Y sobre esa posible convocatoria extraordinaria para ascender a más tenientes coroneles a coronel, si se renueva el CGPJ y se cubren plazas en los tribunales militares, lo atribuyen a “la imaginación de alguien”.

Entre quienes defienden a Alejo de la Torre deslizan también que en la junta hay al menos tres vocales “que le odian”. Defensores y detractores coinciden en que en su etapa como subsecretario se ganó enemigos, aunque, lógicamente, cada “bando” atribuyen esa animadversión a motivos distintos.

De lo que no cabe duda es que existe una fractura importante en el seno del Cuerpo Jurídico Militar, y que esta polémica en torno a los ascensos a coronel es buena muestra de ello.

¿Hubo más vacantes?

Sobre este proceso de ascensos a coronel auditor, cabe añadir otro comentario.

Como ya se ha indicado más arriba, la primera polémica surgió en 2023, cuando la subsecretaria de Defensa -quien fue directora general de Personal, subordinada a Alejo de la Torre cuando era subsecretario- aprobó un “frente de evaluación” de 36 tenientes coroneles del Cuerpo Jurídico.

Quienes ya empezaron a ver ahí una maniobra para favorecer a De la Torre señalaron que en años anteriores se había evaluado a menos tenientes coroneles: 25 en 2019, 26 en 2020, 26 en 2021, 23 en 2022.

ECD reveló que un particular envió una consulta al Ministerio de Defensa sobre este asunto, al amparo de la Ley de Transparencia.

Le contestó el director general de Personal del Ministerio de Defensa, el general de división del Cuerpo de Intendencia de la Armada José Ramón Velón Ororbia.

Defensa dejó por escrito que “la razón por la cual el número de evaluados para el ascenso a Coronel Auditor del CJM [Cuerpo Jurídico Militar] establecido en el ciclo 2023/2024, es superior al contemplado en ciclos de ascenso anteriores, es el incremento del número de vacantes previstas, que dobla la media de los últimos años”.

En los últimos años, la cifra de vacantes de coronel por ciclo había rondado entre 10 y 12. Por ejemplo, en 2019 se evaluó a 25 tenientes coroneles, pero había sólo 10 vacantes previstas de ascenso a coronel para ese año.

En 2020, se evaluó a 26 para 11 vacantes del empleo superior.

En el ciclo 2023/2024 han ascendido 14 tenientes coroneles, algunas fuentes apuntan a 15. Ninguna de esas dos cifras “dobla la media de los últimos años”: tendrían que haber ascendido entre 20 y 24 tenientes coroneles.

Algunas fuentes señalan que el Ministerio de Defensa empezó hace algunos años a ampliar el número de evaluados en los Cuerpos Comunes, al considerar que estos oficiales ascendían en general a una edad demasiado elevada.

También ofrecen otra explicación: que Defensa podría haber ampliado el número de tenientes coroneles auditores evaluados en 2023, porque tenía la expectativa de que se renovara el CGPJ y se tuviera que nombrar a un número inusualmente alto de coroneles.

Pero a eso cabe oponer otro argumento. El Consejo General del Poder Judicial llevaba con el mandato caducado desde diciembre de 2018. Ni en 2019, ni en 2020, ni en años sucesivos se elevó sustancialmente el número de evaluables (permaneció estable entre 23, 25 y 26), pero en 2023 sí se aumentó hasta 36.