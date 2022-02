Exhibición en Ceuta y Melilla de blindados del Ejército “preparados para asegurar el territorio nacional”

Las Fuerzas Armadas muestran músculo en Ceuta y Melilla, las dos ciudades españolas en el norte de África sobre las que Marruecos realiza periódicamente gestos para recordar su reivindicación sobre ellas.

El Estado Mayor de la Defensa ha difundido un vídeo en el que se ven tres vehículos blindados del Ejército de Tierra que se mueven sobre orugas. Se trata de un carro de combate Leopardo 2E, un vehículo de combate de infantería / caballería (VCI/C) Pizarro, y un Transporte Oruga Acorazado (TOA).

No se trata de una exhibición estática de material. Primero aparece el Transporte Oruga Acorazado (TOA), en un campo de maniobras, moviéndose a cierta velocidad, no muy lento para lo que es habitual en este vehículo, que tiene una velocidad máxima de 70 km/h. Asomado por la parte superior del TOA se ve a tres militares, uno de ellos manejando una ametralladora.

Le sigue a no mucha distancia un Pizarro, que pasa por delante de la cámara moviendo hacia un lado la torre. En último lugar llega un Leopardo. El carro de combate también mueve la torre, y hace un giro de 90º mientras la torre, con el cañón, apunta a la espalda del carro.

Hay que recordar que desde hace tiempo el Ejército de Tierra está potenciando la autonomía de las unidades propias de Ceuta y Melilla, para que puedan entrenarse sin necesidad de viajar tanto a la Península, y para ello ha iniciado obras para instalar simuladores de vehículos Pizarro y ha mejorado un polígono de combate en zona urbanizada.

“Asegurar el territorio nacional”

En el texto que acompaña al vídeo, el Estado Mayor de la Defensa explica ese ejercicio y, como en otras ocasiones recientes, las palabras son significativas en el contexto de ciertas tensiones con Marruecos a cuenta de la soberanía española de Ceuta y Melilla:

-- “Los Grupos Tácticos Ceuta y Melilla del #MOT continúan trabajando #24siete en el marco de las #OperacionesPermanentes, realizando diversas actividades con la finalidad de estar permanentemente preparados para asegurar el territorio nacional”.

Es decir, que el Estado Mayor de la Defensa exhibe tres vehículos blindados, incluido los vehículos de combate de infantería más potentes del Ejército de Tierra, mientras se preparan para “asegurar el territorio nacional” en Ceuta y Melilla. No se precisa si el vídeo se grabó en Ceuta o en Melilla.

Los Grupos Tácticos Ceuta y Melilla del #MOT continúan trabajando #24siete en el marco de las #OperacionesPermanentes, realizando diversas actividades con la finalidad de estar permanentemente preparados para asegurar el territorio nacional🇪🇸@MCANA_ET@EjercitoTierra#MOPS pic.twitter.com/FxEMviZqfS February 3, 2022

Vigilancia de los espacios de soberanía

Dentro de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, que dirige el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), existe el Mando Operativo Terrestre (MOT): es “el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia y vigilancia de los espacios terrestres de soberanía, responsabilidad e interés nacional que se determinen, así como de aquellas otras operaciones terrestres que, en los espacios mencionados, determine el JEMAD”.

Está dirigido por el teniente general del Mando de Canarias, y está integrado por los Grupos Tácticos Canarias (unidades de la Brigada Canarias XVI), Ceuta (unidades de la Comandancia General de Ceuta) y Melilla (unidades de la Comandancia General Melilla).

Por tanto, principalmente se dedica a vigilar los territorios españoles extrapeninsulares, salvo Baleares, aquellos que precisamente Marruecos reivindica como propios y denuncia como “colonias” españolas: las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y los peñones e islotes españoles de la costa norteafricana.

Marruecos, contra las “fronteras”

El último gesto reivindicativo de Marruecos tuvo lugar la semana pasada. Se publicaron noticias que apuntaban que la Dirección General de Seguridad Nacional marroquí había ordenado cambiar los carteles que indican la proximidad de Ceuta y Melilla, para sustituir la palabra “frontera” por “puerta”.

Sería una forma de mostrar que Marruecos no reconoce esa frontera, y por tanto no admite que Ceuta y Melilla sean territorio de otro país. Cabe apuntar que es algo similar a la postura de España con Gibraltar, donde se habla de la Verja y no de la frontera.

Meses de tensiones

España y Marruecos llevan meses de relaciones complicadas, y de hecho la embajadora marroquí en Madrid no ha regresado tras ser retirada. La avalancha de miles de personas que entraron de forma ilegal en Ceuta, en mayo de 2021, y la estancia de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, en España abrieron una crisis diplomática entre ambos gobiernos, que ya tenían divergencias por el cierre de aduanas y fronteras en las dos ciudades autónomas por parte de Marruecos.

A eso se han añadido movimientos de Marruecos en aguas españolas, donde ha empezado a instalar piscifactorías: en las Islas Chafarinas, y ahora proyecta hacerlo en Melilla. Eso ha tenido como respuesta española que aumente la frecuencia de navegación de los buques de la Armada por aguas cercanas a estos territorios españoles, y que en ocasiones se muestren fotos de ello.

Vídeos significativos

Algunos de estas respuestas militares españolas se han difundido, precisamente, en redes sociales, como el vídeo de los vehículos blindados entrenando en Ceuta o Melilla “con la finalidad de estar permanentemente preparados para asegurar el territorio nacional”.

Así ocurrió el mismo día del inicio de la avalancha de extranjeros en Ceuta en mayo, cuando la Comandancia General de Melilla difundió un vídeo de un entrenamiento de “control de zona” por parte del Grupo de Regulares nº 52.

Anteriormente, algo similar sucedió cuando el Ejército del Aire mostró cazas F-18 sobrevolando la costa de una de las Islas Canarias, poco después de que Marruecos aprobara extender sus aguas territoriales hacia el archipiélago español

No se difundió de forma oficial, pero también provocó polémica, un vídeo en el que se veía a un mando arengar a militares españoles, en uniforme de combate, al final de un ejercicio realizado en Canarias.

El mando lanzaba mensajes que parecían ir dirigidos a Marruecos, de nuevo en una situación complicada, cuando se estaba produciendo en el archipiélago una avalancha de pateras con inmigrantes irregulares:

-- “El enemigo, hábil, nos está observando permanentemente. Y hoy ha quedado demostrado que si algún día intentara arrebatarnos lo que es nuestro, nuestra patria, nuestra España, nuestros hombres, nuestras costumbres y tradiciones, no se lo dejaremos nada fácil”.