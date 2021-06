Expertos internacionales verificarán los nuevos 8x8 del Ejército y el A-400M

Expertos internacionales de países de la OSCE visitarán España el próximo mes de octubre en un ejercicio de verificación de armamento y actividades, conforme al Documento de Viena de 2011.

La inspección comprenderá la visita a la Base Aérea de Zaragoza, al Regimiento Pavía IV (Zaragoza) y se verificarán nuevos sistemas de armas adquiridos, en este caso serán el Dragón 8X8, el Pizarro Zapador y el avión A-400. Este examen se realiza cada cinco años.

Estaba previsto que el último examen en territorio nacional se hubiese realizado en 2020, pero la pandemia del coronavirus impidió que se pudiese producir.

Confidencial Digital ha podido saber que varios países ya las han pospuesto a 2022. España espera poder recibirla el próximo mes de octubre y para ello propondrá que los delegados que acudan vengan vacunados, entre otras medidas, para evitar complicaciones.

El Documento de Viena

El documento establece que periódicamente, cada país OSCE organice una visita a una base aérea y una instalación militar, y que cuando entre en servicio un nuevo tipo de armamento se realice una presentación del mismo.

Estos controles se llevan a cabo para confirmar entre los Estados participantes que no están teniendo lugar actividades militares no notificadas en las áreas determinadas en que se pueda sospechar que tales actividades pudiesen tener lugar, y visitas de evaluación, que tienen por objeto comprobar sobre el terreno si la información facilitada en el intercambio anual es correcta o no.

La Unidad de Verificación

En España, existe una unidad concreta, la Unidad de Verificación Española (UVE), que tiene como responsabilidad la planificación, coordinación, control y ejecución de las actividades que corresponden a las Fuerzas Armadas, en conjunción con las llevadas a cabo por otros órganos de la Administración, derivadas de la asunción de los compromisos adquiridos en desarme, control de armamentos y el establecimiento de medidas de fomento de la confianza y seguridad, así como la verificación de su cumplimiento por otros Estados.

Entre los tratados que verifica que cumple España, así como los socios de la OSCE, se encuentra el de Viena (2011).

En relación con el mismo han notificado: 12 visitas en territorio nacional a bases e instalaciones, 41 evaluaciones de Unidad lideradas por España y 46 de área específica, 105 inspecciones con equipos multinacionales, 208 participaciones en eventos en otros Estados y 55 escoltas a evaluaciones en Unidades españolas (21) y a inspecciones de área específica (34).