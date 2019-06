Impulsan un documental sobre Blas de Lezo para convencer a Mel Gibson de que ruede una superproducción

La biografía del almirante Blas de Lezo y Olavarrieta está algo más cerca de las pantallas. Dos productoras españolas apoyan un proyecto para rodar un documental ficcionado sobre el héroe de la defensa de Cartagena de Indias frente al ataque británico de 1741.

Confidencial Digital ha podido saber que las productoras InnTV y BSO preparan ya los detalles de la producción de un cortometraje, de unos 30 minutos, con un objetivo: contar la vida de Blas de Lezo, pero sobre todo transmitir “sus valores y principios” y entusiasmar con su biografía para tratar de conseguir que más adelante se llegue a rodar un largometraje ambicioso sobre el almirante de la Armada española.

Documental para cine y Netflix

La idea es llegar a realizar pases de este documental sobre Blas de Lezo en algunas salas de cine, e incluso tratar de distribuirlo en plataformas de contenidos audiovisuales como Netflix y HBO. Pero, según explican a ECD los impulsores del proyecto, también pretenden utilizar el corto de media hora para llamar a las puertas de Hollywood.

Hace unos meses, antes de la gala de los Premios Goya, se produjo un cruce de declaraciones entre el líder de Vox, Santiago Abascal, y algunos representantes del cine español. Abascal lamentó que directores y productores españoles no apostaran por llevar a los cines episodios y personajes destacados de la Historia de España, como la gesta de Blas de Lezo, y dejó caer que si era necesario ‘llamaría a la puerta’ de Mel Gibson, por su experiencia en películas como ‘Braveheart’ y ‘El patriota’, para que produjera y dirigiera la largometraje sobre el almirante español.

Tal y como se contó en estas páginas, el actor, director y productor estadounidense no había recibido ninguna propuesta ni contacto por parte de Abascal, pero se mostraba abierto a estudiar una oferta firme si se le presentaba.

Pues bien: los impulsores de este documental de media hora sobre Blas de Lezo tiene previsto utilizar su cortometraje para enviarlo y presentarlo a productores, tanto españoles como extranjeros, para que vean las posibilidades cinematográficas que ofrece la figura de este héroe.

Objetivo: convencer a una productora grande

Uno de los objetivos de esta campaña para rodar un documental ficcionado es que éste sirva de carta de presentación, y que a algún productor o director le convenza para embarcarse en un proyecto mayor, de ampliar y rodar un largometraje, una superproducción que ya necesitaría una financiación muchísimo mayor a la del documental: “La película que se merece Blas de Lezo costaría 120 millones de euros”, apunta una fuente.

Entre aquellos a quienes piensan enviar el documental, una vez que vea la luz, destacan en primer lugar a Mel Gibson. Además, pretenden hacerlo llegar a productoras, directores... tanto extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, como españoles, y citan como idea el nombre de Juan Antonio Bayona.

Esperan que así alguien lance el proyecto de una película sobre Blas de Lezo como las que se han hecho sobre acontecimientos o personajes relevantes de la Historia de países como Estados Unidos y Reino Unido, que sí ensalzan a sus héroes a través del cine. “Queremos que lo asuma un director que entienda el personaje, que lo respete”, apuntan.

Asesores históricos del Ejército y la Armada

Los responsables de este proyecto sobre Blas de Lezo van a tratar de garantizar al máximo el rigor histórico del documental que están preparando. Para ello, según le cuentan a ECD, contarán con varios asesores históricos, dos de los cuales están vinculados a las Fuerzas Armadas.

Por un lado, participará como asesor histórico un militar de la Armada española, experto en la figura del almirante Blas de Lezo y autor de trabajos y libros sobre el marino guipuzcoano. “Es muy riguroso, en cualquier película histórica busca los detalles de si un arma es en realidad posterior a la época de la película”, explican las fuentes consultadas.

Este asesor histórico supervisará el guión y además participará en los rodajes, junto al director, para que todo se desarrolle con rigor.

Como el sitio de Cartagena de Indias, la gran gesta de Blas de Lezo -que defendió la ciudad colombiana, entonces española, frente a una flota británica muy superior en número-, también tuvo un componente terrestre, los impulsores del documental también iniciaron contactos con el Ejército de Tierra para contar con un asesor de este ejército.

Aunque aún no está decidido del todo, Tierra también va a designar a un militar doctor en Historia para que actúe como asesor histórico en este proyecto. “En el Ejército están entusiasmados”, aseguran.

Campaña de financiación

Otros detalles ya están casi cerrados. Por ejemplo, el nombre del actor que interpretaría al almirante protagonista. En unos días darán a conocer su identidad, aunque adelantan que es un actor afincado en Nueva York y con una imagen que encaja a la perfección con Blas de Lezo.

La condición para poner en marcha todo este proyecto -primero, el documental- es alcanzar el objetivo fijado en una campaña de micromecenazgo o ‘crowfunding’ que InnTV ha iniciado en la plataforma Kickstarter. Sus impulsores aseguran que será un “todo o nada”: si no consiguen el objetivo mínimo de 145.000 euros fijado para el 15 de julio, no llegarán a cobrar nada a quienes hagan donaciones, y no comenzarán el proyecto.

Además de los asesores históricos, está por decidir el guionista, si bien hay conversaciones con uno en concreto. Habrá una codirección, y ya hay un productor ejecutivo con casi 40 años de experiencia en el sector cinematográfico, que se está encargando de tener a punto todos los detalles técnicos. Por ejemplo, adelantan que el documental ficcionado sobre Blas de Lezo se grabará utilizando drones, cámaras subacuáticas... aprovechando que la productora InnTV tiene experiencia en grabar en el mar por un acuerdo que mantiene con Surf Channel.

En caso de que se llegue al objetivo de recaudación fijado, la idea de las productoras implicadas es ponerse a rodar cuanto antes, ya que tienen todo preparado. Incluso apuntan al mes de noviembre como posible fecha para estrenar este documental de una media hora.

Un último detalle: para ambientar la batalla de Cartagena de Indias, ya estudian como escenario de rodaje las Islas Canarias, que se están convirtiendo en objetivo de muchos rodajes cinematográficos y que, en este caso, tiene parajes con vegetación muy similar a la ciudad que defendió Blas de Lezo en 1741 en la defensa frente a un asedio por el que ha pasado a la Historia de España.