Incidente de un buque de la Armada y una patrullera de la Royal Navy en aguas próximas a Gibraltar

Los roces navales entre España y Reino Unido en las aguas que rodean el Peñón de Gibraltar resurgen con cierta frecuencia. El último caso denunciado por algunos habitantes de la colonia británica, y que ha provocado la reacción del gobierno de Fabian Picardo, ha tenido como protagonista a un buque de la Armada española y a una patrullera de la Royal Navy.

Reino Unido considera como “aguas territoriales británicas de Gibraltar” hasta milla y media hacia el oeste, en el interior de la Bahía de Algeciras, y tres millas al sur y al este. España no reconoce esas aguas como británicas, al entender que por el Tratado de Utrech no cedió esas aguas al Reino Unido, y sólo admite que sean propias de Gibraltar las aguas del interior de su puerto.

Por eso, cuando buques de la Armada, patrulleras de la Guardia Civil y lanchas de Vigilancia Aduanera, entre otras embarcaciones oficiales españolas, entran en la zona que Reino Unido entiende como sus aguas, suelen salir al paso embarcaciones de la Royal Navy o de la Royal Gibraltar Police.

Eso es lo que habría ocurrido, según la versión que se da desde Gibraltar y el Reino Unido, este lunes 24 de enero por la mañana.

Varios vecinos del Peñón de Gibraltar publicaron hacia las 10 de la mañana fotografías en las que se veía navegar cerca de la colonia un buque de la Armada española con el identificativo, pintado en el casco, P46.

Some really stupid shenanigans by P46 Furor this morning. This is the nearest I've seen an OPV to our shores and some dangerous manoeuvres thrown in! BZ to the @RNGibSqn for showing restraint. @NavyLookout @RNPics_ @UKDefJournal pic.twitter.com/8v6FkQHeKa